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Edital do Sisu+ 2026 abre novas vagas para cursos superiores; veja como se inscrever

Candidatos terão cinco dias para se inscrever nessa fase inédita.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
21 de Maio de 2026 - 17:13
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Legenda: O edital dessa etapa complementar inédita do Sisu foi publicado nesta quinta-feira (21).
Foto: Shutterstock/Antoniodiaz.

O edital do Sisu+ 2026 foi lançado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (21). As inscrições podem ser realizadas entre os dias 15 e 19 de junho. Com nova etapa inédita, os candidatos ganham mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior ainda neste ano. 

As inscrições devem ser realizadas por meio do Portal de Acesso Único. Durante o processo, os interessados podem atualizar as informações do questionário socioeconômico, assim como alterar a modalidade de concorrência. 

Essa é uma etapa única voltada para a ocupação de vagas eventualmente disponíveis nas instituições de ensino superior públicas. Conforme o MEC, os selecionados já devem começar as aulas no 2º semestre de 2026. 

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Quem pode participar?

As inscrições são voltadas para candidatos que já participaram de uma ou mais edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos. Eles também precisam ter concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026. 

A seleção utilizará as notas do Enem 2023, 2024 e 2025, e a melhor média ponderada será usada na seleção. 

Como na chamada do Sisu 2026, nesta nova edição, os candidatos poderão escolher até duas opções de cursos, independente das opções indicadas na etapa regular do começo do ano. 

Confira cronograma do Sisu+ 2026

Fase Início Fim
Adesão das instituições 4 de maio 29 de maio
Inscrição dos candidatos 15 de junho 19 de junho
Divulgação da chamada regular 24 de junho 26 de junho
Manifestação de interesse na lista de espera 24 de junho 26 de junho
Matrícula da chamada regular A partir de 25 de junho Conferir edital da instituição
Marícula dos convocados via lista de espera A partir de 1º de julho Conferir edital da instituição

 

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