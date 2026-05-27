Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo

A Brisanet abriu processo seletivo para novos profissionais de liderança em dez municípios do Ceará, visando atuação estratégica para a expansão da cobertura 5G da operadora.

As vagas são para o cargo de Supervisor Comercial de Cidades, distribuídas nos municípios de Alcântaras, Chorozinho, Forquilha, Chaval, Apuiarés, Amontada, Uruburetama, Pentecoste, Morrinhos e São Luís do Curu.

Para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo ou em andamento em áreas como Administração, Marketing, Gestão Comercial ou correlatas. Segundo a empresa, é desejável experiência prévia no setor de vendas e gestão de pessoas.

Interessados devem se inscrever no pelo site de carreiras da Brisanet, selecionar a cidade de interesse e realizar o cadastro para a vaga correspondente. O prazo de inscrição vai até 7 de junho.

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Atribuições

Segundo a Brisanet, entre as principais responsabilidades do cargo estão a gestão de equipes comerciais, o acompanhamento de metas de desempenho e o desenvolvimento de ações de vendas para fortalecer a presença da companhia nas localidades atendidas.

O Supervisor Comercial de Cidades também atuará na negociação com fornecedores de marketing, veículos de comunicação e influenciadores locais, além de gerir o relacionamento institucional com órgãos públicos e o suporte técnico (IAT).

Entre os benefícios ofertados, os contratados terão direito a: plano de saúde e odontológico, seguro de vida; auxílio creche; auxílio dependente PCD; alimentação na empresa, descontos de até 50% nos serviços Brisanet, Wellhub (Gympass); e descontos em instituições de Ensino Superior de até 60%.