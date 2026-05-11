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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (11)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:05)
Papo Carreira
Candidato fazendo prova.
Legenda: Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
Foto: Shutterstock / Panitanphoto.

Concursos públicos e seleções estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (11), em cidades no Ceará. Há vagas para diversos cargos, como professor de várias especialidades, nutricionista, psicólogo, agente administrativo, entre outros.

As oportunidades são para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior. Veja as vagas a seguir:

Prefeitura de Amontada

A Prefeitura de Amontada está com inscrições abertas para concurso público voltado para o magistério e outros cargos.

São dois editais. O primeiro traz vagas para cargos gerais, contemplando profissões como assistente social, educador físico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e psicopedagogo, entre outros.

Os salários serão entre R$ 1.621 e R$ 3.603,57. A carga horária, nesse caso, varia conforme o cargo, sendo de 150 a 200 horas mensais.

O segundo edital é voltado exclusivamente para o provimento de cargos de professor em diversas especialidades, como professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais (áreas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

A carga horária é de 100 horas mensais para todas as áreas de docência e o salário inicial está fixado em R$ 2.514,38 para todos os cargos.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam até hoje, 11 de maio, com taxa de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 140 para nível superior. As provas objetivas estão previstas para o dia 7 de junho de 2026.

>> Edital  Nº 001/2026

>> Edital Nº 002/2026

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Câmara Municipal de Ipaporanga

A Câmara Municipal da cidade de Ipaporanga está com inscrições abertas para concurso para os cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais e motorista. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o regime de contratação será estatutário.

No total, são 3 vagas para contratação imediata e 3 vagas destinadas ao cadastro de reserva.

Para o cargo de agente administrativo, é exigido ensino fundamental e o salário base será de R$ 1.827. No caso do cargo de auxiliar de serviços gerais, exige-se ensino fundamental e o salário será de R$ 1.621.

Já para a vaga de motorista é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB. O salário base será de R$ 1.621.

As inscrições custam R$ 75 para cargos de nível fundamental e R$ 100 para nível médio. Elas estão abertas até o dia 18 de maio, por meio do site do INBRASP.

>> Edital Nº 001/2026

Prefeitura de Milagres

A prefeitura de Milagres segue com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 542 vagas imediatas com formação de cadastro reserva.

As oportunidades são destinadas à candidatos com níveis fundamental, médio e superior completos. Os novos servidores terão salários entre R$ 1.621,00 a R$ 10.000,00 por mês.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam até hoje, 11 de maio. As provas ocorrerão no dia 7 de junho.

>> Edital Nº 01/2026

>> Edital Nº 02/2026

>> Edital Nº 03/2026

Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, segue com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher  17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.742,00, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pelo site Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

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