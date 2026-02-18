Duas cidades cearenses vão receber três novos hotéis com 700 quartos; veja locais

As cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte vão receber três novos hotéis. Com os empreendimentos, o Estado terá mais 700 novos leitos disponíveis nos próximos dois anos.

O investimento em três hotéis é da rede paranaense Bristol Hotéis & Resorts, que não informou o valor do aporte. Dois deles serão instalados na Capital, enquanto Juazeiro do Norte foi a cidade escolhida para o terceiro, cuja obra está com 60% de conclusão.

Atualmente, a administradora hoteleira conta com dois empreendimentos no Estado, ambos em Fortaleza: o Bristol Guararapes Hotel — localizado próximo ao Centro de Eventos do Ceará e projetado para atender principalmente o turismo corporativo — e o Bristol Jangada Fortaleza Hotel, no bairro Meireles, que, além desse público, recebe turistas de lazer.

As próximas unidades na Capital serão voltadas a viajantes de negócios e à tendência “bleisure”, combinação de "business" com "leisure", unindo o trabalho às vivências no destino visitado.

Em fase de início de obras, os empreendimentos estão previstos para 2028 e 2029. Um deles vai estar localizado no bairro Meireles e o outro, na avenida Santos Dumont.

Já o hotel que será inaugurado no Cariri cearense visa o mercado corporativo, mas também busca atrair o público de lazer religioso. Localizada no bairro Planalto, essa é a mais avançada das três unidades e está em fase final estrutural, partindo para a aquisição de mobília.

A inauguração está prevista para o dia 24 de março de 2027, data que marca o aniversário de Padre Cícero, fundador de Juazeiro do Norte.

Veja o que se sabe sobre os novos hotéis da Bristol no Ceará

Todas as novas unidades vão contar com salas de eventos, piscinas, sauna, academia e restaurante. O maior entre os três hotéis será o da avenida Santos Dumont, que terá 410 unidades habitacionais (UHs).

Destas, serão 210 apartamentos de hotel e 200 estúdios para venda, voltado a pessoas interessadas em investimento ou moradia.

O hotel será da categoria “upper midscale” — segmento superior ao médio, oferecendo mais conforto e serviços, mas sem chegar ao nível de luxo — e terá um restaurante rooftop “com visão privilegiada da cidade”.

“Ele terá estrutura completa para atender os estúdios, contemplando lavanderia e outras comodidades”, adianta Adriana Alves, diretora comercial de Marketing e Novos Negócios da Rede Bristol.

Mais próximo à Beira Mar, o segundo hotel de Fortaleza também será padrão “upper midscale” e terá aproximadamente 150 apartamentos. Ambos os empreendimentos vão gerar aproximadamente 80 colaboradores diretos e 30 indiretos na operação.

O hotel de Juazeiro do Norte, por sua vez, terá 242 apartamentos, categoria “midscale”, em que se busca oferecer equilíbrio entre conforto e custo.

O empreendimento, segundo a diretora, será um condo-hotel, modalidade em que a propriedade é compartilhada por um condomínio de investidores, remunerados pelos resultados operacionais. Nesse caso, a previsão é de uma estrutura de até 35 colaboradores diretos e 20 indiretos.

Ao Diário do Nordeste, Adriana Alves pontuou que a rede vê Fortaleza como um mercado estratégico e com potencial para investimento.

A cidade é caracterizada como eclética, por ter movimento constante tanto na alta temporada, paro o lazer, quanto na baixa temporada, no segmento de eventos. “É uma cidade muito boa para fazer investimento, não tenho dúvida disso. Então, vimos na cidade essa oportunidade de expansão”, afirma.

Acredito muito na cidade de Fortaleza como potência, porque ela já tem sementinhas enraizada em várias vertentes: nos relacionamentos internacionais, na sustentabilidade, nos negócios — o Centro de Convenções é incrível, é sensacional — e na estrutura, que tem melhorado muito recentemente. Então, vejo (Fortaleza) com uma visão estratégica enorme para negócios. Adriana Alves Diretora comercial de Marketing e Novos Negócios da Rede Bristol

Sobre o mercado em Juazeiro do Norte, a diretora destaca o papel da figura de Padre Cícero para a dinâmica da cidade e para a atração dos visitantes, além de ser um polo industrial e estar em expansão.

“É realmente um lugar que precisa de construções novas, hotéis novos com bom atendimento e com inteligência em precificação”, avalia.

Desafios do setor hoteleiro no Ceará

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra Rangel destaca que novos investimentos são fundamentais para Fortaleza e para o Ceará, uma vez que ampliam o inventário de unidades habitacionais e a oferta de leitos, “fatores decisivos na captação de eventos, especialmente os de grande porte”.

Principalmente na Capital e na região metropolitana, ela destaca que 2025 foi um ano “memorável” para a hotelaria. No entanto, Ivana Bezerra Rangel aponta que esse avanço é acompanhado por desafios “frequentemente ligados à necessidade de aprimorar a competitividade e a qualidade do serviço em um mercado em crescimento”.

Entre os principais entraves estão a escassez de mão de obra e a pressão dos custos operacionais sobre a margem de lucro dos empreendimentos.

A presidente da ABIH-CE cita a necessidade de incentivos duradouros ao setor, além da manutenção e da ampliação da conectividade aérea.

“Continuar o trabalho proativo de promoção em feiras internacionais e nacionais é essencial para manter o fluxo crescente de visitantes”, acrescenta.

Além disso, ela destaca a importância de manutenção da limpeza e da conservação no entorno de hotéis e áreas turísticas, uma vez que a infraestrutura é “vital” para a experiência completa do turista.

“A concorrência com plataformas de aluguel por temporada não regulamentadas também coloca pressão na infraestrutura e na oferta tradicional de hotéis”, finaliza.