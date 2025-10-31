Diário do Nordeste
foto do fisiculturista Kadu Santos em pódio.

País

Morre fisiculturista Kadu Santos, aos 31 anos, no RS

O atleta, 11 vezes campeão de fisiculturismo, foi sepultado na tarde desta terça-feira (21)

Redação 21 de Outubro de 2025
Imagem mostra viatura da polícia civil do Rio Grande do Sul

Papo Carreira

Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 12 de novembro

Renato Bezerra 13 de Outubro de 2025
Imagem mostra youtuber Felca, sobre fundo cinza, ilustrando prisão de prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Pernambuco

Polícia prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Homem é apontado como pilar técnico de organização criminosa especializada em roubar e revender informações sensíveis

Redação 16 de Setembro de 2025
Foto que contém representação de assédio moral usando em imagem onde um homem que recebeu indenização após passar 25 anos chamado por apelido no local de trabalho

País

Chamado de 'Patrola' por 25 anos, ex-funcionário receberá R$ 15 mil por assédio moral no trabalho

Apelido pejorativo era direcionado ao colaborador de uma empresa de carrocerias

Redação 13 de Setembro de 2025
Imagem mostra cocos enfileirados em uma espécie de prateleira, no que parece ser a área externa de uma fábrica

Opinião

Preço do litro do coco cai mais de R$ 1 com tarifaço e questões climáticas

Litro do produto, antes repassado pelos produtores por R$ 1,80, agora chega a ser encontrado por R$ 0,60

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 10 de Setembro de 2025
Homem detido suspeito de matar e esquartejar mulher e esconder partes do corpo em mala na rodoviária sendo preso por agente policial

País

Homem suspeito de esquartejar e esconder corpo de namorada em mala é preso no RS

Ricardo Jardim, de 66 anos, já havia sido condenado por ter assassinado a própria mãe e concretado o corpo dela em um armário

Redação 05 de Setembro de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado (30)

Verso

Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

Escritor gaúcho faleceu aos 88 anos em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia

Redação 30 de Agosto de 2025
Funcionário de fábrica separa carne de aves em recipientes de plástico

Negócios

Quatro países tiram restrições de importação à carne de aves do Brasil; saiba quais

A retirada ocorreu após a conclusão do foco de gripe aviária em uma granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul

Redação 25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício alto e moderno em uma cidade, com céu claro ao fundo, árvores ao redor e uma rua na frente, destacando-se na paisagem urbana.

Papo Carreira

TJRS publica edital de concurso com salários de até R$ 9,2 mil; veja detalhes

Inscrições acontecem entre 1º e 26 de setembro

Paulo Roberto Maciel* 25 de Agosto de 2025
foto de professora agredindo aluno de 4 anos com pilha de livros em Caxias do Sul

País

Professora que agrediu aluno de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

Segundo a família, o menino teve pelo menos seis dentes comprometidos devido às agressões

Redação 22 de Agosto de 2025
