Brisanet realiza seletiva presencial para 37 vagas na área Comercial em Fortaleza

A empresa Brisanet promove, na próxima segunda-feira (24), uma seletiva presencial para o preenchimento de 37 vagas no setor Comercial. As oportunidades são para o cargo de Promotor de Vendas, com atuação em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Pacajus.

A seleção será realizada em dois horários, às 9h e às 13h, na loja da Brisanet localizada na Avenida Santos Dumont, 3.000, no bairro Aldeota. Os interessados devem comparecer ao local portando documento de identidade com foto e currículo impresso.

Detalhes das vagas:

Cargo: Promotor de Vendas

Promotor de Vendas Locais de atuação: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Pacajus

Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Pacajus Requisitos: experiência em vendas externas e atendimento ao cliente

experiência em vendas externas e atendimento ao cliente Data da seletiva: segunda-feira, 24 de fevereiro

segunda-feira, 24 de fevereiro Horários: 9h e 13h

9h e 13h Local: Loja Brisanet - Avenida Santos Dumont, 3.000, Aldeota

Outras vagas

Além da seleção presencial, a empresa destaca que há 193 vagas abertas na área Comercial em diversos estados do Nordeste. No Ceará, além das oportunidades na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Brisanet oferece um total de 84 vagas em outras localidades do estado.

Os candidatos interessados nas vagas em outros estados podem se inscrever pela plataforma de recrutamento da empresa no site.

Confira o número de vagas em outros estados:

Rio Grande do Norte: 34 vagas

34 vagas Pernambuco: 21 vagas

21 vagas Paraíba: 20 vagas

20 vagas Bahia: 16 vagas

16 vagas Piauí: 6 vagas

6 vagas Sergipe: 6 vagas

6 vagas Alagoas: 6 vagas

