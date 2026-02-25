Diário do Nordeste
Empregabilidade, renda e liderança: o impacto da pós-graduação na trajetória profissional

Bruno Lessa producaodiario@svm.com.br
Bruno Lessa é professor
Em um cenário de transformações aceleradas, cursar uma pós-graduação no Brasil deixa de ser um diferencial opcional e se torna um ativo econômico e social estratégico.  Profissionais com formação pós-graduada tendem a acessar posições melhor  remuneradas, com maior estabilidade e possibilidade de progressão na carreira, porque  dominam métodos de análise, leitura crítica de dados e tomada de decisão em contextos  complexos, competências cada vez mais valorizadas em organizações públicas, privadas  e do terceiro setor.

Do ponto de vista econômico, a pós-graduação amplia a empregabilidade em um  mercado competitivo e sujeito a automação. Quem aprofunda conhecimentos e  desenvolve habilidades analíticas, tecnológicas e de gestão tende a ser menos substituível,  mais versátil e capaz de transitar entre áreas, liderar equipes e inovar em produtos,  serviços e processos. Isso se traduz em melhores salários ao longo da vida, maior  capacidade de empreender e de gerar valor para empresas e para a sociedade.

No plano social, a pós-graduação fortalece o capital cultural e relacional. Alunos  convivem com redes qualificadas de colegas e professores, ampliam sua inserção em  ambientes de debate, pesquisa e inovação e passam a influenciar políticas, práticas  organizacionais e agendas públicas. Em um país marcado por desigualdades, homens e  mulheres com pós-graduação têm mais condições de ocupar espaços de liderança,  formular soluções para problemas coletivos e atuar como mediadores entre conhecimento  científico e demandas da população.

Além disso, a pós-graduação atua como um mecanismo de atualização  permanente em um contexto em que novas tecnologias e modelos de negócio surgem o  tempo todo. Quem frequenta esse ambiente acadêmico-profissional aprende a aprender  continuamente, identifica tendências antes dos demais e consegue se reposicionar com  mais rapidez diante de crises e mudanças setoriais. Estudar hoje é planejar amanhã.

Danda Coelho é professora
