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Prefeitura de Campina Grande (PB) abre concurso com mais de 900 vagas; saiba mais

As inscrições abrem nesta quinta-feira (14) e podem ser feitas até 15 de junho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Candidato fazendo prova de concurso.
Legenda: São ofertados cargos para as áreas de educação, saúde, finanças, obras e administração.
Foto: Shutterstock / Panitanphoto.

A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, lançou concurso público com 955 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com oportunidades para os setores de educação, administração, saúde, finanças e obras.

O certame é dividido em dois editais: um que oferta 925 vagas em mais de 60 cargos, e outro específico para o cargo de Guarda Civil Municipal, com a oferta de 30 vagas. 

A remuneração inicial varia entre R$ 1.162 e R$ 8.816,66, a depender da função.

>> Veja edital geral.

>> Veja edital para a Guarda Municipal.

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Como se inscrever?

As inscrições abrem nesta quinta-feira (14) e poderão ser feitas até 15 de junho, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan)

A taxa de inscrição é de R$ 110 ou R$ 150, de acordo com o cargo escolhido. 

O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva, marcada para o dia 30 de agosto, e prova de títulos, exclusiva para os cargos de carreira do magistério público e de caráter classificatório. 

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