Cuidemos das abelhas

Elas são pequeninas, mas fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e de tantas outras no planeta. Muitas vezes, nem nos apercebemos do quão importante é sua presença na paisagem terrestre. Delas depende nossa continuidade, em especial. Refiro-me às abelhas, responsáveis pelo processo de polinização das plantas, essencial para que as flores gerem os frutos ou cereais que mantém nossa alimentação diária. Entre elas está a conhecida Apis mellifera , a espécie que nos fornece o delicioso e saudável mel, produto que contribui para a qualidade de nossa saúde. No Ceará, além da italiana, conhecemos a abelha chamada jandaíra, que, como suas “irmãs”, também nos presenteia com saboroso mel. Pois bem, leitor(a)! Esses operosos e incansáveis insetos estão sendo, até mesmo em nosso país, exterminados por várias razões.

Entre estas, o uso indiscriminado de agrotóxicos, a perda de seu habitat em função do desmatamento, as mudanças climáticas que atingem todo o planeta e até o surgimento de espécies invasoras em determinados locais, que contribuem para a intensificação do estresse e a mortandade das abelhas. Para os que ignoram a sua importância, basta-nos dizer que cerca de 70% das culturas vegetais praticadas por toda a Terra – diretamente relacionadas à alimentação humana e de outras espécies, portanto – dependem do ininterrupto trabalho de polinização por elas realizado. É óbvio, pois, concluir que, sem essa importante atividade da natureza, a produção de frutas, grãos e legumes sofreria uma drástica, radical redução, comprometendo toda a segurança alimentar da humanidade.

Vivemos tempos em que, paradoxalmente, uma atividade como o agronegócio, tão importante para a economia brasileira, necessita, claro, do trabalho das abelhas para que se perpetue; porém, utiliza-se de agrotóxicos que, se protegem as plantações do ataque de pragas, matam as abelhas. Pesticidas utilizados sem o devido conhecimento técnico possuem componentes químicos altamente nocivos à espécie.

Os insetos têm suas vidas encurtadas e, obviamente, o funcionamento de suas colônias sofre grave comprometimento. Mas sua importância extrapola simplesmente a questão dos seres humanos. As abelhas polinizam também toda a biodiversidade, fechando seu ciclo, permitindo a reprodução e a frutificação das plantas. Sem sua presença, ecossistemas inteiros correm o risco de desaparecer. As mudanças climáticas são outra ameaça, pois grandes populações de abelhas sofrem os efeitos de eventos como inundações, chuvas intensas e incêndios.

São tão sensíveis que até mesmo o aumento crescente das temperaturas afeta-lhes o desenvolvimento e encurta-lhes os voos, prejudicando a polinização e a produção do mel. A mais recente ameaça à sua sobrevivência provém da introdução de espécies invasoras, como o ácaro Varroa destructor, que tem destruído grandes contingentes de abelhas mundo afora. Portanto, é bom que a humanidade passe a encarar com mais cuidado a necessidade de preservá-las. Sem essas pequeninas companheiras, nosso futuro estará, também, bastante incerto. Cuidemos das abelhas!