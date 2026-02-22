Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aposta do Ceará ganha R$ 36 mil na Mega-Sena e outras 99 acertam a quadra

Ao todo, 83 apostas de todo o Brasil acertaram a quina e ganharam o prêmio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:19)
Negócios
Dedos de um homem segurando papel da aposto na mega-sena.
Legenda: Prêmio da Mega-Sena acumulou e deve chegar a R$ 116 milhões no próximo sorteio.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, está entre os premiados por acertar cinco dezenas no concurso 2975 da Mega-Sena, realizado nesse último sábado (21). O jogador do bilhete premiado ganhou R$ R$ 36.398,76.

O jogo foi feito na modalidade simples em uma lotérica. Além disso, o jogador não optou pela "teimosinha", que torna a aposta válida para vários concursos.

Além desse vencedor, outros 99 jogos feitos no Ceará foram premiados por quatro acertos. Desses, 10 foram bolões e 89 foram apostas simples.

Veja também

teaser image
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

teaser image
Negócios

Por que as empresas cearenses estão com dificuldade para contratar mão de obra?

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas no concurso 2975, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 116 milhões na próxima terça-feira (24).

Ao todo, 83 apostas de todo o Brasil acertaram a quina e ganharam o prêmio, 7 bolões e 76 apostas simples.

Qual foi o valor do prêmio?

As apostas que levaram o prêmio na quadra, no Ceará, tiveram prêmios entre R$ R$ 847,84 e R$ 8.478,41.

Elas foram feitas em outras 26 cidades além da Capital: Aquiraz, Baturité, Camocim, Cariré, Caucaia, Crato, Eusébio, Horizonte, Icó, Iguatu, Independência, Itapipoca, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Mauriti, Morada Nova, Pacajus, Paracuru, Parambu, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tabuleiro do Norte, Trairi, Ubajara, Várzea Alegre e Viçosa do Ceara. 

Veja os bolões premiados na quadra em jogos do Ceará:

  • ​Cariré: 7 números apostados, 48 cotas e prêmio de R$ 2543,52
  • Fortaleza: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84
  • Fortaleza: 7 números apostados, 10 cotas e prêmio de R$ 2543,5
  • Fortaleza: 7 números apostados, 12 cotas e prêmio de R$ 2543,52
  • Fortaleza: 7 números apostados, 15 cotas e prêmio de R$ 2543,55
  • Fortaleza: 9 números apostados, 40 cotas e prêmio de R$ 8478,4
  • Fortaleza: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84
  • Juazeiro do Norte: 6 números apostados, 8 cotas e prêmio de R$ 847,84
  • Juazeiro do Norte: 9 números apostados, 53 cotas e prêmio de R$ 8478,41
  • Viçosa do Ceará: 7 números apostados, 42 cotas e prêmio de R$ 2543,52. 

Veja as apostas simples premiadas na quadra em jogos do Ceará:

  • Aquiraz

Dois jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Baturité

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Camocim

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Caucaia

3 jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Crato

Um jogo com 7 números apostados e prêmio de R$ 2543,55

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Eusébio

Cinco jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Fortaleza

48 jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

Um jogo com 7 números apostados e prêmio de R$ 2543,55

Três jogos com 8 números apostados e prêmio de R$ 5087,1

  • Horizonte

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Icó

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Iguatu

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Independência

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Itapipoca

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Jijoca de Jericoacoara

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Juazeiro do Norte

Quatro jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Mauriti

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Morada Nova

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Pacajus

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Paracuru

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Parambu

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • São Gonçalo do Amarante

Dois jogos com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Sobral

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Tabuleiro do Norte

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Trairi

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Ubajara

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Várzea Alegre

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,85

  • Viçosa do Ceará

Um jogo com 6 números apostados e prêmio de R$ 847,8

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Dedos de um homem segurando papel da aposto na mega-sena.
Negócios

Aposta do Ceará ganha R$ 36 mil na Mega-Sena e outras 99 acertam a quadra

Ao todo, 83 apostas de todo o Brasil acertaram a quina e ganharam o prêmio.

Redação
Há 1 hora
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Negócios

Veja o resultado da Tele Sena deste domingo (22/02)

O sorteio é transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
Há 2 horas
Mão segura caneta enquanto preenche volante da Mega-Sena sobre mesa de madeira, ao lado de bilhetes de outras loterias como Quina, Lotofácil, Lotomania, Super Sete, Dia de Sorte e Loteca.
Negócios

Mega-Sena 2975: prêmio acumula e pode pagar R$ 116 milhões na terça (24)

Saiba como participar do próximo sorteio.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Duas mulheres observam um vestido floral em uma loja de roupas, cercadas por araras com peças coloridas e manequins ao fundo. Outras pessoas aparecem parcialmente na imagem segurando roupas.
Negócios

Por que as empresas cearenses estão com dificuldade para contratar mão de obra?

Pesquisa da GPTW Brasil mostra que 65,4% dos respondentes no Estado relatam dificuldade para contratar.

Letícia do Vale
22 de Fevereiro de 2026
Victor Ximenes

Fiec recebe Finep pelo Brasil com R$ 3,3 bi em editais para inovação

Evento em Fortaleza detalha 13 chamadas públicas com recursos não reembolsáveis para empresas e ICTs do Ceará.

Victor Ximenes
22 de Fevereiro de 2026
Resultado da Loteca 1234 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 7 milhões
Negócios

Resultado da Loteca 1234 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 7 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2975 deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 105,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2975 deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 105,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6958, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6958, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2358 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2358 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 7,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6043, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6043, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3618, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3618, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1179 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1179 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 331 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 24,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 331 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 24,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Inscrições podem ser feitas no site da Marinha.
Papo Carreira

Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Inscrições podem ser feitas até 2 de março.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Reunião internacional de líderes e representantes de diferentes países tomando decisões importantes em uma sala de convenções com decoração elegante, flores na mesa e painel de vídeo ao fundo.
Negócios

Brasil e Índia firmam acordo para explorar minerais de alta tecnologia

O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China.

Geovana Almeida*
21 de Fevereiro de 2026
Foto de prédios residenciais em Fortaleza, para ilustrar uma matéria sobre crescimento do número de novos corretores de imóveis.
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

Área tem atraído recém-ingressos no mercado de trabalho e profissionais em transição de carreira.

Mariana Lemos
21 de Fevereiro de 2026
Time de coordenadores da AJE Fortaleza.
Victor Ximenes

AJE Fortaleza reúne lideranças empresariais na Assembleia

Victor Ximenes
21 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Quarenta sindicatos unidos pela Feira da Indústria Fiec

Maior exposição do setor industrial do Ceará ocupará, nos dias 9 e 10 de março, todos os espaços do Centro de Eventos

Egídio Serpa
21 de Fevereiro de 2026
Imagem de trabalhador colocando carteira de trabalho no bolso.
Negócios

​Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

Redação e Agência Brasil
20 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2890 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2927 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 813 em 20/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Automóvel

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Negócios

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Paloma Vargas
20 de Fevereiro de 2026
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Invasão de terras: Elmano resolve questão do Jaguaribe-Apodi

Irrigantes do Dija e assentados da reforma agrária chegam a acordo mediado pelo governador. Problema durava havia 10 anos

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026