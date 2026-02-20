Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.
A taxa média de desemprego no Ceará fechou o ano de 2025 em 6,5%, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.
O Ceará não está sozinho. O Brasil encerrou o ano com desocupação de 5,6% e outras 19 unidades da federação também atingiram seus níveis mínimos de desemprego.
A pesquisa monitora o mercado de trabalho para pessoas acima de 14 anos, considerando todas as formas de ocupação, incluindo emprego com carteira assinada e trabalho por conta própria.
As cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte vão receber três novos hotéis. Com os empreendimentos, o Estado terá mais 700 novos leitos disponíveis nos próximos dois anos. O investimento em três hotéis é da rede paranaense Bristol Hotéis & Resorts, que não informou o valor do aporte. Dois deles serão instalados na Capital, enquanto Juazeiro do Norte foi a cidade escolhida para o terceiro, cuja obra está com 60% de conclusão. Atualmente, a administradora hoteleira conta com dois empreendimentos no Estado, ambos em Fortaleza: o Bristol Guararapes Hotel — localizado próximo ao Centro de Eventos do Ceará e projetado para atender principalmente o turismo corporativo — e o Bristol Jangada Fortaleza Hotel, no bairro Meireles, que, além desse público, recebe turistas de lazer. As próximas unidades na Capital serão voltadas a viajantes de negócios e à tendência “bleisure”, combinação de "business" com "leisure", unindo o trabalho às vivências no destino visitado. Em fase de início de obras, os empreendimentos estão previstos para 2028 e 2029. Um deles vai estar localizado no bairro Meireles e o outro, na avenida Santos Dumont. Já o hotel que será inaugurado no Cariri cearense visa o mercado corporativo, mas também busca atrair o público de lazer religioso. Localizada no bairro Planalto, essa é a mais avançada das três unidades e está em fase final estrutural, partindo para a aquisição de mobília. Todas as novas unidades vão contar com salas de eventos, piscinas, sauna, academia e restaurante. O maior entre os três hotéis será o da avenida Santos Dumont, que terá 410 unidades habitacionais (UHs). Destas, serão 210 apartamentos de hotel e 200 estúdios para venda, voltado a pessoas interessadas em investimento ou moradia. O hotel será da categoria “upper midscale” — segmento superior ao médio, oferecendo mais conforto e serviços, mas sem chegar ao nível de luxo — e terá um restaurante rooftop “com visão privilegiada da cidade”. “Ele terá estrutura completa para atender os estúdios, contemplando lavanderia e outras comodidades”, adianta Adriana Alves, diretora comercial de Marketing e Novos Negócios da Rede Bristol. Mais próximo à Beira Mar, o segundo hotel de Fortaleza também será padrão “upper midscale” e terá aproximadamente 150 apartamentos. Ambos os empreendimentos vão gerar aproximadamente 80 colaboradores diretos e 30 indiretos na operação. O hotel de Juazeiro do Norte, por sua vez, terá 242 apartamentos, categoria “midscale”, em que se busca oferecer equilíbrio entre conforto e custo. O empreendimento, segundo a diretora, será um condo-hotel, modalidade em que a propriedade é compartilhada por um condomínio de investidores, remunerados pelos resultados operacionais. Nesse caso, a previsão é de uma estrutura de até 35 colaboradores diretos e 20 indiretos. Ao Diário do Nordeste, Adriana Alves pontuou que a rede vê Fortaleza como um mercado estratégico e com potencial para investimento. A cidade é caracterizada como eclética, por ter movimento constante tanto na alta temporada, paro o lazer, quanto na baixa temporada, no segmento de eventos. “É uma cidade muito boa para fazer investimento, não tenho dúvida disso. Então, vimos na cidade essa oportunidade de expansão”, afirma. Sobre o mercado em Juazeiro do Norte, a diretora destaca o papel da figura de Padre Cícero para a dinâmica da cidade e para a atração dos visitantes, além de ser um polo industrial e estar em expansão. “É realmente um lugar que precisa de construções novas, hotéis novos com bom atendimento e com inteligência em precificação”, avalia. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra Rangel destaca que novos investimentos são fundamentais para Fortaleza e para o Ceará, uma vez que ampliam o inventário de unidades habitacionais e a oferta de leitos, “fatores decisivos na captação de eventos, especialmente os de grande porte”. Principalmente na Capital e na região metropolitana, ela destaca que 2025 foi um ano “memorável” para a hotelaria. No entanto, Ivana Bezerra Rangel aponta que esse avanço é acompanhado por desafios “frequentemente ligados à necessidade de aprimorar a competitividade e a qualidade do serviço em um mercado em crescimento”. Entre os principais entraves estão a escassez de mão de obra e a pressão dos custos operacionais sobre a margem de lucro dos empreendimentos. A presidente da ABIH-CE cita a necessidade de incentivos duradouros ao setor, além da manutenção e da ampliação da conectividade aérea. “Continuar o trabalho proativo de promoção em feiras internacionais e nacionais é essencial para manter o fluxo crescente de visitantes”, acrescenta. Além disso, ela destaca a importância de manutenção da limpeza e da conservação no entorno de hotéis e áreas turísticas, uma vez que a infraestrutura é “vital” para a experiência completa do turista. “A concorrência com plataformas de aluguel por temporada não regulamentadas também coloca pressão na infraestrutura e na oferta tradicional de hotéis”, finaliza.
Pelos critérios do IBGE é considerada desocupada apenas a pessoa que buscou efetivamente uma vaga nos 30 dias anteriores à coleta de dados, que abrange 211 mil domicílios em todo o País.
3,7 milhões de pessoas ocupadas no CE
No recorte do quarto trimestre de 2025, o Ceará apresentou um índice de 5,0%, recuo de 1,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre anterior e de 1,6 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.
No quarto trimestre de 2025, a população ocupada no Estado foi estimada em 3,756 milhões de pessoas, um crescimento de 3,3% (119 mil novos postos) em um ano, embora tenha permanecido estável na comparação imediata com o terceiro trimestre, de acordo com o IBGE.
A população ocupada do Ceará em números:
- Carteira assinada: 1,035 milhão de pessoas (27,5% do total);
- Conta própria: 1,051 milhão de trabalhadores (28,0% do total);
- Informais e outros: 1,670 milhão de ocupados (44,5% do total).
O que os números mostram sobre a qualidade do emprego?
Quanto à qualidade do emprego, o percentual de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cearense foi de 59,4%, totalizando 1,035 milhão de pessoas.
Esse contingente não apresentou variação em relação ao ano anterior, indicando estabilidade na formalização.
Já o grupo de profissionais que atuam por conta própria representa 28% da população ocupada do Estado.
A informalidade, contudo, segue sendo um problema, atingindo 50,7% dos trabalhadores cearenses.
196 mil ainda sem emprego
Por outro lado, o número absoluto de desocupados caiu para 196 mil pessoas, uma redução de 22,7% em um ano.
Tanto no confronto anual quanto no trimestral, houve queda real no contingente de pessoas em busca de trabalho, com 61 mil pessoas deixando a fila do desemprego no último trimestre.
O rendimento médio real mensal do trabalhador cearense foi de R$ 2.429.
O valor permaneceu estável, sem variações significativas tanto na comparação com o trimestre anterior quanto em relação ao mesmo período de 2024.
Ranking do Brasil
As unidades da federação (UF) que alcançaram a taxa mínima de desemprego foram:
- Mato Grosso: 2,2%
- Santa Catarina: 2,3%
- Mato Grosso do Sul: 3%
- Espírito Santo: 3,3%
- Paraná: 3,6%
- Rio Grande do Sul: 4%
- Minas Gerais: 4,6%
- Goiás: 4,6%
- Tocantins: 4,7%
- São Paulo: 5%
- Paraíba: 6%
- Ceará: 6,5%
- Pará: 6,8%
- Maranhão: 6,8%
- Distrito Federal: 7,5%
- Amapá: 7,9%
- Sergipe: 7,9%
- Rio Grande do Norte: 8,1%
- Amazonas: 8,4%
- Bahia: 8,7%.