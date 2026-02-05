Acesso ao Abono Salarial 2026 é liberado; saiba como consultar

A consulta ao Abono Salarial 2026 foi liberado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta quinta-feira (5), através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, e já conta com cerca de 7,3 milhões de acessos.

O Abono é referente ao ano-base 2024. O MTE identificou 25,4 milhões de trabalhadores aptos a receber o abono, totalizando R$ 31,5 bilhões em recursos.

O pagamento terá início em fevereiro e poderá ser realizado até 30 de dezembro de 2026.

No dia 16 de fevereiro, será liberado primeiro lote, no valor de R$ 2,5 bilhões. Segundo a pasta, o valor contemplará cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS.

O valor do abono salarial varia entre R$ 136,00 e R$ 1.621,00, conforme a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2024.

COMO SERÁ FEITO O PAGAMENTO

O pagamento será feito prioritariamente por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital na Caixa Econômica Federal.

Também poderá ser realizado por meio do aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.

Para quem não possui conta, o saque poderá ser efetuado em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, CAIXA Aqui e outros canais disponibilizados pela instituição.

No Banco do Brasil, os valores serão pagos preferencialmente por crédito em conta, transferência via TED ou PIX. Trabalhadores não correntistas e sem chave PIX poderão realizar o saque presencialmente nas agências.

CRITÉRIOS PARA RECEBER

É necessário atender aos critérios de habilitação: