Cagece inscreve neste sábado (29) para cursos gratuitos
São 89 vagas para quatro cursos.
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) divulgou a abertura de vagas para cursos gratuitos em dezembro. As inscrições acontecem neste sábado (29), na sede da Cagece.
Serão disponibilizadas 89 vagas para os cursos de:
- atendimento ao cliente (25 vagas)
- bombeiro hidráulico para mulheres (25 vagas)
- Excel intermediário (14 vagas)
- relações interpessoais (25 vagas)
As vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada. Para realizar a inscrição, o candidato deve ter no mínimo 16 anos.
Todos os cursos serão no horário de 17h às 20h30.
Carta do Sine
Os candidatos devem comparecer ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) até esta sexta-feira (28), para solicitar uma carta de encaminhamento, documento necessário para realizar a inscrição.
A carta de encaminhamento do Sine não garante a vaga no curso escolhido. O documento pode ser substituído por um certificado de outro curso realizado na instituição.
Todos os materiais didáticos e certificados serão entregues gratuitamente para os alunos.
Documentos necessários
- Carta de encaminhamento do Sine/IDT
- Carteira de identidade
- CPF
- Comprovante de endereço
Serviço
Inscrições: sábado (29)
Horário: 7h30 às 11h30
Local: Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, bairro Vila União.
OBS: Não será permitido o uso de shorts ou bermudas na sede da Cagece, no dia da inscrição.