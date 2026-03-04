Coragem! Você não está sozinha!

Cada mulher tem a própria jornada a seguir. Somos responsáveis por nossas escolhas, é verdade, mas é consolador saber que enquanto caminhamos em meio às provas do dia a dia, não estamos sozinhas e nosso valor vai além do que fazemos. Não somos máquinas programadas para produzir com excelentes resultados; somos mulheres, filhas de Deus, criadas por amor e para amar.

Carregamos forças e fraquezas que se revelam entre a razão e a sensibilidade, próprias da alma feminina, vivemos em contextos diferentes, mas caminhamos na mesma direção: desejamos encontrar um lugar seguro onde possamos ser de fato, quem realmente somos e assim, sermos felizes. Só que a jornada até esse lugar não é fácil. E em meio às responsabilidades da vida “moderna”, às vezes nos sentimos invisíveis, cansadas e até mesmo exaustas, mas nem sempre compreendidas.

Em alguns casos somos até culpadas por estarmos trabalhando demais, e isso nos dá uma sensação de impotência tão forte, que rouba a nossa paz e o sentimento de solidão sutilmente se instala em nosso coração. Nessa hora, uma palavra de ânimo pode nos devolver a esperança e nos ajudar a irmos além, e nós, mulheres, podemos nos ajudar mutuamente neste sentido, uma vez que temos por natureza, uma percepção mais aguçada para ver além das aparências. A Sagrada Escritura ensina em Provérbios 16,24 que: "Palavras gentis são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para todo corpo."

Recordo-me de uma época em que me sentia assim, cansada, e as palavras de uma senhora que nem me conhecia direito, atravessaram minha imagem de “mulher maravilha”, e tocaram profundamente minha alma, mostrando-me que Deus certamente estava contente com meu trabalho, mas que eu não precisava me cobrar tanto. Que era natural eu me sentir cansada e que estava tudo bem se não conseguisse alcançar as metas que eu mesma havia determinado, porque eu já estava dando o meu melhor, e isso é o que importa para Deus, mesmo que o “meu melhor” seja uma montanha ou uma pequena porção de terra.

Isso me fez recordar que Deus se interessa mais pela intenção do que pelo resultado e me encorajou a buscar ajuda e mudar de atitudes. Hoje, anos depois, percebo o quanto aquela experiência contribuiu com a missão que Deus tem me confiado, enquanto ajudo outras mulheres a voltarem à sua essência e ordenar a sua feminilidade à luz do amor de Deus.

Portanto, se você está vivendo algo semelhante ao que vivi, coragem, você não está sozinha! Sua vida é preciosa e Deus lhe vê e lhe ama profundamente, mesmo que você ainda não sinta esse amor. Neste tempo, em que a vocação da mulher está em evidência, convido-lhe a trilhar um caminho de volta ao seu precioso coração, e a reencontrar sua essência. O primeiro passo nessa direção, é reconciliar-se com a sua história, valorizando as lutas e vitórias que lhe trouxeram até aqui.

Isso lhe ajudará a amar mais a si mesma e àqueles que Deus lhe confiou e a cobrar-se menos. Agindo assim, certamente você viverá com mais leveza e poderá compartilhar com alegria o que você tem de mais precioso que é a sua vida. Em meio aos nossos desafios diários, lembremos que também existem vitórias que merecem ser celebradas, e que todos os dias com o raiar do sol, nasce também a possibilidade de vencermos os nossos medos, retomarmos nossos sonhos e cultivá-los com atitudes concretas para que possam florescer e tornar o mundo melhor, mais belo e feliz, como desejamos que ele seja. Porque não estamos sozinhas!

Dijanira Silva é missionária