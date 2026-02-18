Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Macedo Saturnino, “Seu” Paraíba

Entre outros colegas repórteres, fui designado para cumprir este mister e recebi diversas pautas curiosas daquela legenda do jornalismo que foi Edmundo de Castro, ou Dedé de Castro

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Muitos ignoram essa atividade que pratiquei, mas, durante vários anos, na época em que surgiu o Diário do Nordeste, este que aqui escreve, caro(a) leitor(a), foi repórter das editorias de Cidade e do Jornal dos Bairros (também conhecido, à época, como JdB). O Jornal dos Bairros foi uma iniciativa do jornalista Edmundo de Castro (1921-2015), que consistia numa página inteira do DN para veicular matérias sobre os problemas de infraestrutura, as reivindicações e as curiosidades dos mais diversos pontos de Fortaleza.

Entre outros colegas repórteres, fui designado para cumprir este mister e recebi diversas pautas curiosas daquela legenda do jornalismo que foi Edmundo de Castro, ou Dedé de Castro. Na época, circular pela capital cearense era tarefa tranquila, se comparada à insegurança gerada pela guerra entre as facções que hoje dominam áreas inteiras de Fortaleza, notadamente nos bairros periféricos, agravando o problema da criminalidade que nos assola.

Circulávamos - o repórter, ao lado de um repórter fotográfico e de um motorista, num veículo identificado com o nome do jornal - pela cidade inteira, de norte a sul, de leste a oeste, sem quaisquer problemas, entrevistando as pessoas, ouvindo-lhes as queixas contra a omissão do poder público e a demora nas soluções.

Porém, não nos restringíamos apenas à rotina de reclamações. Acompanhávamos reuniões de associações comunitárias, festas religiosas e visitávamos até bares e restaurantes situados na periferia. Numa dessas pautas, conheci Macedo Saturnino Gomes, o “Seu” Paraíba. Descobrimos seu pequeno comércio, ali por volta de 1985, mais ou menos, e ali conversamos longamente com o dono. A matéria publicada no jornal, ilustrada com uma foto de Hélder Freitas, nosso companheiro naquela missão, registrou um diálogo informal, no qual o entrevistado nos falou de suas origens no sertão paraibano, de sua vinda para Fortaleza, da família, da forma como iniciou seu negócio ali no bairro de Otávio Bonfim etc.

Também conversamos com fregueses do local, que elogiaram a qualidade do feijão com toucinho e farinha, prato servido pelo “Seu” Paraíba e que se tornou o chamariz, o “carro-chefe” do bar de sua propriedade. Naquele tempo em que exercitávamos um jornalismo diferente, bem mais próximo do povo, quando não existiam ainda a Internet nem as redes sociais, varávamos tardes e noites sentindo de perto a vida dos bairros de Fortaleza. Menciono a entrevista com o “Seu” Paraíba para lamentar seu desaparecimento, no dia 2 deste mês, aos 100 anos de existência.

Entre tantas outras figuras curiosas com as quais mantivemos contato, ele era bastante conhecido na vida boêmia da cidade. E, relembrando também Dedé de Castro e o Jornal dos Bairros, faço ao “Seu” Paraíba esta singela homenagem.

Jornalista
Colaboradores

Macedo Saturnino, “Seu” Paraíba

Entre outros colegas repórteres, fui designado para cumprir este mister e recebi diversas pautas curiosas daquela legenda do jornalismo que foi Edmundo de Castro, ou Dedé de Castro

Gilson Barbosa
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

Saúde do Judiciário

Em 2024, foram 39,4 milhões de processos iniciados (considerando-se os dados das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral, Militar, Trabalhista e Tribunais Superiores), 6,7% a mais do que em 2023

Valdélio Muniz
Há 1 hora
Padre Rafael Vitto é religioso
Colaboradores

A doença não é ponto final, é oportunidade de crescimento

Padre Rafael Vitto
15 de Fevereiro de 2026
Daniel Diógenes é médico
Colaboradores

Carnaval com responsabilidade na prevenção das ISTs

Daniel Diógenes
15 de Fevereiro de 2026
Thaty Rabello é empresária
Colaboradores

Antes da avenida, o gesto: Carnaval, moda e linguagem cultural

Thaty Rabello
15 de Fevereiro de 2026
Superintendente da Fundação Abrinq
Colaboradores

Carnaval para brincar, não trabalhar

Victor Graça
15 de Fevereiro de 2026
Promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (CAODPP) do MPCE
Colaboradores

Entre o essencial e a festa

A administração pública deve pautar-se pela moralidade e eficiência. É inadmissível que contratos sejam firmados com valores abusivos

Venusto Cardoso
14 de Fevereiro de 2026
Davi Pontes é médico
Colaboradores

Fortaleza se consolida como a Meca do turismo médico na América Latina

Davi Pontes
14 de Fevereiro de 2026
Fábio Zampirollo é engenheiro civil
Colaboradores

Do risco ambiental à solução sustentável: a diferença entre lixão e aterro sanitário

Fábio Zampirollo
13 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Turagstão

Gonzaga Mota
13 de Fevereiro de 2026
Farmacêutica
Colaboradores

O papel essencial do farmacêutico na prevenção da saúde e no cuidado com a sociedade

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, o Brasil possui mais de 230 mil farmacêuticos registrados, atuando em diversas áreas da saúde

Elaine Félix
12 de Fevereiro de 2026
Médico nutrólogo
Colaboradores

O perigo silencioso das canetas emagrecedoras sem procedência

A redução do apetite e da ingestão alimentar, sem orientação adequada, pode levar à fadiga constante, indisposição, baixa imunidade, enfraquecimento de unhas e cabelos, perda de massa muscular e redução da densidade óssea, quadro conhecido como osteopenia

Fernando Guanabara Filho
12 de Fevereiro de 2026
Felipe Adson é analista de sistemas de computação
Colaboradores

 Como transformar proteção de dados em vantagem estratégica

Felipe Adson
11 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A cadeira do Poder e o peso que ela carrega

Gregório José
11 de Fevereiro de 2026
Marco Antônio Barbosa é empresário
Colaboradores

Alheia aos dados, a sensação de insegurança segue em crescimento

Marco Antônio Barbosa
10 de Fevereiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Por que as crianças estão perdendo habilidades motoras na era digital?

Luciana Brites
10 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Orelha e a maldade humana

Os tais “adolescentes”, filhos de famílias endinheiradas, residentes na área, de forma covarde, sem qualquer razão, simplesmente resolveram atacar o pobre e indefeso cão, espancando-o brutalmente

Gilson Barbosa
09 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Burnout e Boreout

Ocorre que a essência do trabalho não é alcançada quando ele é visto apenas como ocupação ou fonte de renda

Valdélio Muniz
09 de Fevereiro de 2026
Marcelo Aith é advogado
Colaboradores

Entre a legalidade e a aparência: o desafio da confiança pública no Judiciário

Marcelo Aith
08 de Fevereiro de 2026
André Seibel é empresário
Colaboradores

O varejo popular como retrato do comportamento de compra do brasileiro

André Seibel
08 de Fevereiro de 2026