Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco mortos e quatro feridos em Carazinho, no RS

As vítimas estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Constantina, que transportava pacientes após consultas médicas em Porto Alegre.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:34)
Última Hora
Micro-ônibus ficou destruído após colisão com caminhão.
Legenda: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus pertence à Secretaria de Saúde de Constantina e transportava pacientes após consultas médicas em Porto Alegre.
Foto: Samir Oliveira/Portal Carazinho News.

Três homens, uma mulher e uma criança morreram após uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na última sexta-feira (19), no trecho da BR-386 que fica entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto, no Rio Grande do Sul. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 23h15 e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do g1 RS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as pessoas que morreram estavam no micro-ônibus, que pertence à Secretaria de Saúde do município de Constantina e estava transportando pacientes que haviam realizado consultas médicas em Porto Alegre.

Já os feridos são três ocupantes do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Eles ficaram presos às ferragens dos veículos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Hospital de Carazinho.

Veja também

teaser image
Ceará

Trem de carga e carro colidem no bairro Vila União, em Fortaleza

teaser image
Segurança

Justiça marca júri de chefe do CV que matou mulher com transtorno mental em ônibus

Com o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), o trânsito no trecho da ocorrência ficou bloqueado por quase seis horas, ainda segundo o g1 RS. As causas da colisão ainda devem ser investigadas pela polícia.

Assuntos Relacionados
Ceará

Por que escolas indígenas do Ceará ficarão fora da universalização do tempo integral em 2026

Thatiany Nascimento
Há 39 minutos
Cota única deve ser paga até 30 de janeiro de 2026.
Automóvel

Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto

Alíquotas variam de 1% a 3,5% e devem ser pagas em cota única ou em até cinco parcelas.

Redação
Há 48 minutos
Micro-ônibus ficou destruído após colisão com caminhão.
Última Hora

Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco mortos e quatro feridos em Carazinho, no RS

As vítimas estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Constantina, que transportava pacientes após consultas médicas em Porto Alegre.

Redação
Há 1 hora
Ferrari 812 GTS
Victor Ximenes

Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro da história do CE; veja valor

Ferrari 812 GTS vale quase R$ 7 milhões, segundo tabela da Sefaz-CE

Victor Ximenes
Há 1 hora
Marinho em ação pelo Fortaleza
Alexandre Mota

Veja lista com 10 jogadores que estão livres no mercado no fim de 2025

Os atletas ainda não acertaram renovações para a temporada de 2026

Alexandre Mota
Há 1 hora
Lente de óculos preto de grau. No fundo, cartelas de aposta com os dizeres
Negócios

Mega-Sena 2954 deste sábado (20) sorteia R$ 62 milhões

As apostas seguem abertas até as 20 horas, horário de Brasília.

Redação
Há 1 hora
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Verso

Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Diego Barbosa
Há 1 hora
Ambiente terapêutico com balanços, estruturas suspensas e colchonetes coloridos.
Ceará

Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza

O Diário do Nordeste teve acesso à unidade, que terá atendimento gratuito com musicoterapia, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Atletas de Corinthians e Vasco disputam posse de bola
Tom Barros

Copa do Brasil - a última grande emoção do ano

Leia a coluna de Tom Barros

Tom Barros
Há 2 horas
Via urbana alagada com chuvas.
Ceará

14 cidades do Ceará devem ter chuvas intensas neste sábado; veja quais

Aviso emitido pelo Inmet abrange regiões em todo o País.

Redação
Há 2 horas
Foto de painel com os dizeres
País

Recorde: 9 milhões de turistas internacionais visitam o Brasil em 2025

A quantidade é 30% maior que a expectativa inicial dos órgãos federais.

Redação
Há 2 horas
Área externa ampla com gramado verde artificial, cercada por estrutura coberta com teto transparente e iluminação suspensa. Ao fundo, há uma fachada colorida e no centro do gramado há dois sofás baixos em tom laranja com almofadas coloridas.
Zoeira

Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões

Formato famoso no Brasil possui detalhes diferenciados ao redor do mundo.

Mylena Gadelha
Há 2 horas
mulher morta onibus.
Segurança

Justiça marca júri de chefe do CV que matou mulher com transtorno mental em ônibus

Durante crise, a vítima acaba traindo PMs ao bairro.

Redação
Há 2 horas
Loterias.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 70 milhões neste sábado (20/12); confira

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.

Redação
Há 2 horas
José Herrera em ação pelo Fortaleza
Alexandre Mota

Fortaleza define valor em caso de venda de atacante Herrera; veja detalhes

O atleta de 23 anos tem vínculo até junho de 2030

Alexandre Mota
20 de Dezembro de 2025
José Sarto, de blazer azul, concede entrevista e gesticula. Ele está sentado em um estúdio de TC.
PontoPoder

Após ouvir defesa, MP de Contas reforça pedido de desaprovação das contas de 2021 da gestão Sarto

O parecer foi encaminhado ao relator do processo, o conselheiro Edilberto Pontes. Após análise da Corte de Contas, o caso será enviado à Câmara Municipal de Fortaleza.

Igor Cavalcante
20 de Dezembro de 2025
Pecém
Victor Ximenes

Com boom logístico, seguro de transportes no Ceará salta 100%

As altas ultrapassam a marca de 100% em 2025, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Victor Ximenes
20 de Dezembro de 2025
Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão pública, com conselheiros à mesa principal e plateia sentada acompanhando a apresentação.
PontoPoder

Emendas parlamentares e festas de Carnaval devem ser focos do TCE-CE no 1º trimestre de 2026

Os dois temas devem ser prioritários nas ações de fiscalização do órgão.

Luana Barros
20 de Dezembro de 2025
Davi Vasconcelos é contador
Colaboradores

Reforma do Imposto de Renda

Davi Vasconcelos
20 de Dezembro de 2025
Mirian Teresa Pascon é advogada
Colaboradores

Congresso Nacional conclui etapa de regulamentação da reforma tributária

Mirian Teresa Pascon
20 de Dezembro de 2025
foto de pessoa desembrulhando presentes de Natal.
Negócios

Não sabe o que dar no 'Amigo Secreto'? Veja lista de presentes criativos de até R$ 100

Lembrancinhas que cabem no bolso podem deixar as confraternizações de fim de ano ainda mais especiais.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Várias apostas impressas da Mega da Virada estão dispostas sobre uma superfície clara. Cada volante mostra o logotipo “Mega da Virada” com fundo verde, elementos festivos e a data “31/12”, além das tabelas de números para marcação.
Negócios

Mega da Virada inicia vendas exclusivas neste domingo (21)

O prêmio estimado é de R$ 850 milhões.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Dividido, o Brasil tem agora a corrupção de direita e a de esquerda

Incentivados pela impunidade, políticos e pessoas influentes nos três poderes escandalizam os brasileiros, que são culpados pelo que se passa

Egídio Serpa
20 de Dezembro de 2025
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos
Mundo

Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Redação e AFP
19 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Aposta de Itapipoca acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 711 mil

Outras cinco apostas acertaram 15 dezenas e também levaram mesmo prêmio.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem da Colação de Grau da Universidade de Fortaleza.
Ceará

Unifor celebra Colação de Grau de 1.757 concludentes do semestre 2025.2

A solenidade, ocorrida nesta sexta-feira, reuniu concludentes de 42 cursos de graduação e 16 de pós-graduação da universidade.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Zoeira

Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Cantor diz que inquérito foi encerrado de forma definitiva.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Foto de Alex Silva, ex-Coritiba
Jogada

Ceará acerta contratação do lateral Alex Silva para 2026

Atleta de 31 anos estava no Coritiba

Samuel Conrado
19 de Dezembro de 2025
Camisa com escudo do Icasa
Jogada

Presidente do Icasa detalha repasse da CBF: metade será usado para pagar serviços advocatícios

Equipe vai disputar a Série B do Cearense em 2025

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira
19 de Dezembro de 2025
Zico celebrou 50 anos de casado com Sandra Carvalho de Sá.
Zoeira

Zico comemora 50 anos de casamento com festa de luxo no Rio

Ídolo do Flamengo renovou votos no tradicional Copacabana Palace.

Redação
19 de Dezembro de 2025