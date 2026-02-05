Com Mega-Sena acumulada em R$ 144 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena acumulou e é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto nesta quinta-feira (5), ao sortear R$ 144 milhões. Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.

A Timemania e a Quina também estão na agenda de sorteios da Caixa de hoje, com prêmios de R$ 5,1 milhões e R$ 9,5 milhões, respectivamente.

Já a Lotofácil e a Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 5 milhões e R$ 1,6 milhão, em ordem.

Loterias da Caixa com sorteio hoje (5/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Mega-Sena R$ 144 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 9,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Timemania R$ 5,1 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,6 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

