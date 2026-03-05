Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quantas vidas mais? O desafio de enfrentar o feminicídio

Escrito por
Victor Quintiere producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Victor Quintiere é professor
Legenda: Victor Quintiere é professor

O feminicídio permanece como uma das mais brutais expressões da violência no Brasil. Não se trata de episódios isolados, mas de um problema estrutural, enraizado em desigualdades históricas e na persistência da violência de gênero. Nesse contexto, a Lei nº 14.994/2024 representa um avanço ao reconhecer o feminicídio como crime autônomo no Código Penal, rompendo com a lógica anterior que o tratava apenas como qualificadora do homicídio e afirmando, de forma mais contundente, a gravidade desse tipo de violência.

A mudança não é meramente simbólica. Ao conferir identidade própria ao feminicídio, o legislador reforça que se trata de um crime motivado por razões de gênero, ligado à desigualdade estrutural e à violência contra a mulher. A nova legislação também elevou as penas e previu agravantes específicas, como nos casos em que a vítima é gestante, puérpera, menor de 14 anos, maior de 60 ou pessoa com deficiência, além de promover ajustes na Lei de Execução Penal, no Código de Processo Penal e na Lei Maria da Penha.

O endurecimento da resposta penal é necessário. Porém, o aumento de penas, isoladamente, não é capaz de enfrentar um fenômeno tão complexo. A experiência demonstra que políticas criminais baseadas exclusivamente na repressão têm eficácia limitada quando não são acompanhadas de estratégias preventivas e estruturais. Além da responsabilização criminal, é fundamental investir em quatro frentes principais: capacitação de profissionais, apoio às vítimas e às famílias, educação e conscientização da sociedade, e responsabilidade da mídia.

Policiais, promotores, magistrados, defensores públicos, assistentes sociais e profissionais de saúde que atuam na linha de frente precisam de formação técnica específica para a perspectiva de gênero. Medidas protetivas só são efetivas quando há rapidez, integração institucional e compreensão adequada do risco. Falhas na escuta inicial ou na avaliação da gravidade podem custar vidas. Também é essencial garantir suporte aos sobreviventes e às famílias das vítimas, o que vai além do processo criminal. Envolve atendimento psicológico contínuo, apoio financeiro emergencial, oportunidades de trabalho e programas de proteção. Sem esse suporte, muitas mulheres acabam presas a ciclos de violência.

A terceira frente é a educação. Combater o feminicídio implica enfrentar a cultura que naturaliza o controle, o ciúme possessivo e a violência como forma de poder. O debate precisa estar presente nas escolas, promover campanhas de conscientização e basear as políticas públicas em dados confiáveis e acompanhamento constante. Prevenir é tão estratégico quanto punir.

Por fim, está a responsabilidade da mídia, que exerce papel decisivo, já que a forma como os casos são noticiados influencia diretamente a percepção da sociedade. É fundamental evitar a culpabilização da vítima, o sensacionalismo ou expressões que minimizem a gravidade do crime. O feminicídio não pode ser tratado como um fato isolado, mas como reflexo de desigualdades estruturais e violação de direitos humanos.

A Lei nº 14.994/2024 sinaliza um compromisso mais firme do Estado brasileiro no combate ao feminicídio. Contudo, a verdadeira redução das tragédias no Distrito Federal e no país dependerá da combinação entre punição adequada, prevenção estruturada e transformação cultural. Sem essa articulação, o sistema continuará reagindo apenas após o dano irreversível. E, quando se trata de feminicídio, a resposta tardia significa sempre uma vida que não pode ser restituída.

 Victor Quintiere é professor 
Victor Quintiere é professor
Colaboradores

Quantas vidas mais? O desafio de enfrentar o feminicídio

Victor Quintiere
Há 2 horas
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

O poder de um print

Renato Dolci
Há 2 horas
Dijanira Silva é missionária
Colaboradores

Coragem! Você não está sozinha!

Dijanira Silva
04 de Março de 2026
Empreendedor
Colaboradores

O custo invisível da IA

Gustavo Caetano
04 de Março de 2026
Maria Eduarda Martins é advogada
Colaboradores

Prorrogação de norma do trabalho em feriados reforça papel da negociação coletiva

Maria Eduarda Martins
03 de Março de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Matrículas: cores e dramas

Davi Marreiro
03 de Março de 2026
Advogado
Colaboradores

Inteligência artificial no Brasil: o impacto social depende da governança

Em economias pouco produtivas, a IA costuma ser usada para cortar custos, não para criar setores de alto valor agregado

Aldairton Carvalho
02 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Igualdade salarial

Contudo, é preciso verificar se os dois empregados (aquele indicado como padrão de remuneração desejada, chamado de paradigma, e aquele que requer a igualdade

Valdélio Muniz
02 de Março de 2026
Felipe Meira Marques é psicólogo
Colaboradores

E agora, Vovó?

Felipe Meira Marques
01 de Março de 2026
Ana Paula De Raeffray é advogada
Colaboradores

Saúde e o fim da jornada 6x1

Ana Paula De Raeffray
01 de Março de 2026
José Werneck é administrador
Colaboradores

Quais são os riscos e benefícios de se investir em precatórios?

José Werneck
01 de Março de 2026
Marcos Caringi é administrador
Colaboradores

O impacto das healthtechs no mercado de canetas emagrecedoras

Marcos Caringi
28 de Fevereiro de 2026
Williane Pontes é professora
Colaboradores

Fui invadido, e agora?

Williane Pontes
28 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

País imaginário?

Gonzaga Mota
27 de Fevereiro de 2026
Tatiana Feitosa é enfermeira
Colaboradores

Absenteísmo não é acaso

Tatiana Feitosa
27 de Fevereiro de 2026
Lucíola Maria de Aquino Cabral é procuradora do Município de Fortaleza
Colaboradores

Crueldade Animal

Lucíola Maria de Aquino Cabral
26 de Fevereiro de 2026
Larissa Silveira e Ivens Medeiros são advogados
Colaboradores

A Reforma Tributária é agora

Larissa Silveira e Ivens Medeiros
26 de Fevereiro de 2026
Danda Coelho é professora
Colaboradores

Não foi amor. Foi controle

Danda Coelho
25 de Fevereiro de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Empregabilidade, renda e liderança: o impacto da pós-graduação na trajetória profissional

Bruno Lessa
25 de Fevereiro de 2026
Isa Xavier é médica pediatra
Colaboradores

Por que as crianças adoecem mais no período de chuvas

Isa Xavier
24 de Fevereiro de 2026