Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco mortos e quatro feridos em Carazinho, no RS

Três homens, uma mulher e uma criança morreram após uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na última sexta-feira (19), no trecho da BR-386 que fica entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto, no Rio Grande do Sul. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 23h15 e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do g1 RS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as pessoas que morreram estavam no micro-ônibus, que pertence à Secretaria de Saúde do município de Constantina e estava transportando pacientes que haviam realizado consultas médicas em Porto Alegre.

Já os feridos são três ocupantes do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Eles ficaram presos às ferragens dos veículos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Hospital de Carazinho.

Com o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), o trânsito no trecho da ocorrência ficou bloqueado por quase seis horas, ainda segundo o g1 RS. As causas da colisão ainda devem ser investigadas pela polícia.