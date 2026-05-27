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Inep abre inscrições para aplicadores do Enem com remuneração de até R$ 864

A remuneração regular é de R$ 510,00 e a excepcional é de R$ 864,00 por dia de atuação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Maio de 2026 - 18:55
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Legenda: A remuneração regular é de R$ 510,00 e a excepcional é de R$ 864,00 por dia de atuação.
Foto: Thiago Gadelha / SVM.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta quarta-feira (27) a chamada pública para quem quer fazer parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC): responsáveis pela aplicação do Enem, da PND e do Enamed.

As inscrições vão de 8 a 28 de junho, pelo Sistema RNC. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e detalha os requisitos necessários para fazer parte do processo.

Os interessados vão atuar na certificação dos procedimentos de logística operacional e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

>>> Edital completo.

>>> Site RCN.

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QUEM PODE PARTICIPAR

Podem se candidatar servidores públicos do Poder Executivo federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais, desde que sejam efetivos e estejam em exercício da docência em 2026. 

É necessário ter o ensino médio como formação mínima. Não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no Enem, na PND ou no Enamed.

REMUNERAÇÃO

A remuneração regular é de R$ 510 e a excepcional é de R$ 864 por dia de atuação. 

O pagamento da demanda excepcional está restrito aos municípios de aplicação de prova sem certificadores disponíveis ou com número insuficiente.

A medida se aplica a deslocamentos superiores a 150 km em cada trecho, partindo do município de origem, sendo a ida e a volta consideradas separadamente.

CONVOCAÇÃO

A relação dos inscritos convocados para realizar o curso de capacitação e as demais etapas do processo seletivo poderão ser consultadas no edital e no Sistema RNC. 

Os interessados com inscrição confirmada poderão realizar o curso de capacitação, promovido pelo Inep na modalidade a distância, por meio de plataforma virtual, conforme o número de vagas disponíveis.

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