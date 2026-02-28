Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O impacto das healthtechs no mercado de canetas emagrecedoras

Escrito por
Marcos Caringi producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Marcos Caringi é administrador
Legenda: Marcos Caringi é administrador

R$10 bilhões no Brasil apenas em 2025. Esse foi o valor alcançado pelo mercado de canetas emagrecedoras no país, de acordo com o relatório do Itaú BBA. Além disso, a tendência se consolidou tanto que pode ultrapassar U$160 bilhões até 2030, no mundo inteiro, ainda segundo o BBA.

Para se ter uma ideia, a demanda tem sido tão alta pela procura pelas canetas que o Brasil importou, no ano passado, mais delas do que produtos como azeite de oliva, salmão e até celulares. Para 2026, a previsão é que o valor dobre, com movimentações que podem levar à marca de R$20 bilhões.

Nesse contexto, as chamadas healthtechs, ou seja, startups que aplicam tecnologia na prestação de serviços e produtos de saúde, ganharam ainda mais relevância, tornando-se protagonistas de um novo ecossistema que mistura ciência, dados e experiência do usuário. Segundo a Liga Ventures, já somam 602 mil startups ativas que utilizam diferentes tecnologias com o objetivo de transformar o setor e entregar melhores soluções e produtos para a população. 

As healthtechs têm ganhado espaço nessa tendência porque o uso da tecnologia no cuidado da saúde oferece conveniência, personalização e monitoramento contínuo. Nesse contexto, há o reforço de um movimento onde vemos que muitos consumidores já aceitam testes genéticos em casa, terapias digitais e dispositivos wearables que monitoram batimentos cardíacos, sono e até glicemia.

Tais recursos e aplicações tecnológicas promovidas pelas healthtechs simbolizam controle, autonomia, modernidade e, claro, perda de peso. Ou seja, um produto procurado por milhares de pessoas em todo o mundo.

Além disso, existem impactos reais no mercado, como a promoção de uma competição cada vez mais acelerada entre os grandes players que atuam com os setores de fitness e nutrição; e a demanda gerada por adultos com mais de 35 anos digitalmente engajados, que aceitam experimentar soluções tecnologicamente sofisticadas.

Dentro deste espectro, não podemos deixar de abordar que as healthtechs atuam também com foco na saúde preventiva. Ou seja, conseguem oferecer recursos de monitoramento e ação precoce para eventuais problemas que o consumidor possa vir a ter. E, claro, não poderia ficar de fora o fato de que as startups de saúde são mestres em fazer uso de analytics para refinar produtos e oferecer serviços de formas recorrentes, gerando modelos de negócios escaláveis.

Por fim, é inegável que o impacto das healthtechs no mercado de produtos associados ao emagrecimento é relevante e vai além da atração por um gadget inovador. Ele representa uma mudança mais profunda no que se refere a tecnologia, acompanhamento, saúde e consumo.

Você está preparado para a nova era da saúde e bem-estar?

Marcos Caringi é administrador

Marcos Caringi é administrador
Colaboradores

O impacto das healthtechs no mercado de canetas emagrecedoras

Marcos Caringi
Há 1 hora
Williane Pontes é professora
Colaboradores

Fui invadido, e agora?

Williane Pontes
Há 1 hora
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

País imaginário?

Gonzaga Mota
27 de Fevereiro de 2026
Tatiana Feitosa é enfermeira
Colaboradores

Absenteísmo não é acaso

Tatiana Feitosa
27 de Fevereiro de 2026
Lucíola Maria de Aquino Cabral é procuradora do Município de Fortaleza
Colaboradores

Crueldade Animal

Lucíola Maria de Aquino Cabral
26 de Fevereiro de 2026
Larissa Silveira e Ivens Medeiros são advogados
Colaboradores

A Reforma Tributária é agora

Larissa Silveira e Ivens Medeiros
26 de Fevereiro de 2026
Danda Coelho é professora
Colaboradores

Não foi amor. Foi controle

Danda Coelho
25 de Fevereiro de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Empregabilidade, renda e liderança: o impacto da pós-graduação na trajetória profissional

Bruno Lessa
25 de Fevereiro de 2026
Isa Xavier é médica pediatra
Colaboradores

Por que as crianças adoecem mais no período de chuvas

Isa Xavier
24 de Fevereiro de 2026
Ricardo dos Santos Vianna é especialista em operações portuárias
Colaboradores

Modernização dos Portos Cearenses

Ricardo dos Santos Vianna
24 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Cuidemos das abelhas

Os insetos têm suas vidas encurtadas e, obviamente, o funcionamento de suas colônias sofre grave comprometimento

Gilson Barbosa
23 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Meta, prêmio e castigo

O problema está, essencialmente, no gerenciamento das equipes para o atingimento das metas traçadas

Valdélio Muniz
23 de Fevereiro de 2026
Rafael Ponte é presidente da OAB Subseção de Sobral
Colaboradores

O Legado Ético e Intelectual do Dr. José Cordeiro Damasceno

Rafael Ponte
22 de Fevereiro de 2026
Manoel de Sousa Aires Junior é advogado
Colaboradores

O contraditório julgamento

Manoel de Sousa Aires Junior
22 de Fevereiro de 2026
Antônio Lourenço Neto é professor
Colaboradores

Os desafios das famílias atípicas na educação brasileira.

Antônio Lourenço Neto
22 de Fevereiro de 2026
Liane Bastos é neuropsicóloga
Colaboradores

Tecnologia cerebral e o salto de precisão na neuropsicologia cearense

Liane Bastos
21 de Fevereiro de 2026
Alyne Cavalcante é cirurgiã-dentista
Colaboradores

Quando diagnóstico é mais importante do que pressa

Alyne Cavalcante
21 de Fevereiro de 2026
Francisco de Assis Martins é advogado
Colaboradores

Aposentadoria do pescador

Francisco de Assis Martins
20 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Qual o Caminho?

Gonzaga Mota
20 de Fevereiro de 2026
Professor de Direito da Unifor
Colaboradores

Aumento da quantidade de ministros

O que não é permitido é diminuir a quantidade de seus membros (dos Tribunais), tendo em vista o princípio da proibição do retrocesso e principalmente por envolver cláusula pétrea

Agapito Machado
19 de Fevereiro de 2026