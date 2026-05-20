Funceme abre seleção para bolsistas com remuneração de até R$ 5 mil; veja requisitos

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) está com inscrições abertas para a seleção de 15 bolsistas de Transferência Tecnológica (BTT). Eles atuarão no Programa de Pesquisa em Ciências Ambientais, incluindo Meteorologia e seus impactos nos setores de recursos hídricos, agricultura e energias.

As vagas são para estudantes, profissionais de nível médio/técnico ou superior, e pesquisadores, que tenham proficiência técnica e/ou científica para apoio ao desenvolvimento de projetos de interesse da Funceme, com destaque para o estudo "Malha d’água e o Atendimento às Comunidades Rurais: Análise dos Benefícios Adicionais do Projeto".

Os valores das bolsas variam conforme a titulação e o tempo de experiência dos candidatos, podendo chegar a R$ 5.016.

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Inscrição

Interessados devem se inscrever pelo site da Funceme até segunda-feira (25). Dentro do prazo estabelecido, os candidatos também deverão anexar toda a documentação complementar exigida no edital.

A seleção será realizada em duas etapas: avaliação curricular e prova oral. As entrevistas serão realizadas de forma remota, em plataforma virtual a ser divulgada pela Funceme.