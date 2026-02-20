Diário do Nordeste
​Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

Escrito por
Redação e Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de trabalhador colocando carteira de trabalho no bolso.
Legenda: Dezenove estados e DF têm em 2025 o menor desemprego já registrado.
Foto: Kid Junior/SVM

​A taxa média de desemprego no Ceará fechou o ano de 2025 em 6,5%, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

O Ceará não está sozinho. O Brasil encerrou o ano com desocupação de 5,6% e outras 19 unidades da federação também atingiram seus níveis mínimos de desemprego.

Gráfico mostra os últimos percentuais das taxas do Ceará.
Legenda: Acompanhe as taxas do CE nos últimos anos.
Foto: Reprodução IBGE.

​A pesquisa monitora o mercado de trabalho para pessoas acima de 14 anos, considerando todas as formas de ocupação, incluindo emprego com carteira assinada e trabalho por conta própria.

Duas cidades cearenses vão receber três novos hotéis com 700 quartos; veja locais

Rede paranaense informou que novos hotéis estão previstos para os próximos três anos.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Legenda: Atualmente, a rede tem dois empreendimentos no Estado, ambos em Fortaleza: o Bristol Guararapes Hotel e o Bristol Jangada Fortaleza.
Foto: Kid Jr.

As cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte vão receber três novos hotéis. Com os empreendimentos, o Estado terá mais 700 novos leitos disponíveis nos próximos dois anos. 

O investimento em três hotéis é da rede paranaense Bristol Hotéis & Resorts, que não informou o valor do aporte. Dois deles serão instalados na Capital, enquanto Juazeiro do Norte foi a cidade escolhida para o terceiro, cuja obra está com 60% de conclusão.

Atualmente, a administradora hoteleira conta com dois empreendimentos no Estado, ambos em Fortaleza: o Bristol Guararapes Hotel — localizado próximo ao Centro de Eventos do Ceará e projetado para atender principalmente o turismo corporativo — e o Bristol Jangada Fortaleza Hotel, no bairro Meireles, que, além desse público, recebe turistas de lazer.

As próximas unidades na Capital serão voltadas a viajantes de negócios e à tendência “bleisure”, combinação de "business" com "leisure", unindo o trabalho às vivências no destino visitado.

Em fase de início de obras, os empreendimentos estão previstos para 2028 e 2029. Um deles vai estar localizado no bairro Meireles e o outro, na avenida Santos Dumont.

Já o hotel que será inaugurado no Cariri cearense visa o mercado corporativo, mas também busca atrair o público de lazer religioso. Localizada no bairro Planalto, essa é a mais avançada das três unidades e está em fase final estrutural, partindo para a aquisição de mobília.

A inauguração está prevista para o dia 24 de março de 2027, data que marca o aniversário de Padre Cícero, fundador de Juazeiro do Norte.

Veja o que se sabe sobre os novos hotéis da Bristol no Ceará

Todas as novas unidades vão contar com salas de eventos, piscinas, sauna, academia e restaurante. O maior entre os três hotéis será o da avenida Santos Dumont, que terá 410 unidades habitacionais (UHs).

Destas, serão 210 apartamentos de hotel e 200 estúdios para venda, voltado a pessoas interessadas em investimento ou moradia.

O hotel será da categoria “upper midscale” — segmento superior ao médio, oferecendo mais conforto e serviços, mas sem chegar ao nível de luxo — e terá um restaurante rooftop “com visão privilegiada da cidade”.

“Ele terá estrutura completa para atender os estúdios, contemplando lavanderia e outras comodidades”, adianta Adriana Alves, diretora comercial de Marketing e Novos Negócios da Rede Bristol.

Mais próximo à Beira Mar, o segundo hotel de Fortaleza também será padrão “upper midscale” e terá aproximadamente 150 apartamentos. Ambos os empreendimentos vão gerar aproximadamente 80 colaboradores diretos e 30 indiretos na operação.

Veja também

teaser image
Negócios

Prédio de R$ 11,1 milhões em Fortaleza é o mais caro do País em leilão dos Correios

teaser image
Negócios

Mesmo com queda de 22% nas refinarias, preço da gasolina em Fortaleza sobe 16% em 3 anos

O hotel de Juazeiro do Norte, por sua vez, terá 242 apartamentos, categoria “midscale”, em que se busca oferecer equilíbrio entre conforto e custo.

O empreendimento, segundo a diretora, será um condo-hotel, modalidade em que a propriedade é compartilhada por um condomínio de investidores, remunerados pelos resultados operacionais. Nesse caso, a previsão é de uma estrutura de até 35 colaboradores diretos e 20 indiretos.

Ao Diário do Nordeste, Adriana Alves pontuou que a rede vê Fortaleza como um mercado estratégico e com potencial para investimento.

A cidade é caracterizada como eclética, por ter movimento constante tanto na alta temporada, paro o lazer, quanto na baixa temporada, no segmento de eventos. “É uma cidade muito boa para fazer investimento, não tenho dúvida disso. Então, vimos na cidade essa oportunidade de expansão”, afirma.

Acredito muito na cidade de Fortaleza como potência, porque ela já tem sementinhas enraizada em várias vertentes: nos relacionamentos internacionais, na sustentabilidade, nos negócios — o Centro de Convenções é incrível, é sensacional — e na estrutura, que tem melhorado muito recentemente. Então, vejo (Fortaleza) com uma visão estratégica enorme para negócios.
Adriana Alves
Diretora comercial de Marketing e Novos Negócios da Rede Bristol

Sobre o mercado em Juazeiro do Norte, a diretora destaca o papel da figura de Padre Cícero para a dinâmica da cidade e para a atração dos visitantes, além de ser um polo industrial e estar em expansão.

“É realmente um lugar que precisa de construções novas, hotéis novos com bom atendimento e com inteligência em precificação”, avalia.

Desafios do setor hoteleiro no Ceará

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra Rangel destaca que novos investimentos são fundamentais para Fortaleza e para o Ceará, uma vez que ampliam o inventário de unidades habitacionais e a oferta de leitos, “fatores decisivos na captação de eventos, especialmente os de grande porte”.

Principalmente na Capital e na região metropolitana, ela destaca que 2025 foi um ano “memorável” para a hotelaria. No entanto, Ivana Bezerra Rangel aponta que esse avanço é acompanhado por desafios “frequentemente ligados à necessidade de aprimorar a competitividade e a qualidade do serviço em um mercado em crescimento”.

Veja também

teaser image
Negócios

Novas regras do abono salarial deixam 8,2 mil trabalhadores sem benefício no Ceará; veja o que muda

teaser image
Negócios

Por que estas cidades lideram a expansão imobiliária popular e de luxo na Grande Fortaleza?

Entre os principais entraves estão a escassez de mão de obra e a pressão dos custos operacionais sobre a margem de lucro dos empreendimentos.

A presidente da ABIH-CE cita a necessidade de incentivos duradouros ao setor, além da manutenção e da ampliação da conectividade aérea.

“Continuar o trabalho proativo de promoção em feiras internacionais e nacionais é essencial para manter o fluxo crescente de visitantes”, acrescenta.

Além disso, ela destaca a importância de manutenção da limpeza e da conservação no entorno de hotéis e áreas turísticas, uma vez que a infraestrutura é “vital” para a experiência completa do turista.

“A concorrência com plataformas de aluguel por temporada não regulamentadas também coloca pressão na infraestrutura e na oferta tradicional de hotéis”, finaliza.

Imagem de trabalhador colocando carteira de trabalho no bolso.
Negócios

​Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

Redação e Agência Brasil
Há 22 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2890 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2927 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 813 em 20/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Automóvel

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Negócios

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Paloma Vargas
20 de Fevereiro de 2026
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Invasão de terras: Elmano resolve questão do Jaguaribe-Apodi

Irrigantes do Dija e assentados da reforma agrária chegam a acordo mediado pelo governador. Problema durava havia 10 anos

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
imagem mostra boeing 737 da gol com a pintura do mercado livre pousando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza bate recorde ao movimentar 50 mil toneladas de cargas em 2025

Igor Pires
20 de Fevereiro de 2026
bitcoin
Victor Ximenes

Mais cearenses compram Bitcoin após forte desvalorização da criptomoeda

Criptomoeda mais famosa do planeta registrou sua maior desvalorização diária desde 2022.

Victor Ximenes
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O escândalo do Banco Master e o exemplo que vem da Inglaterra

A Polícia de Londres prendeu ontem o irmão do Rei Charles, acusado de traição à pátria. O monarca disse: “As autoridades têm o apoio da família real.”

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Ministro falando ao microfone.
Negócios

Brasil vai regulamentar salvaguardas para todos os acordos internacionais, diz Alckmin

A regulamentação ocorre em meio à ampliação da rede de acordos do Mercosul.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Fachada da Receita Federal.
Negócios

Receita exonera auditor alvo de operação da PF sobre vazamento de dados de ministros do STF

Paralelo a isso, Moraes mandou presidente da Unafisco depor após críticas a operação.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra um estudante segurando o cartão do pé-de-meia.
Papo Carreira

Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

Os pagamentos são feitos com base no mês em que a escola envia os dados de frequência.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6956, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 8,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6956, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 8,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3616, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3616, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1178 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1178 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2974 desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 72,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2974 desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 72,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2357 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2357 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Caminhão com carga irregular de tecidos.
Negócios

PRF e Sefaz apreendem mais de 30 toneladas de tecidos irregulares em Itaitinga

O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas de perfil. É um homem de meia idade, de barba rala grisalha e cabelo da mesma cor.
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

O Projeto de Lei que trata do assunto foi enviado para análise da Assembleia Legislativa.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026
Site do banco Itaú em um notebook.
Negócios

Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no banco nesta quinta-feira (19)

Os principais problemas são para transferências normais e via Pix.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Jatinho Phenom 300, da Embraer, é líder mundial de vendas

Avião executivo da fabricante brasileira está em 70 países, com 900 jatos No Ceará, há três desses jatinhos, todos de empresários.

Egídio Serpa
19 de Fevereiro de 2026
Candidatos.
Papo Carreira

CNU 2025: resultados individuais já podem ser consultados

Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, e respostas a pedidos de revisão.

Redação e Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Painéis de energia solar
Victor Ximenes

Empresários de energia solar se unem e lançam Frente Cearense de Geração Distribuída

Evento reúne integradores, autoridades e lideranças do setor solar para consolidar articulação institucional no Ceará

Victor Ximenes
19 de Fevereiro de 2026

Pelos critérios do IBGE é considerada desocupada apenas a pessoa que buscou efetivamente uma vaga nos 30 dias anteriores à coleta de dados, que abrange 211 mil domicílios em todo o País.

3,7 milhões de pessoas ocupadas no CE

​No recorte do quarto trimestre de 2025, o Ceará apresentou um índice de 5,0%, recuo de 1,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre anterior e de 1,6 p.p. em relação ao mesmo período de 2024. 

No quarto trimestre de 2025, a população ocupada no Estado foi estimada em 3,756 milhões de pessoas, um crescimento de 3,3% (119 mil novos postos) em um ano, embora tenha permanecido estável na comparação imediata com o terceiro trimestre, de acordo com o IBGE.

A população ocupada do Ceará em números:

  • ​Carteira assinada: 1,035 milhão de pessoas (27,5% do total);
  • ​Conta própria: 1,051 milhão de trabalhadores (28,0% do total);
  • ​Informais e outros: 1,670 milhão de ocupados (44,5% do total).

O que os números mostram sobre a qualidade do emprego?

​Quanto à qualidade do emprego, o percentual de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cearense foi de 59,4%, totalizando 1,035 milhão de pessoas. 

Esse contingente não apresentou variação em relação ao ano anterior, indicando estabilidade na formalização. 

Já o grupo de profissionais que atuam por conta própria representa 28% da população ocupada do Estado.

​A informalidade, contudo, segue sendo um problema, atingindo 50,7% dos trabalhadores cearenses.

196 mil ainda sem emprego 

Por outro lado, o número absoluto de desocupados caiu para 196 mil pessoas, uma redução de 22,7% em um ano. 

Tanto no confronto anual quanto no trimestral, houve queda real no contingente de pessoas em busca de trabalho, com 61 mil pessoas deixando a fila do desemprego no último trimestre.

​O rendimento médio real mensal do trabalhador cearense foi de R$ 2.429.

O valor permaneceu estável, sem variações significativas tanto na comparação com o trimestre anterior quanto em relação ao mesmo período de 2024. 

Ranking do Brasil

As unidades da federação (UF) que alcançaram a taxa mínima de desemprego foram:

  1. Mato Grosso: 2,2%
  2. Santa Catarina: 2,3%
  3. Mato Grosso do Sul: 3%
  4. Espírito Santo: 3,3%
  5. Paraná: 3,6%
  6. Rio Grande do Sul: 4%
  7. Minas Gerais: 4,6%
  8. Goiás: 4,6%
  9. Tocantins: 4,7%
  10. São Paulo: 5%
  11. Paraíba: 6%
  12. Ceará: 6,5%
  13. Pará: 6,8%
  14. Maranhão: 6,8%
  15. Distrito Federal: 7,5%
  16. Amapá: 7,9%
  17. Sergipe: 7,9%
  18. Rio Grande do Norte: 8,1%
  19. Amazonas: 8,4%
  20. Bahia: 8,7%.

