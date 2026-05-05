Escola abre 140 vagas para cursos de gastronomia gratuitos; saiba como se inscrever

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu processo seletivo para 140 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos de Cozinha, Panificação e Confeitaria.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 18 de maio, exclusivamente pelo site oficial da escola.

As aulas irão ocorrer de segunda a sexta-feira, entre junho e setembro deste ano, com as vagas distribuídas em turmas nos turnos manhã e tarde.

Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais, Ensino Fundamental completo e disponibilidade no período do curso. Pessoas inseridas em ações afirmativas e/ou em situação de vulnerabilidade social terão prioridade na ocupação das vagas.

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Como será a seleção

Os inscritos serão avaliados por entrevistas presenciais, conforme lista de convocação a ser publicada no dia 20 de maio.

Serviço:

Inscrição em Cursos Profissionalizantes: Panificação, Confeitaria, Cozinha