Empresa oferta 100 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos
As oportunidades serão apresentadas em evento na próxima quinta-feira (21).
A Singular Serviços, empresa especializada em controle de acesso, limpeza e segurança, realizará mais uma edição do Feirão de Empregos, com 100 oportunidades de contratação imediata para moradores de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Caucaia e Maracanaú.
O evento acontece na próxima quinta-feira (21), das 13h às 17h, no Centro Universitário Ari de Sá, na Avenida Heráclito Graça, 826, no bairro Aldeota, em Fortaleza.
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Cargos
São ofertadas vagas para os cargos de zelador, porteiro, porteiro ronda, jardineiro, auxiliar de manutenção, cozinheiro(a), auxiliar de cozinha e supervisor operacional de facilities.
Os interessados em participar devem levar o currículo atualizado, com ou sem experiência profissional. Todas as vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD), cujo laudo deve ser apresentado no evento.