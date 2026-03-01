Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quais são os riscos e benefícios de se investir em precatórios?

Escrito por
José Werneck producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
José Werneck é administrador
Legenda: José Werneck é administrador

O mercado de precatórios deixou de ser um nicho restrito a escritórios de advocacia para se consolidar como uma classe de ativos relevante no radar do investidor moderno. O principal atrativo está na possibilidade de adquirir uma dívida reconhecida judicialmente contra o Estado com um potencial de retorno que, em muitos casos, supera a renda fixa tradicional. Em um ambiente de volatilidade nos mercados financeiros, estes ativos têm a característica de não depender diretamente do comportamento da bolsa, do câmbio ou das taxas de juros no curto prazo, mas sim do cumprimento de uma obrigação constitucional de pagamento. 

Nesse contexto, fintechs e startups especializadas em ativos judiciais têm desempenhado um papel central ao ampliar o acesso a esse mercado. O que antes era restrito a investidores institucionais com grande capacidade de capital passou a ser estruturado de forma mais acessível, com plataformas que realizam análise jurídica, diligência documental e estruturação de operações. Essas empresas, acabaram se tornando uma solução para investidores menores que não acessaram esses mercados anteriormente, como para investidores institucionais que desejam adquirir créditos pulverizados sem precisar internalizar toda a operação, terceirizando a originação, análise e acompanhamento dos créditos, enquanto mantêm a supervisão estratégica da carteira. 

A maturidade desse mercado, no entanto, exige atenção redobrada à governança. Episódios recentes, como o caso do Banco Master, evidenciaram os riscos de modelos excessivamente concentrados em estruturas internas. Além da prática de inflar títulos para melhorar indicadores financeiros, a concentração de originação, análise, precificação e acompanhamento em um único player reduz mecanismos de validação cruzada e aumenta o risco operacional. Modelos com múltiplos agentes, auditorias independentes e processos de verificação robustos tendem a oferecer maior segurança ao investidor, ao criar camadas adicionais de fiscalização e controle. 

Outro fator relevante é o impacto da PEC 66/2023, promulgada como Emenda Constitucional nº 136/2025. Diferentemente da percepção inicial de maior previsibilidade, à medida que introduziu limites orçamentários mais rígidos, ela alongou prazos de pagamento para estados e municípios e criou filas que, na prática, poderão ser infinitas. Além disso, a emenda é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, o que adiciona uma camada de incerteza jurídica quanto à sua vigência e à interpretação de seus dispositivos. A discussão foi inserida em uma proposta originalmente voltada à renegociação do passivo previdenciário dos entes federativos, o que reforça críticas sobre a necessidade e os efeitos da alteração. 

Nesse cenário, o investidor precisa lidar com um ambiente mais nebuloso, no qual a análise jurídica, a capacidade de precificação e o acompanhamento do ativo adquirido se tornam ainda mais críticos. Há segmentos que tendem a se beneficiar relativamente desse contexto, como precatórios alimentares e pulverizados, que possuem preferência constitucional e valores menores, facilitando o pagamento pelos entes públicos. Ainda assim, o mercado é heterogêneo, e generalizações podem levar a decisões equivocadas. A seleção criteriosa dos ativos e a escolha de operadores especializados são determinantes para a obtenção dos altos retornos esperados. 

Investir em precatórios continua sendo, em essência, um exercício de paciência. A liquidez é limitada, embora novas estruturas de mercado secundário estejam sendo criadas para permitir a negociação dos créditos antes do vencimento. O sucesso dessa estratégia depende da compreensão dos riscos jurídicos, fiscais e operacionais envolvidos, bem como da capacidade de estruturar corretamente a carteira.

Apesar das incertezas regulatórias e dos desafios recentes, a combinação entre a segurança jurídica do título judicial e a inovação trazida por plataformas especializadas criou um ambiente mais sofisticado para o investidor. Com governança adequada, diligência rigorosa e precificação correta, os precatórios podem se consolidar como uma alternativa relevante de diversificação em portfólios de longo prazo.

José Werneck é administrador

Felipe Meira Marques é psicólogo
Colaboradores

E agora, Vovó?

Felipe Meira Marques
Há 1 hora
Ana Paula De Raeffray é advogada
Colaboradores

Saúde e o fim da jornada 6x1

Ana Paula De Raeffray
Há 1 hora
José Werneck é administrador
Colaboradores

Quais são os riscos e benefícios de se investir em precatórios?

José Werneck
Há 1 hora
Marcos Caringi é administrador
Colaboradores

O impacto das healthtechs no mercado de canetas emagrecedoras

Marcos Caringi
28 de Fevereiro de 2026
Williane Pontes é professora
Colaboradores

Fui invadido, e agora?

Williane Pontes
28 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

País imaginário?

Gonzaga Mota
27 de Fevereiro de 2026
Tatiana Feitosa é enfermeira
Colaboradores

Absenteísmo não é acaso

Tatiana Feitosa
27 de Fevereiro de 2026
Lucíola Maria de Aquino Cabral é procuradora do Município de Fortaleza
Colaboradores

Crueldade Animal

Lucíola Maria de Aquino Cabral
26 de Fevereiro de 2026
Larissa Silveira e Ivens Medeiros são advogados
Colaboradores

A Reforma Tributária é agora

Larissa Silveira e Ivens Medeiros
26 de Fevereiro de 2026
Danda Coelho é professora
Colaboradores

Não foi amor. Foi controle

Danda Coelho
25 de Fevereiro de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Empregabilidade, renda e liderança: o impacto da pós-graduação na trajetória profissional

Bruno Lessa
25 de Fevereiro de 2026
Isa Xavier é médica pediatra
Colaboradores

Por que as crianças adoecem mais no período de chuvas

Isa Xavier
24 de Fevereiro de 2026
Ricardo dos Santos Vianna é especialista em operações portuárias
Colaboradores

Modernização dos Portos Cearenses

Ricardo dos Santos Vianna
24 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Cuidemos das abelhas

Os insetos têm suas vidas encurtadas e, obviamente, o funcionamento de suas colônias sofre grave comprometimento

Gilson Barbosa
23 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Meta, prêmio e castigo

O problema está, essencialmente, no gerenciamento das equipes para o atingimento das metas traçadas

Valdélio Muniz
23 de Fevereiro de 2026
Rafael Ponte é presidente da OAB Subseção de Sobral
Colaboradores

O Legado Ético e Intelectual do Dr. José Cordeiro Damasceno

Rafael Ponte
22 de Fevereiro de 2026
Manoel de Sousa Aires Junior é advogado
Colaboradores

O contraditório julgamento

Manoel de Sousa Aires Junior
22 de Fevereiro de 2026
Antônio Lourenço Neto é professor
Colaboradores

Os desafios das famílias atípicas na educação brasileira.

Antônio Lourenço Neto
22 de Fevereiro de 2026
Liane Bastos é neuropsicóloga
Colaboradores

Tecnologia cerebral e o salto de precisão na neuropsicologia cearense

Liane Bastos
21 de Fevereiro de 2026
Alyne Cavalcante é cirurgiã-dentista
Colaboradores

Quando diagnóstico é mais importante do que pressa

Alyne Cavalcante
21 de Fevereiro de 2026