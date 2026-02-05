Diário do Nordeste
Com Mega-Sena acumulada em R$ 144 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta quinta-feira (5) e como jogar.

Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima.
Legenda: O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5,00.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.
A Mega-Sena acumulou e é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto nesta quinta-feira (5), ao sortear R$ 144 milhões. Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.

A Timemania e a Quina também estão na agenda de sorteios da Caixa de hoje, com prêmios de R$ 5,1 milhões e R$ 9,5 milhões, respectivamente. 

Já a Lotofácil e a Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 5 milhões e R$ 1,6 milhão, em ordem.

Loterias da Caixa com sorteio hoje (5/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Mega-Sena R$ 144 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas.
Quina  R$ 9,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Lotofácil  R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Timemania R$ 5,1 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 1,6 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

