Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carnaval para brincar, não trabalhar

Escrito por
Victor Graça producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Superintendente da Fundação Abrinq
Legenda: Superintendente da Fundação Abrinq

O Carnaval é um momento de alegria coletiva: tem bloco infantil, fantasia, família na rua e memória boa sendo construída. Em meio à música alta, porém, cresce uma realidade silenciosa: crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.

Segundo o IBGE, em 2024 o Brasil tinha mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, nessa condição. Entre eles, 560 mil estavam nas piores formas de trabalho infantil, com maior risco à saúde e ao desenvolvimento. Os adolescentes de 16 e 17 anos concentram a maior proporção: 15,3% estavam expostos a essa violação.

E o que o Carnaval tem a ver com isso? Grandes aglomerações ampliam a demanda por serviços rápidos e baratos: venda ambulante, catação de resíduos, guardadores de carro, entregas improvisadas, trabalho noturno. Forma-se um ambiente em que crianças ficam mais expostas e mais invisíveis.

Não é apenas um bico. Trabalho infantil não é ajuda, aprendizado ou formação de caráter: é violação de direitos e produz consequências que a sociedade paga por anos. Para crianças e adolescentes, os impactos são graves, com risco de acidentes, cortes, atropelamentos, exaustão, insolação, desidratação e contato com resíduos, além de maior exposição à violência, assédio, exploração e desaparecimentos em meio à multidão.

Quando essa prática é normalizada, o padrão de proteção social é rebaixado, fortalece-se uma economia que troca direitos por conveniência e a Rede de Proteção se enfraquece, transformando exceção em regra.

Não comprar produtos ou serviços de crianças e adolescentes é essencial para pôr fim ao ciclo da exploração. Quem deseja ajudar deve procurar iniciativas seguras. Também é fundamental não oferecer trabalho ou bicos: organizadores de blocos, bares e eventos precisam tratar a contratação responsável como prioridade, com tolerância zero à mão de obra infantil.

Ao identificar uma criança trabalhando, é necessário acionar a rede de proteção: o Disque 100 funciona 24 horas e recebe denúncias anônimas. Compartilhar esse alerta também protege, porque trabalho infantil se combate com denúncia e responsabilidade coletiva.

Victor Graça é superintendente da Fundação Abrinq

Padre Rafael Vitto é religioso
Colaboradores

A doença não é ponto final, é oportunidade de crescimento

Padre Rafael Vitto
Há 27 minutos
Daniel Diógenes é médico
Colaboradores

Carnaval com responsabilidade na prevenção das ISTs

Daniel Diógenes
Há 28 minutos
Thaty Rabello é empresária
Colaboradores

Antes da avenida, o gesto: Carnaval, moda e linguagem cultural

Thaty Rabello
Há 28 minutos
Superintendente da Fundação Abrinq
Colaboradores

Carnaval para brincar, não trabalhar

Victor Graça
Há 28 minutos
Promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (CAODPP) do MPCE
Colaboradores

Entre o essencial e a festa

A administração pública deve pautar-se pela moralidade e eficiência. É inadmissível que contratos sejam firmados com valores abusivos

Venusto Cardoso
14 de Fevereiro de 2026
Davi Pontes é médico
Colaboradores

Fortaleza se consolida como a Meca do turismo médico na América Latina

Davi Pontes
14 de Fevereiro de 2026
Fábio Zampirollo é engenheiro civil
Colaboradores

Do risco ambiental à solução sustentável: a diferença entre lixão e aterro sanitário

Fábio Zampirollo
13 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Turagstão

Gonzaga Mota
13 de Fevereiro de 2026
Farmacêutica
Colaboradores

O papel essencial do farmacêutico na prevenção da saúde e no cuidado com a sociedade

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, o Brasil possui mais de 230 mil farmacêuticos registrados, atuando em diversas áreas da saúde

Elaine Félix
12 de Fevereiro de 2026
Médico nutrólogo
Colaboradores

O perigo silencioso das canetas emagrecedoras sem procedência

A redução do apetite e da ingestão alimentar, sem orientação adequada, pode levar à fadiga constante, indisposição, baixa imunidade, enfraquecimento de unhas e cabelos, perda de massa muscular e redução da densidade óssea, quadro conhecido como osteopenia

Fernando Guanabara Filho
12 de Fevereiro de 2026
Felipe Adson é analista de sistemas de computação
Colaboradores

 Como transformar proteção de dados em vantagem estratégica

Felipe Adson
11 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A cadeira do Poder e o peso que ela carrega

Gregório José
11 de Fevereiro de 2026
Marco Antônio Barbosa é empresário
Colaboradores

Alheia aos dados, a sensação de insegurança segue em crescimento

Marco Antônio Barbosa
10 de Fevereiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Por que as crianças estão perdendo habilidades motoras na era digital?

Luciana Brites
10 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Orelha e a maldade humana

Os tais “adolescentes”, filhos de famílias endinheiradas, residentes na área, de forma covarde, sem qualquer razão, simplesmente resolveram atacar o pobre e indefeso cão, espancando-o brutalmente

Gilson Barbosa
09 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Burnout e Boreout

Ocorre que a essência do trabalho não é alcançada quando ele é visto apenas como ocupação ou fonte de renda

Valdélio Muniz
09 de Fevereiro de 2026
Marcelo Aith é advogado
Colaboradores

Entre a legalidade e a aparência: o desafio da confiança pública no Judiciário

Marcelo Aith
08 de Fevereiro de 2026
André Seibel é empresário
Colaboradores

O varejo popular como retrato do comportamento de compra do brasileiro

André Seibel
08 de Fevereiro de 2026
Vinícius Guahy é jornalista
Colaboradores

Por que o aumento do preço das corridas não se reflete em melhoria de ganhos para motoristas de app?

Vinícius Guahy
08 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Desenvolvimento brasileiro

Gonzaga Mota
07 de Fevereiro de 2026