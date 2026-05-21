Edital do Sisu+ 2026 abre novas vagas para cursos superiores; veja como se inscrever

O edital do Sisu+ 2026 foi lançado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (21). As inscrições podem ser realizadas entre os dias 15 e 19 de junho. Com nova etapa inédita, os candidatos ganham mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior ainda neste ano.

As inscrições devem ser realizadas por meio do Portal de Acesso Único. Durante o processo, os interessados podem atualizar as informações do questionário socioeconômico, assim como alterar a modalidade de concorrência.

Essa é uma etapa única voltada para a ocupação de vagas eventualmente disponíveis nas instituições de ensino superior públicas. Conforme o MEC, os selecionados já devem começar as aulas no 2º semestre de 2026.

Veja também Papo Carreira Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (18) Papo Carreira Funceme abre seleção para bolsistas com remuneração de até R$ 5 mil; veja requisitos

Quem pode participar?

As inscrições são voltadas para candidatos que já participaram de uma ou mais edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos. Eles também precisam ter concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026.

A seleção utilizará as notas do Enem 2023, 2024 e 2025, e a melhor média ponderada será usada na seleção.

Como na chamada do Sisu 2026, nesta nova edição, os candidatos poderão escolher até duas opções de cursos, independente das opções indicadas na etapa regular do começo do ano.

Confira cronograma do Sisu+ 2026