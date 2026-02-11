Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Prédio de R$ 11,1 milhões em Fortaleza é o mais caro do País em leilão dos Correios

Edifício foi inaugurado na década de 1980 e preço do metro quadrado gira em torno de R$ 5,3 mil.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Prédio de seis pavimentos, incluindo subssolo, na esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia, no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Legenda: Edificação não é a maior, mas é a mais cara colocada à venda em leilão dos Correios que ocorrerá neste mês de fevereiro.
Foto: Thiago Gadelha.

Um edifício de seis pavimentos no 'coração' do bairro Aldeota, em Fortaleza, é o imóvel mais caro disponibilizado pelos Correios em leilão, de um total de 21 ativos, distribuídos por todas as regiões do Brasil. Situado na estratégica esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia, o prédio tem lance inicial fixado em R$ 11.118.048,00.

Inaugurado em agosto de 1988 pelos Correios, o imóvel possui uma área total construída de 2.094,25 m² em um terreno de 650,10 m². A estrutura é composta por seis pavimentos, distribuídos entre subsolo, térreo, mezanino, quatro andares superiores e cobertura. 

Historicamente, o espaço serviu como um importante centro administrativo e operacional, concentrando atividades de gestão, segurança e treinamentos para funcionários de todo o estado do Ceará.

Segundo colaboradores ouvidos pela reportagem do Diário do Nordeste, foi durante a pandemia que os andares foram sendo esvaziados e os funcionários e serviços transferidos para outras unidades.

Atualmente, embora as funções administrativas tenham sido transferidas para a sede no Centro de Fortaleza, a Agência de Correios Aldeota ainda opera no local, no andar térreo.

Após a concretização da venda, a agência será realocada para um novo espaço nas proximidades para garantir a continuidade do atendimento ao público, disseram os Correios em nota.

Imagem de homem carregando pacote no ombro na entrada de uma agência dos Correios.
Legenda: Agência Aldeota permanece em atividade no térreo do prédio e deverá ser deslocada para um local alugado no bairro, caso a venda do imóvel se concretize.
Foto: Thiago Gadelha.

A agência mais próxima, cerca de 400 metros do edifício posto à venda, é a franqueada dos Correios na avenida Dom Luis.

Ainda conforme colaboradores do local, a empresa já teria colocado o imóvel em leilão, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sem sucesso.

Potencial do imóvel e desafios para os novos proprietários

Para o especialista em mercado imobiliário e colunista do Diário do Nordeste, Paulo Angelim, o valor de aproximadamente R$ 5.308,00 por metro quadrado está compatível com a realidade de um leilão.

Angelim destaca que a localização é "absolutamente nobre", situando-se no coração do centro financeiro de Fortaleza.

Conforme o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), o bairro Aldeota tem a média do metro quadrado comercial vertical de R$ 20.828.

Já o metro quadrado residencial do bairro varia de R$ 11.501 no alto padrão até R$ 23.189 no super luxo.

Entretanto, a possibilidade do local ser comprado para demolição e construção de novas incorporações, seja comercial ou residencial, segundo o especialista, seria desencorajada por conta do tamanho limitado do terreno.

"Dificilmente alguém compraria para derrubar o prédio e edificar outro empreendimento", afirma, lembrando que no caso do uso residencial, seria desafiador fazer área de lazer no espaço disponível. 

Assim, a vocação do imóvel, segundo Angelim, é estritamente comercial, sendo ideal para a sede de uma grande empresa devido à disponibilidade, inclusive, de vagas de garagem no subsolo. Ele ressalta, porém, que o comprador precisará investir em uma modernização profunda.

O prédio precisará de atualização, incluindo elevadores e instalações elétricas e hidro sanitárias, além de outras reformas".
Paulo Angelim
especialista em mercado imobiliário

O cenário dos Correios no Brasil

A venda do prédio em Fortaleza faz parte do Plano de Reestruturação dos Correios, que visa a alienação de ativos ociosos para reduzir custos fixos e recompor a capacidade de investimento da estatal. A expectativa da empresa é arrecadar até R$ 1,5 bilhão até dezembro deste ano.

Nesta primeira fase de leilões digitais, que ocorrem em fevereiro, estão sendo ofertados imóveis em 12 estados brasileiros, com valores que partem de R$ 19 mil.

Lateral de prédio de seis andares com uma van identificada dos Correios estacionada em frente.
Legenda: Local já foi grande centro de serviços dos Correios no Estado.
Foto: Thiago Gadelha.

Além do destaque cearense, figuram no topo da lista de preços:

  • Prédio de 10 pavimentos em Belo Horizonte (MG), avaliado em R$ 8,3 milhões.
  • Edifício de 6 pavimentos no bairro Campos Elíseos, em São Paulo (SP), por cerca de R$ 7,3 milhões.

No Ceará, além da unidade na Aldeota, outras cinco oportunidades estão disponíveis nos municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catarina, Iguatu e Santana do Cariri.

A direção da estatal garante que essas alienações não impactarão a prestação de serviços postais à população.

Saiba mais sobre imóveis disponíveis no Ceará:

Aneiroz

Prédio comercial térreo com áreas totais estimadas (terreno e construção) de 60m².
Valor estimado de venda: R$ 139.867,00.

Casa geminada com uma porta de ferro de correr e uma pequena janela.
Legenda: Imóvel de 60 metros quadrados está sendo vendido em Aneiroz.
Foto: Divulgação/Correios.

Aiuaba

Salão Comercial com áreas totais estimadas (terreno e construção) de 45m².
Valor estimado de venda: R$ 99.197,00.

Casa comercial geminada de apenas uma porta de correr de ferro.
Legenda: Imóvel em Aneiroz tem lance inicial de aproximadamente R$ 140 mil.
Foto: Divulgação/Correios.

Catarina

Prédio Comercial com áreas totais estimadas (terreno e construção) de 38m².
Valor estimado de venda: R$ 102.758,00.

Casa geminada térrea com apenas uma porta de ferro de correr.
Legenda: Imóvel localizado em Catarina, na região do Sertão de Inhamuns.
Foto: Divulgação/Correios.

Iguatu (Distrito de Suassurana)

Terreno com área estimada de 74,40m².
Valor estimado de venda: R$ 19.430,00.

Imagem de terreno posto em leilão pelos Correios na cidade de Iguatu.
Legenda: Terreno foreiro (cujo domínio útil foi cedido por um ente público, neste caso aos Correios), é imóvel mais barato no Ceará, com lance inicial de pouco mais de R$ 19 mil.
Foto: Divulgação/Correios.

Santana do Cariri

Prédio Comercial com áreas totais estimadas (terreno e construção) de 50,05m².
Valor estimado de venda: R$ 101.945,00

Imagem de prédio comercial pequeno, apenas com uma porta.
Legenda: Espaço comercial à venda em Santana do Cariri fica no Distrito de Araponga.
Foto: Divulgação/Correios.

Os primeiros leilões dos imóveis dos Correios estão programados para os dias 12 e 26 de fevereiro, com a oferta inicial de 21 imóveis, em certames 100% digitais, abertos a pessoas físicas e jurídicas.

Todas as informações sobre os leilões, incluindo editais, descrição detalhada dos lotes com fotos, condições de participação e cronograma atualizado, estão disponíveis nos canais oficiais dos Correios e no site da leiloeira.










