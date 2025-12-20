Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco mortos e quatro feridos em Carazinho, no RS
As vítimas estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Constantina, que transportava pacientes após consultas médicas em Porto Alegre.
Três homens, uma mulher e uma criança morreram após uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na última sexta-feira (19), no trecho da BR-386 que fica entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto, no Rio Grande do Sul. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 23h15 e outras quatro pessoas ficaram feridas.
Segundo informações do g1 RS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as pessoas que morreram estavam no micro-ônibus, que pertence à Secretaria de Saúde do município de Constantina e estava transportando pacientes que haviam realizado consultas médicas em Porto Alegre.
Já os feridos são três ocupantes do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Eles ficaram presos às ferragens dos veículos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Hospital de Carazinho.
Com o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), o trânsito no trecho da ocorrência ficou bloqueado por quase seis horas, ainda segundo o g1 RS. As causas da colisão ainda devem ser investigadas pela polícia.