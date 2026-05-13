Prefeitura de Campina Grande (PB) abre concurso com mais de 900 vagas; saiba mais

A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, lançou concurso público com 955 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com oportunidades para os setores de educação, administração, saúde, finanças e obras.

O certame é dividido em dois editais: um que oferta 925 vagas em mais de 60 cargos, e outro específico para o cargo de Guarda Civil Municipal, com a oferta de 30 vagas.

A remuneração inicial varia entre R$ 1.162 e R$ 8.816,66, a depender da função.

>> Veja edital geral.

>> Veja edital para a Guarda Municipal.

Veja também Papo Carreira CNJ suspende concurso para juiz no Ceará por suspeita de correção com IA Papo Carreira Alece abre seleção com 500 vagas de estágio e bolsa de até R$ 2,1 mil

Como se inscrever?

As inscrições abrem nesta quinta-feira (14) e poderão ser feitas até 15 de junho, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A taxa de inscrição é de R$ 110 ou R$ 150, de acordo com o cargo escolhido.

O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva, marcada para o dia 30 de agosto, e prova de títulos, exclusiva para os cargos de carreira do magistério público e de caráter classificatório.