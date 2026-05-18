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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:11)
Papo Carreira
Prova de concurso.
Legenda: As remunerações ofertadas podem chegar a R$ 16 mil.
Foto: Shutterstock / Panitanphoto.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (18). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior.

Veja as vagas a seguir:

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Tribunal de Justiça do Ceará

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abre, nesta segunda, as inscrições de seu novo concurso, que oferta 24 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, além da formação de um cadastro de reserva. 

As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.

O valor da inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até 22 de junho. 

>> Veja edital completo.

Sefaz-CE

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abriu concurso público para o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual. As inscrições ficam abertas 1º de junho.

São ofertadas 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva, com salário base inicial de R$ 16.136,64 para os convocados. 

O concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de especialidade e tem a Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora.

>> Veja edital completo.

Câmara Municipal de Ipaporanga

A Câmara Municipal da cidade de Ipaporanga está com inscrições abertas para concurso para os cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais e motorista. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o regime de contratação será estatutário.

No total, são três vagas para contratação imediata e três destinadas ao cadastro de reserva.

Para o cargo de agente administrativo, é exigido ensino fundamental e o salário base será de R$ 1.827. No caso do cargo de auxiliar de serviços gerais, exige-se ensino fundamental e o salário será de R$ 1.621.

Já para a vaga de motorista é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. O salário base será de R$ 1.621.

As inscrições custam R$ 75 para cargos de nível fundamental e R$ 100 para nível médio, e devem ser feitas até esta segunda-feira, por meio do site do INBRASP.

>> Veja edital completo.

Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, segue com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher 17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.742, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pelo site Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

>> Veja edital completo.

Guarda Municipal de Groaíras

A Prefeitura de Groaíras, no interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 15 vagas para a Guarda Municipal, que podem ser concorridas por candidatos de ambos os sexos. 

Para se candidatar, é preciso ter nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. O salário é de R$ 1.621, além de gratificações.

As inscrições podem ser feitas até 8 de junho pelo site oficial do Instituto Consulpam, que é a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 124,50. 

>> Veja edital completo.

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