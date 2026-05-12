O Governo do Rio Grande do Sul deu início, nesta terça-feira (12), às inscrições para concurso público na Polícia Penal. São oferecidas, ao todo, 213 vagas, sendo 84 para policial penal, 121 para analista e oito para técnico administrativo. As provas serão realizadas no próximo dia 9 de agosto.

As inscrições seguirão abertas até 12 de junho e custam uma taxa de R$ 282,79 para os cargos de nível superior e de R$ 124 para os cargos de nível médio.

Para as três funções ofertadas, além da escolaridade exigida, é requisito possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Confira o edital do concurso público

O edital e o formulário das inscrições podem ser conferidos no site da Fundatec, organizadora do certame.

Salário do concurso

Os salários variam conforme o cargo escolhido e vão de R$ 5,1 mil a R$ 9,7 mil.

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Para quem são destinadas as vagas?

Os candidatos às vagas de policial penal devem ter nível superior em qualquer área e serão submetidos a quatro etapas: prova teórica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa. Haverá formação de cadastro reserva.

Distribuição de vagas de acordo com a área

Já os interessados em disputar as vagas de analista também precisam ter nível superior, mas passarão por apenas três etapas: prova teórica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa. Neste caso, veja a distribuição das vagas ofertadas de acordo com a área:

Administração (1);

Arquitetura (2);

Ciências da Computação (3);

Ciências Contábeis (1);

Ciências Sociais (1);

Direito (25);

Educação Física (1);

Enfermagem (1);

Engenharia Agronômica (1);

Engenharia Ambiental (1);

Engenharia Civil (6);

Engenharia Elétrica (5);

Estatística (1);

Farmácia (1);

Fisioterapia (1);

Nutrição (5);

Odontologia (1);

Pedagogia (1);

Psicologia (35);

Serviço Social (25);

Sistemas de Informação e Tecnologia (1);

Tecnologia em Segurança Pública (1);

Terapia Ocupacional (1).

Por último, o cargo de técnico administrativo exige ensino médio completo e terá três etapas: prova teórica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa.