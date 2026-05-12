Concurso para a Polícia Penal do RS oferece 213 vagas; salários chegam a R$ 9,7 mil
As inscrições vão até 12 de junho.
O Governo do Rio Grande do Sul deu início, nesta terça-feira (12), às inscrições para concurso público na Polícia Penal. São oferecidas, ao todo, 213 vagas, sendo 84 para policial penal, 121 para analista e oito para técnico administrativo. As provas serão realizadas no próximo dia 9 de agosto.
As inscrições seguirão abertas até 12 de junho e custam uma taxa de R$ 282,79 para os cargos de nível superior e de R$ 124 para os cargos de nível médio.
Para as três funções ofertadas, além da escolaridade exigida, é requisito possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.
Confira o edital do concurso público
O edital e o formulário das inscrições podem ser conferidos no site da Fundatec, organizadora do certame.
Salário do concurso
Os salários variam conforme o cargo escolhido e vão de R$ 5,1 mil a R$ 9,7 mil.
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Para quem são destinadas as vagas?
Os candidatos às vagas de policial penal devem ter nível superior em qualquer área e serão submetidos a quatro etapas: prova teórica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa. Haverá formação de cadastro reserva.
Distribuição de vagas de acordo com a área
Já os interessados em disputar as vagas de analista também precisam ter nível superior, mas passarão por apenas três etapas: prova teórica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa. Neste caso, veja a distribuição das vagas ofertadas de acordo com a área:
- Administração (1);
- Arquitetura (2);
- Ciências da Computação (3);
- Ciências Contábeis (1);
- Ciências Sociais (1);
- Direito (25);
- Educação Física (1);
- Enfermagem (1);
- Engenharia Agronômica (1);
- Engenharia Ambiental (1);
- Engenharia Civil (6);
- Engenharia Elétrica (5);
- Estatística (1);
- Farmácia (1);
- Fisioterapia (1);
- Nutrição (5);
- Odontologia (1);
- Pedagogia (1);
- Psicologia (35);
- Serviço Social (25);
- Sistemas de Informação e Tecnologia (1);
- Tecnologia em Segurança Pública (1);
- Terapia Ocupacional (1).
Por último, o cargo de técnico administrativo exige ensino médio completo e terá três etapas: prova teórica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa.