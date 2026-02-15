Carnaval com responsabilidade na prevenção das ISTs

O Carnaval é um momento oportuno para reforçar a importância da prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Uma maior descontração, muitas vezes acompanhadas por álcool e diminuição de cuidados, pode aumentar o risco das relações sexuais desprotegidas. Nesse contexto, a conscientização sobre as ISTs e suas consequências não é apenas desejável, mas absolutamente necessária.



Os dados epidemiológicos mais recentes confirmam que as ISTs continuam impactando fortemente a população. Segundo o Boletim Epidemiológico de Sífilis 2024 divulgado pelo Ministério da Saúde, entre 2010 e junho de 2024 foram notificados mais de 1,5 milhão de casos de sífilis adquirida no país; só em 2023 foram mais de 242 mil registros dessa infecção. A taxa de detecção da sífilis em 2023 voltou a crescer após a pandemia, indicando uma tendência de aumento dessa IST no país.



Além da sífilis, clamídia, gonorreia, papilomavírus humano (HPV) e o HIV, preocupam especialistas em saúde pública, em grande parte porque muitas dessas infecções podem ser assintomáticas e, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, evoluem para complicações graves.



As ISTs podem trazer danos significativos à saúde reprodutiva de homens e mulheres. Entre as possíveis consequências estão: Infertilidade ou subfertilidade, especialmente quando infecções como clamídia e gonorreia evoluem para doença inflamatória pélvica (DIP), que pode causar danos permanentes nas trompas.



Complicações na gravidez e risco de transmissão vertical, como é o caso da sífilis: quando não tratada adequadamente durante a gestação, pode resultar em sífilis congênita, com risco de aborto, nascimento prematuro, malformações ou morte infantil. Em 2023, mais de 86 mil gestantes foram diagnosticadas com sífilis no Brasil, com uma taxa de detecção de 34 casos por mil nascidos vivos. Lesões, inflamações e aumento da suscetibilidade ao HIV, que por si só representa um importante desafio de saúde pública.



A luta contra as ISTs é permanente e exige engajamento individual, institucional e de toda a sociedade. Carnaval pode ser sinônimo de alegria, que também seja sinônimo de diversão com responsabilidade.

Daniel Diógenes é médico