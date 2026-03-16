CNU 2025: classificação final será divulgada nesta segunda-feira (16)

O Governo Federal divulga, nesta segunda-feira (16), o resultado final da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025). Com a divulgação do resultado, os candidatos poderão conferir a classificação definitiva para os cargos ofertados no concurso, que reúne vagas em diferentes áreas da administração pública federal.

O resultado final poderá ser conferido no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda (16), e no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), que é a banca organizadora do concurso. Também serão publicadas as listas completas com os resultados do concurso, além dos editais, comunicados e demais informações oficiais do certame.

A partir das 16 horas, os candidatos também poderão realizar a consulta individual, no próprio site da FGV, onde será possível verificar a situação individual no concurso, incluindo classificação e demais informações relacionadas à participação no CPNU 2025.

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Listas de espera

Além das listas consolidadas com a classificação para as vagas imediatas, também serão divulgadas as listas de espera, já considerando o resultado da terceira rodada de confirmação de interesse, realizada nas últimas semanas. As listas serão publicadas tanto no site da FGV quanto no Diário Oficial da União.

Para alguns cargos, o resultado divulgado representa o encerramento da fase classificatória, podendo ainda haver etapas complementares previstas em edital, como cursos ou programas de formação, procedimentos de investigação social e funcional, defesa de memorial ou prova oral, dependendo das atribuições e exigências legais de cada carreira.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário. As provas foram aplicadas em dois dias em centenas de municípios de todo o país, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro.