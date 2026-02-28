Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fui invadido, e agora?

Escrito por
Williane Pontes producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Williane Pontes é professora
Legenda: Williane Pontes é professora

Vivemos uma era em que a linha entre o público e o privado se tornou cada vez mais frágil. A digitalização da vida trouxe inúmeros benefícios, mas também abriu espaço para ameaças complexas. Os crimes cibernéticos são realidade e atingem tanto pessoas físicas quanto grandes empresas. A falta de precaução pode gerar danos imensuráveis, impondo a difícil busca por ressarcimento e a constatação de que, depois de exposta, a privacidade raramente retorna ao estado original.

A velocidade da informação na internet é ambígua. Se democratiza o acesso ao conhecimento, também amplia a propagação de conteúdos falsos ou manipulados, capazes de destruir reputações em poucas horas. Quando dados são vazados ou a intimidade violada, perde-se o controle sobre a própria imagem. O dano costuma ser imediato e, muitas vezes, permanente.

Recentemente, na capital cearense, um grupo de amigos teve conversas privadas, mantidas em ambiente supostamente seguro, invadidas por um terceiro. O invasor não apenas acessou o conteúdo, mas o editou, retirou de contexto e publicou, criando narrativa falsa e escandalosa, segundo os integrantes do grupo.

As mensagens manipuladas rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais e na imprensa. Um dos profissionais envolvidos foi julgado pela opinião pública, tendo a imagem associada a comentários odiosos que não produziu. Sua carreira, reputação e tranquilidade foram abaladas por crime que não cometeu. “A investigação apontou indícios de autoria relacionados à obtenção indevida, organização e ampla divulgação do conteúdo, resultando na exposição das integrantes do grupo e de terceiros”, informou uma notícia.

Embora a conclusão do inquérito isente as vítimas, ela surge após possíveis danos pessoais e profissionais já estarem consolidados. A imagem foi manchada. Resta a pergunta: quantos dos que leram, compartilharam e julgaram com base na notícia falsa terão acesso ou darão igual destaque ao desfecho da investigação? A retratação raramente alcança a audiência do escândalo.

Prevenir-se, com todas as medidas tecnológicas e jurídicas disponíveis, é sempre mais prudente do que lidar com a imagem maculada ou com a obrigação de indenizar danos.

Williane Pontes é professora 

Marcos Caringi é administrador
Colaboradores

O impacto das healthtechs no mercado de canetas emagrecedoras

Marcos Caringi
Há 1 hora
Williane Pontes é professora
Colaboradores

Fui invadido, e agora?

Williane Pontes
Há 1 hora
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

País imaginário?

Gonzaga Mota
27 de Fevereiro de 2026
Tatiana Feitosa é enfermeira
Colaboradores

Absenteísmo não é acaso

Tatiana Feitosa
27 de Fevereiro de 2026
Lucíola Maria de Aquino Cabral é procuradora do Município de Fortaleza
Colaboradores

Crueldade Animal

Lucíola Maria de Aquino Cabral
26 de Fevereiro de 2026
Larissa Silveira e Ivens Medeiros são advogados
Colaboradores

A Reforma Tributária é agora

Larissa Silveira e Ivens Medeiros
26 de Fevereiro de 2026
Danda Coelho é professora
Colaboradores

Não foi amor. Foi controle

Danda Coelho
25 de Fevereiro de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Empregabilidade, renda e liderança: o impacto da pós-graduação na trajetória profissional

Bruno Lessa
25 de Fevereiro de 2026
Isa Xavier é médica pediatra
Colaboradores

Por que as crianças adoecem mais no período de chuvas

Isa Xavier
24 de Fevereiro de 2026
Ricardo dos Santos Vianna é especialista em operações portuárias
Colaboradores

Modernização dos Portos Cearenses

Ricardo dos Santos Vianna
24 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Cuidemos das abelhas

Os insetos têm suas vidas encurtadas e, obviamente, o funcionamento de suas colônias sofre grave comprometimento

Gilson Barbosa
23 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Meta, prêmio e castigo

O problema está, essencialmente, no gerenciamento das equipes para o atingimento das metas traçadas

Valdélio Muniz
23 de Fevereiro de 2026
Rafael Ponte é presidente da OAB Subseção de Sobral
Colaboradores

O Legado Ético e Intelectual do Dr. José Cordeiro Damasceno

Rafael Ponte
22 de Fevereiro de 2026
Manoel de Sousa Aires Junior é advogado
Colaboradores

O contraditório julgamento

Manoel de Sousa Aires Junior
22 de Fevereiro de 2026
Antônio Lourenço Neto é professor
Colaboradores

Os desafios das famílias atípicas na educação brasileira.

Antônio Lourenço Neto
22 de Fevereiro de 2026
Liane Bastos é neuropsicóloga
Colaboradores

Tecnologia cerebral e o salto de precisão na neuropsicologia cearense

Liane Bastos
21 de Fevereiro de 2026
Alyne Cavalcante é cirurgiã-dentista
Colaboradores

Quando diagnóstico é mais importante do que pressa

Alyne Cavalcante
21 de Fevereiro de 2026
Francisco de Assis Martins é advogado
Colaboradores

Aposentadoria do pescador

Francisco de Assis Martins
20 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Qual o Caminho?

Gonzaga Mota
20 de Fevereiro de 2026
Professor de Direito da Unifor
Colaboradores

Aumento da quantidade de ministros

O que não é permitido é diminuir a quantidade de seus membros (dos Tribunais), tendo em vista o princípio da proibição do retrocesso e principalmente por envolver cláusula pétrea

Agapito Machado
19 de Fevereiro de 2026