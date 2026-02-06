Correios colocam à venda imóveis de até R$ 11 milhões em Fortaleza e no Interior do CE

Os Correios colocam à venda seis imoveis em Fortaleza e no Interior do Ceará, entre dos dias 12 e 26 de fevereiro. A ação faz parte do Plano de Reestruturação da estatal.

Os imoveis cearenses estão localizados no bairro Aldeota, em Fortaleza, nos municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catarina, Iguatu e Santana do Cariri. Os leilões serão realizados em certames 100% digitais, sendo abertos a pessoas físicas e jurídicas.

Segundo a empresa, as alienações não trazem qualquer impacto à prestação de serviços à população. O objetivo é reorganizar sua estrutura financeira, reduzir custos fixos e recompor a capacidade de investimento.

Todas as informações sobre os leilões, incluindo editais, descrição detalhada dos lotes com fotos, condições de participação e cronograma atualizado, estão disponíveis nos:

>>> Canais oficiais dos Correios

>>> Site da leiloeira

VALORES DOS IMÓVEIS NO CEARÁ

Catarina: R$ 102.758,40

Aiuaba: R$ 99.197,10

Arneiroz: R$ 139.867,20

Santana do Cariri: R$ 101.945,70

Aldeota: R$ 11.118.048,64

Iguatu: R$ 19.430,79

Aurora: R$ 32.870,77

OUTROS ESTADOS

A expectativa dos Correios é arrecadar até R$ 1,5 bilhão até dezembro, recursos que serão direcionados ao fortalecimento das operações, à modernização da infraestrutura logística e à sustentabilidade de longo prazo da estatal.



Os certames em andamento também contemplam imóveis localizados nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Há prédios administrativos, antigos complexos operacionais, terrenos, galpões, lojas e apartamentos funcionais, com valores iniciais que variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões, ampliando o acesso de investidores de diferentes perfis.