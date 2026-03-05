O poder de um print

Talvez o último segredo humano seja a senha do celular. Não porque ela guarda suas fotos ou mensagens, mas porque até o que parece privado já não é. Tudo que está na nuvem, conversas, e-mails, fotos, existe em algum servidor, pronto para ser acessado, copiado ou vazado. Esses dados não estão protegidos: estão apenas escondidos, a um print de se tornarem públicos.

Escândalos já não precisam de dossiês secretos ou grampos sofisticados. Hoje, basta um print. Uma DM derruba ministros, abre CPIs e movimenta bilhões no mercado. A “Vaza Jato”, com mensagens do Telegram entre juízes e procuradores, mudou a política brasileira. Na CPI da Americanas, prints de e-mails internos revelaram mais do que qualquer balanço contábil. Em 2023, conversas privadas entre políticos britânicos sobre a pandemia foram publicadas pelo The Telegraph, derrubando ministros e mudando a percepção sobre a gestão da crise.

Na cultura pop, o vazamento se tornou combustível para tabloides e redes sociais. O caso Taylor Swift, em 2024, com deepfakes pornográficos espalhados online, forçou plataformas como X e Reddit a reverem suas regras. A briga pública entre Kim Kardashian e Taylor começou com áudios vazados de Kanye West, transformando uma conversa privada em espetáculo global. No Brasil, a Lei Carolina Dieckmann nasceu depois que fotos íntimas da atriz foram expostas em 2012, marco que mostrou como a vida privada pode ser devorada pelo público em segundos.

Mas, se antes a ameaça era vazar algo verdadeiro, hoje o risco é fabricar algo falso. Em 2024, o número de deepfakes detectados no mundo dobrou, passando de 500 mil vídeos falsos, e 70% eram pornografia não consentida.

O caso mais emblemático foi um vídeo falso do presidente ucraniano Zelensky anunciando rendição à Rússia — que circulou por horas antes de ser desmentido.

Com IA, a fronteira entre verdade e mentira desaparece: um vazamento pode ser real demais para ser falso, ou falso demais para ser desmentido.

E não são só governos ou celebridades: nós também somos parte desse jogo. O WhatsApp tem mais de 150 milhões de usuários ativos no Brasil (DataReportal, 2025). Cada grupo funciona como uma mini-redação de tabloide: prints, áudios e vídeos circulam em segundos, prontos para viralizar no X, no TikTok ou virar pauta de CPI.

Compartilhar prints virou reflexo: se você já mandou uma conversa privada para alguém, você também já foi um agente desse ecossistema.

Na era dos vazamentos, não existem mais bastidores seguros. A fronteira final da intimidade são quatro dígitos: a senha do celular. Quando ela cai, não sobra segredo.

E, quando tudo pode vazar, o verdadeiro poder não está em esconder — mas em escolher quando apertar “enviar”.

Renato Dolci é cientista político