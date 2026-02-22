Diário do Nordeste
O Legado Ético e Intelectual do Dr. José Cordeiro Damasceno

Rafael Ponte producaodiario@svm.com.br
Rafael Ponte é presidente da OAB Subseção de Sobral
A história de uma cidade é escrita pela estatura moral e intelectual de seus filhos ilustres. Sobral despediu-se recentemente de uma de suas mentes mais brilhantes: o Dr. José Cordeiro Damasceno (1934–2026). Advogado, professor e acadêmico, sua trajetória de 91 anos personificou a união perfeita entre o rigor do Direito e a sensibilidade das Letras.
 
Nascido em 17 de julho de 1934, o Dr. Damasceno construiu uma vida pautada no amor e na dedicação à família. Foi casado com Maria Evanize Feijó Damasceno, sua companheira de toda a vida. Juntos, edificaram um lar que serviu de base para sua longa e produtiva trajetória. O casal deixou um legado que permanece vivo por meio dos filhos Elano Feijó Damasceno, Eleno Feijó Damasceno e Eline Feijó Damasceno, que levam adiante os valores de retidão e cultura herdados de seus pais.
 
Herdeiro de uma linhagem literária, o Dr. Damasceno trazia no sangue a tradição intelectual cearense. Sobrinho do renomado escritor Cordeiro de Andrade, autor das obras Cassacos e Anjo Negro, carregava consigo o legado de uma geração que imortalizou a alma e as lutas do povo nordestino. Essa herança refletia-se em sua oratória impecável e em seu compromisso com a preservação da memória cultural de Sobral.
 
Para além de sua atuação nos tribunais, deixou um valioso acervo literário que atesta sua vasta cultura e erudição. Sua produção publicada compreende quatro obras significativas:
• Considerações sobre Letras de Antigas Melodias Brasileiras, em que explorou sua paixão pela música e pela história das letras nacionais;
• Crônicas;
• Crônicas II, coletâneas que registram seu olhar aguçado e humanista sobre a vida cotidiana e a sociedade de seu tempo;
• Natureza Ingrata, obra que dialoga com a temática regionalista e social tão presente em sua formação e ascendência familiar.
 
Sua presença nas instituições acadêmicas era prova de sua reconhecida estatura cultural. Membro da Academia Sobralense de Estudos e Letras e da Academia Sobralense de Letras Jurídicas, era uma voz de equilíbrio e sabedoria. Nessas casas, atuou como guardião das tradições, sempre incentivando o estudo profundo da história local.
 
Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará sob o nº 1.168, foi um nome respeitado e ex-conselheiro da OAB Subseção de Sobral, dedicando-se à advocacia e mantendo, enquanto lhe foi possível, seu escritório no centro de Sobral. No magistério, deixou marcas indeléveis como professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde formou gerações de profissionais com inteligência descrita como ímpar e caráter impecável.
 
Ao partir, em fevereiro de 2026, o estimado Dr. José Cordeiro Damasceno deixou um vazio imenso, mas também um legado inestimável. Por meio de seus livros, de suas aulas e de sua atuação jurídica, demonstrou que o conhecimento é o caminho mais seguro para a imortalidade.
 
Sobral manterá vivo o exemplo de um homem que, honrando suas raízes e sua família, fez do Direito e da Advocacia seu esteio maior.
 
Descanse em paz, Dr. Damasceno.
 
