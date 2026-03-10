Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ainda faz sentido manter os estaduais no Brasil com a participação dos grandes clubes?

Escrito por
Ferruccio Petri Feitosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Legenda: Ferruccio Petri Feitosa é advogado

Quando a competição começa e já se sabe quem provavelmente vai vencer, talvez seja hora de repensar o modelo. No Ceará, nenhum clube fora da dupla Ceará e Fortaleza vence o estadual desde 1995. O debate não é acabar com os estaduais, mas repensar o modelo para criar mais competitividade, fortalecer os clubes menores, equilibrar o calendário e revelar novos talentos.

Os campeonatos estaduais no Brasil seguem um padrão bastante previsível. Em praticamente todos os estados, os títulos ficam concentrados nas mãos dos maiores clubes, revelando um desequilíbrio estrutural que vai além da rivalidade esportiva. O Ceará ilustra bem essa realidade. Há mais de trinta anos, o campeonato estadual conta praticamente a mesma história. Desde 1995, quando o Ferroviário foi campeão, nenhum clube fora da dupla Ceará e Fortaleza voltou a levantar o troféu. Três décadas sem surpresa mostram que, se o modelo permanecer exatamente como está, dificilmente um clube pequeno voltará a conquistar o título estadual no estado.

Os estaduais tiveram enorme importância histórica. Surgiram em um período em que o futebol brasileiro ainda não possuía ligas nacionais estruturadas e, durante décadas, foram o principal palco das rivalidades do país. Mas o futebol mudou e o modelo permaneceu praticamente o mesmo. Hoje, para os grandes clubes, os estaduais têm cada vez menos valor esportivo real e ocupam espaço relevante no calendário, com partidas marcadas por grande desequilíbrio técnico e financeiro. Os grandes clubes possuem receitas, estruturas e elencos muito superiores aos dos clubes menores, tornando a disputa muitas vezes previsível e pouco competitiva. Esse cenário também afeta a formação de novos talentos, já que a revelação de grandes jogadores depende de um ambiente competitivo equilibrado.

Uma alternativa seria permitir a participação dos grandes clubes somente com as categorias de base, criando mais equilíbrio e fortalecendo a formação de atletas. Nesse modelo, os clubes que estiverem disputando as Séries A e B do Campeonato Brasileiro poderiam participar dos campeonatos estaduais apenas com suas equipes de base. A medida ajudaria a equilibrar a competição, estimularia investimentos nas categorias de formação e ampliaria as oportunidades de descoberta de novos talentos.

Outro ponto crítico é o calendário. Em 2026, os dois principais clubes do Ceará disputam simultaneamente quatro competições: Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em nível nacional, o problema é ainda mais evidente. Em 2025, o Flamengo disputou 79 partidas na temporada e o Palmeiras, 76, uma maratona que exige esforço físico e mental extremo e expõe os atletas a desgaste constante e risco elevado de lesões. No futebol moderno, especialmente na Europa, as competições regionais têm outra função: fortalecer clubes menores e estruturas locais. Os grandes clubes europeus não disputam competições regionais e concentram suas forças nas ligas nacionais e nas competições internacionais. Diante desse cenário, torna-se inevitável discutir mudanças estruturais no modelo competitivo e no calendário do futebol brasileiro. Tradição é importante. Mas, quando impede o crescimento do futebol, deixa de ser tradição e passa a ser atraso

Ferruccio Petri Feitosa é advogado 
Marineuza Rocha é médica
Colaboradores

O preço do excesso de telas e o transplante de córnea

Marineuza Rocha
11 de Março de 2026
Rafael Steinbruch é administrador
Colaboradores

Por que o mercado de imóveis residenciais voltou ao radar dos investidores

Rafael Steinbruch
11 de Março de 2026
Izabela Holanda
Colaboradores

Saúde mental e a gestão do trabalho

Izabela Holanda
10 de Março de 2026
Colaboradores

Ainda faz sentido manter os estaduais no Brasil com a participação dos grandes clubes?

Ferruccio Petri Feitosa
10 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Celeridade processual

Há ações que se diferenciam pela complexidade do direito em discussão

Valdélio Muniz
09 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Fraternidade e moradia

Nas últimas décadas, o governo federal tem implantado programas habitacionais, a exemplo do Minha Casa, Minha Vida, que consiste na construção de residências para famílias de baixa renda, mediante financiamento justo e pagamento de módicas prestações

Gilson Barbosa
09 de Março de 2026
Mayanne Melo é vice-presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O protagonismo feminino na perícia forense cearense

Mayanne Melo
08 de Março de 2026
Renata Seldin é escritora
Colaboradores

O que é ser mulher em 2026

Renata Seldin
08 de Março de 2026
Vivian Rio Stella
Colaboradores

O Dia da Mulher além do óbvio: trabalho, realização e linguagem

Vivian Rio Stella
08 de Março de 2026
Mauricio Frizzarin é empreendedor
Colaboradores

O que esperar da IA aplicada à gestão em 2026?

Mauricio Frizzarin
07 de Março de 2026
Ludmila Lélis é engenheira civil
Colaboradores

A engenharia como linha que separa risco e tragédia

Ludmila Lélis
07 de Março de 2026
Alexandre Rolim
Colaboradores

Justiça que não satisfaz

Alexandre Rolim
06 de Março de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

O Profeta da Justiça

Gonzaga Mota
06 de Março de 2026
Victor Quintiere é professor
Colaboradores

Quantas vidas mais? O desafio de enfrentar o feminicídio

Victor Quintiere
05 de Março de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

O poder de um print

Renato Dolci
05 de Março de 2026
Dijanira Silva é missionária
Colaboradores

Coragem! Você não está sozinha!

Dijanira Silva
04 de Março de 2026
Empreendedor
Colaboradores

O custo invisível da IA

Gustavo Caetano
04 de Março de 2026
Maria Eduarda Martins é advogada
Colaboradores

Prorrogação de norma do trabalho em feriados reforça papel da negociação coletiva

Maria Eduarda Martins
03 de Março de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Matrículas: cores e dramas

Davi Marreiro
03 de Março de 2026
Advogado
Colaboradores

Inteligência artificial no Brasil: o impacto social depende da governança

Em economias pouco produtivas, a IA costuma ser usada para cortar custos, não para criar setores de alto valor agregado

Aldairton Carvalho
02 de Março de 2026