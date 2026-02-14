Diário do Nordeste
Fortaleza se consolida como a Meca do turismo médico na América Latina

Escrito por
Davi Pontes producaodiario@svm.com.br
Davi Pontes é médico
Fortaleza vem assumindo um novo protagonismo no cenário internacional ao integrar saúde, turismo e serviços especializados em um mesmo ecossistema. A capital cearense desponta como um dos destinos mais promissores do turismo médico na América Latina, impulsionada pela qualificação dos profissionais de saúde, pela infraestrutura urbana e pela vocação natural para o acolhimento de visitantes.
 
O Brasil já ocupa posição de destaque no mercado global de turismo médico-estético, concentrando cerca de 14% dos procedimentos realizados por pacientes estrangeiros. Fatores como tecnologia disponível, custos mais competitivos em relação a outros países e a reputação da medicina brasileira ajudam a explicar esse movimento. Em Fortaleza, esse cenário se fortalece com a combinação entre serviços de saúde especializados e uma rede turística consolidada.
 
A logística é outro diferencial relevante. Voos diretos para destinos estratégicos como Miami, Lisboa e Paris, além de conexões com as principais capitais brasileiras, facilitam o deslocamento de pacientes vindos do exterior. Apenas no primeiro semestre do utlimo ano, Fortaleza recebeu cerca de 2,1 milhões de turistas, movimentando aproximadamente R$ 13 bilhões, segundo dados oficiais. Parte desse fluxo é formada por visitantes que associam tratamentos médicos a períodos de descanso e recuperação.
 
Procedimentos como cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, transplantes capilares e intervenções de média complexidade estão entre os principais atrativos desse público. A busca por segurança clínica aliada ao conforto transforma a experiência do paciente e amplia o tempo de permanência na cidade, gerando impacto positivo em setores como hotelaria, gastronomia e serviços.
 
Outro ponto de destaque é o modelo de atendimento, marcado por uma abordagem mais humanizada e por estruturas que priorizam o bem-estar no pré e pós-operatório. Esse padrão tem contribuído para o crescimento contínuo da demanda internacional, estimado entre 15% e 20% por semestre, reforçando o posicionamento de Fortaleza como referência emergente no turismo médico e no desenvolvimento de serviços especializados.
 
