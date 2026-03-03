Matrículas: cores e dramas

Diário do Nordeste
Davi Marreiro
“Pinto as coisas como as imagino e não como as vejo.” A frase indica que a realidade pode ser interpretada como uma tela, não apenas refletida como um espelho. O que significa perder 1 milhão de estudantes da educação básica em um único ano: avanço discreto ou alerta ignorado? À primeira vista, parece ilógico extrair aspectos positivos quando se fala em perda; ainda assim, a leitura, ou a pintura, oficial feita pelo governo a partir dos dados mais recentes do Censo Escolar 2025 enquadra a redução como resultado positivo. O encolhimento é atribuído à transição demográfica e à queda nas taxas de repetência, defendendo-se que não se trata de retração, mas de um movimento coerente em direção à universalização do acesso.
 
O raciocínio é simples: politicamente, a redução é apresentada como avanço, como se a tela exibisse uma paisagem tranquila. Estatisticamente, porém, o dado soa mais como alerta do que como conquista. A transição demográfica é real, menos nascimentos significam menos alunos, e a queda na repetência também diminui o total de matrículas. Essas são cores legítimas na paleta. O problema surge quando se toma esse recorte como quadro inteiro, como se a moldura bastasse para conter uma realidade possivelmente mais ampla e inquietante.
 
Quando se observa o ensino médio, o entusiasmo perde o brilho. O país atinge o menor número de matrículas do século. O pico ficou para trás, no início dos anos 2000. Desde então, a queda é persistente, acumulada, estrutural. Se fosse apenas demografia, a redução seria gradual e acompanhada de melhora consistente nas taxas de atendimento. Mas o que se desenha no horizonte não corresponde a essa imagem.
 
A estratégia artística é conhecida: enfatiza-se a demografia, destaca-se a redução da repetência, suaviza-se a evasão e associa-se a queda a uma suposta consolidação do acesso. É uma interpretação que reorganiza as tintas e redefine os contornos. Não é necessariamente falsa; é parcial. E, em política pública, uma pintura que omite sombras pode produzir mais ilusão do que clareza. Politicamente, o dado foi exposto como conquista. Estatisticamente, ele exige revisão de traço e de rota.
 
Davi Marreiro é consultor pedagógico 
Maria Eduarda Martins é advogada
