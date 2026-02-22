Aposta do Ceará ganha R$ 36 mil na Mega-Sena e outras 99 acertam a quadra

Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, está entre os premiados por acertar cinco dezenas no concurso 2975 da Mega-Sena, realizado nesse último sábado (21). O jogador do bilhete premiado ganhou R$ R$ 36.398,76.

O jogo foi feito na modalidade simples em uma lotérica. Além disso, o jogador não optou pela "teimosinha", que torna a aposta válida para vários concursos.

Além desse vencedor, outros 99 jogos feitos no Ceará foram premiados por quatro acertos. Desses, 10 foram bolões e 89 foram apostas simples.

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas no concurso 2975, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 116 milhões na próxima terça-feira (24).

Ao todo, 83 apostas de todo o Brasil acertaram a quina e ganharam o prêmio, 7 bolões e 76 apostas simples.

Qual foi o valor do prêmio?

As apostas que levaram o prêmio na quadra, no Ceará, tiveram prêmios entre R$ R$ 847,84 e R$ 8.478,41.

Elas foram feitas em outras 26 cidades além da Capital: Aquiraz, Baturité, Camocim, Cariré, Caucaia, Crato, Eusébio, Horizonte, Icó, Iguatu, Independência, Itapipoca, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Mauriti, Morada Nova, Pacajus, Paracuru, Parambu, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tabuleiro do Norte, Trairi, Ubajara, Várzea Alegre e Viçosa do Ceara.

Veja os bolões premiados na quadra em jogos do Ceará:

​Cariré: 7 números apostados, 48 cotas e prêmio de R$ 2543,52

Fortaleza: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84

Fortaleza: 7 números apostados, 10 cotas e prêmio de R$ 2543,5

Fortaleza: 7 números apostados, 12 cotas e prêmio de R$ 2543,52

Fortaleza: 7 números apostados, 15 cotas e prêmio de R$ 2543,55

Fortaleza: 9 números apostados, 40 cotas e prêmio de R$ 8478,4

Fortaleza: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84

Juazeiro do Norte: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84

Juazeiro do Norte: 9 números apostados, 53 cotas e prêmio de R$ 8478,41

Viçosa do Ceará: 7 números apostados, 42 cotas e prêmio de R$ 2543,52.

Veja as apostas simples premiadas na quadra em jogos do Ceará:

Aquiraz

Dois jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Baturité

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Camocim

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Caucaia

3 jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Crato

Um jogo com 7 números apostados e prêmio de R$ 2543,55

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Eusébio

Cinco jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Fortaleza

48 jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Um jogo com 7 números apostados e prêmio de R$ 2543,55

Três jogos com 8 números apostados e prêmio de R$ 5087,1

Horizonte

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Icó

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Iguatu

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Independência

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Itapipoca

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Jijoca de Jericoacoara

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Juazeiro do Norte

Quatro jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Mauriti

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Morada Nova

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Pacajus

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Paracuru

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Parambu

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

São Gonçalo do Amarante

Dois jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Sobral

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Tabuleiro do Norte

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Trairi

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Ubajara

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Várzea Alegre

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Viçosa do Ceará

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,8