Aposta do Ceará ganha R$ 36 mil na Mega-Sena e outras 99 acertam a quadra
Ao todo, 83 apostas de todo o Brasil acertaram a quina e ganharam o prêmio.
Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, está entre os premiados por acertar cinco dezenas no concurso 2975 da Mega-Sena, realizado nesse último sábado (21). O jogador do bilhete premiado ganhou R$ R$ 36.398,76.
O jogo foi feito na modalidade simples em uma lotérica. Além disso, o jogador não optou pela "teimosinha", que torna a aposta válida para vários concursos.
Além desse vencedor, outros 99 jogos feitos no Ceará foram premiados por quatro acertos. Desses, 10 foram bolões e 89 foram apostas simples.
Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas no concurso 2975, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 116 milhões na próxima terça-feira (24).
Ao todo, 83 apostas de todo o Brasil acertaram a quina e ganharam o prêmio, 7 bolões e 76 apostas simples.
Qual foi o valor do prêmio?
As apostas que levaram o prêmio na quadra, no Ceará, tiveram prêmios entre R$ R$ 847,84 e R$ 8.478,41.
Elas foram feitas em outras 26 cidades além da Capital: Aquiraz, Baturité, Camocim, Cariré, Caucaia, Crato, Eusébio, Horizonte, Icó, Iguatu, Independência, Itapipoca, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Mauriti, Morada Nova, Pacajus, Paracuru, Parambu, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tabuleiro do Norte, Trairi, Ubajara, Várzea Alegre e Viçosa do Ceara.
Veja os bolões premiados na quadra em jogos do Ceará:
- Cariré: 7 números apostados, 48 cotas e prêmio de R$ 2543,52
- Fortaleza: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84
- Fortaleza: 7 números apostados, 10 cotas e prêmio de R$ 2543,5
- Fortaleza: 7 números apostados, 12 cotas e prêmio de R$ 2543,52
- Fortaleza: 7 números apostados, 15 cotas e prêmio de R$ 2543,55
- Fortaleza: 9 números apostados, 40 cotas e prêmio de R$ 8478,4
- Fortaleza: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84
- Juazeiro do Norte: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84
- Juazeiro do Norte: 9 números apostados, 53 cotas e prêmio de R$ 8478,41
- Viçosa do Ceará: 7 números apostados, 42 cotas e prêmio de R$ 2543,52.
Veja as apostas simples premiadas na quadra em jogos do Ceará:
- Aquiraz
Dois jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Baturité
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Camocim
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Caucaia
3 jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Crato
Um jogo com 7 números apostados e prêmio de R$ 2543,55
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Eusébio
Cinco jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Fortaleza
48 jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
Um jogo com 7 números apostados e prêmio de R$ 2543,55
Três jogos com 8 números apostados e prêmio de R$ 5087,1
- Horizonte
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Icó
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Iguatu
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Independência
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Itapipoca
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Jijoca de Jericoacoara
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Juazeiro do Norte
Quatro jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Mauriti
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Morada Nova
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Pacajus
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Paracuru
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Parambu
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- São Gonçalo do Amarante
Dois jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Sobral
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Tabuleiro do Norte
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Trairi
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Ubajara
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Várzea Alegre
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85
- Viçosa do Ceará
Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,8