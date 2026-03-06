Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O Profeta da Justiça

Escrito por
Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor aposentado da UFC
Legenda: Professor aposentado da UFC

Situando-nos, historicamente, dentro da mensagem bíblica, Antigo Testamento, Amós foi um pastor de ovelhas, na cidade de Judá, chamado por Deus para anunciar a sua proposta em Israel. Isso ocorreu em 750 antes de Cristo, durante o reinado bastante próspero de Jeroboão II. A situação de Israel evidenciava um progresso material significativo, porém concentrado numa minoria de privilegiados. Em nome de Deus, o “Profeta da Justiça” (Amós), denunciou a injustiça, a opressão e as ações corruptas.

“Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr” (Am 5:24). Sua missão foi extremamente difícil e arriscada, pois enfrentou nações e pessoas poderosas, tanto do ponto de vista político, como econômico. Dizem os estudiosos que o livro de Amós não é o primeiro, ao considerarmos a literatura profética, mas a sua leitura permite compreendermos outras profecias.

Ademais, podemos concluir que um profeta assimila uma mensagem divina e a transmite a outras pessoas. As palavras anunciadas pelos profetas são eternas, não possui uma data limite. Referindo-se, especificamente, a Amós deduzimos que suas apreensões não se limitavam a Israel. São válidas até hoje e no futuro também as serão. Ao condenar a corrupção, a opressão e a injustiça, está mostrando a desonestidade, a ganância, a falta de liberdade, de solidariedade, de humildade, enfim de amor.

A principal mensagem do livro de Amós está na conquista da moral (o certo e o errado) e da ética (o bem e o mal) em relação ao próximo, baseada no amor a Deus. Ele defende os injustiçados pelos líderes corruptos e juízes inescrupulosos. Portanto, é o PROFETA DA JUSTIÇA. Para refletir: “O pior governo é o que exerce a tirania em nome das leis e da justiça” (Montesquieu); “Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias e quando os homens são corruptos, as leis são inúteis” (Thomas Jefferson); “A corrupção é o cupim da república” (Ulysses Guimarães). Por fim, somente uma democracia plena poderá conduzir uma nação à justiça, à liberdade e à paz. Não aos governos autoritários.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC
 

Alexandre Rolim
Colaboradores

Justiça que não satisfaz

Alexandre Rolim
Há 9 minutos
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

O Profeta da Justiça

Gonzaga Mota
Há 10 minutos
Victor Quintiere é professor
Colaboradores

Quantas vidas mais? O desafio de enfrentar o feminicídio

Victor Quintiere
05 de Março de 2026
Renato Dolci é cientista político
Colaboradores

O poder de um print

Renato Dolci
05 de Março de 2026
Dijanira Silva é missionária
Colaboradores

Coragem! Você não está sozinha!

Dijanira Silva
04 de Março de 2026
Empreendedor
Colaboradores

O custo invisível da IA

Gustavo Caetano
04 de Março de 2026
Maria Eduarda Martins é advogada
Colaboradores

Prorrogação de norma do trabalho em feriados reforça papel da negociação coletiva

Maria Eduarda Martins
03 de Março de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Matrículas: cores e dramas

Davi Marreiro
03 de Março de 2026
Advogado
Colaboradores

Inteligência artificial no Brasil: o impacto social depende da governança

Em economias pouco produtivas, a IA costuma ser usada para cortar custos, não para criar setores de alto valor agregado

Aldairton Carvalho
02 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Igualdade salarial

Contudo, é preciso verificar se os dois empregados (aquele indicado como padrão de remuneração desejada, chamado de paradigma, e aquele que requer a igualdade

Valdélio Muniz
02 de Março de 2026
Felipe Meira Marques é psicólogo
Colaboradores

E agora, Vovó?

Felipe Meira Marques
01 de Março de 2026
Ana Paula De Raeffray é advogada
Colaboradores

Saúde e o fim da jornada 6x1

Ana Paula De Raeffray
01 de Março de 2026
José Werneck é administrador
Colaboradores

Quais são os riscos e benefícios de se investir em precatórios?

José Werneck
01 de Março de 2026
Marcos Caringi é administrador
Colaboradores

O impacto das healthtechs no mercado de canetas emagrecedoras

Marcos Caringi
28 de Fevereiro de 2026
Williane Pontes é professora
Colaboradores

Fui invadido, e agora?

Williane Pontes
28 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

País imaginário?

Gonzaga Mota
27 de Fevereiro de 2026
Tatiana Feitosa é enfermeira
Colaboradores

Absenteísmo não é acaso

Tatiana Feitosa
27 de Fevereiro de 2026
Lucíola Maria de Aquino Cabral é procuradora do Município de Fortaleza
Colaboradores

Crueldade Animal

Lucíola Maria de Aquino Cabral
26 de Fevereiro de 2026
Larissa Silveira e Ivens Medeiros são advogados
Colaboradores

A Reforma Tributária é agora

Larissa Silveira e Ivens Medeiros
26 de Fevereiro de 2026
Danda Coelho é professora
Colaboradores

Não foi amor. Foi controle

Danda Coelho
25 de Fevereiro de 2026