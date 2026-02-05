Com Mega-Sena acumulada em R$ 144 milhões, veja loterias do dia
Confira os sorteios desta quinta-feira (5) e como jogar.
A Mega-Sena acumulou e é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto nesta quinta-feira (5), ao sortear R$ 144 milhões. Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.
A Timemania e a Quina também estão na agenda de sorteios da Caixa de hoje, com prêmios de R$ 5,1 milhões e R$ 9,5 milhões, respectivamente.
Já a Lotofácil e a Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 5 milhões e R$ 1,6 milhão, em ordem.
Loterias da Caixa com sorteio hoje (5/2)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Mega-Sena
|R$ 144 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 9,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 5,1 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 1,6 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
