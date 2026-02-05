Lula diz ter avisado Vorcaro que investigação sobre Banco Master não seria política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista ao UOL News nesta quinta-feira (5), que já se reuniu com o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo ele, o encontro foi semelhante a outros que ele já teve com dirigentes de outras instituições financeiras e, na ocasião, Lula garantiu que não haveria interferência política a favor ou contra a empresa.

Lula explicou que recebeu o presidente do Master a pedido do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, já que não havia agenda marcada oficialmente. Ele ainda revelou ter explicado a Vorcaro que o caso do banco seria conduzido por meio de uma "investigação técnica".

"Eu chamei o Galípolo, chamei Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que estava sofrendo, que tinha gente interessado em derrubar ele, não sei das quantas...", contou Lula durante a entrevista.

Interesses privados não entraram na pauta durante o encontro de 2024, apontou o petista, reforçando que a reunião contou com a presença de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.

Lula também relatou o que teria dito a Vorcaro. "O que eu disse para ele: 'não haverá posição política pró ou contra o Banco Master.' O que haverá será uma investigação técnica, feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Você fique tranquilo, que a política não entrará na investigação do seu banco, o que entrará será a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito", complementou.

Após o encontro, o presidente teria se reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet. A conversa teria como objetivo "pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro".

"É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva política, que envolva partido, que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico deste país", reforçou Lula na entrevista.

Investigação do Banco Master

A liquidação do Banco Master foi oficializada pelo Banco Central em novembro do ano passado, logo após operação da Polícia Federal.

Segundo a investigação, existem suspeitas de operações fraudulentas do banco, incluindo instituições financeiras como o BRB e até o Rioprevidência.