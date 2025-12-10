Diário do Nordeste
MPCE entrega Ordem do Mérito com homenagens a Teodoro Silva Santos e Paulo Gonet

Outras autoridades também serão agraciadas na solenidade dessa quinta-feira (11)

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 13:13)
Inácio Aguiar
Legenda: O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, serão agraciados com a comenda
Foto: Kid Junior/SVM e Antonio Augusto/STF

O Ministério Público do Ceará realiza, nessa quinta-feira (11), a sessão solene de outorga da Ordem do Mérito do Ministério Público, uma das mais altas distinções da instituição. A homenagem distingue pessoas e instituições que prestam relevantes serviços ao fortalecimento do MPCE.  

Entre os agraciados com a Comenda de Grã-Cruz, nesta edição, estão dois nomes de relevância nacional: o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.  

Também receberão a Grã-Cruz as procuradoras de Justiça Loraine Jacob Molina e Vera Maria Fernandes Ferraz. 

A cerimônia ocorrerá às 8h30, no Hotel Mareiro, na Av. Beira-Mar, em Fortaleza. 

Demais homenageados

 Na categoria Colar de Alta Distinção, serão homenageados a promotora Daniele Carneiro Fontenele, o promotor Flávio Côrte Pinheiro de Sousa, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará, José Edir Paixão de Sousa, e o conselheiro nacional do Ministério Público Moacyr Rey Filho. 

 A Comenda de Distinção será entregue às servidoras Alane Gonçalves Pinto e Ana Maria Alberto de Sousa Oliveira.

A solenidade será comandada pelo procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, e pela corregedora-geral do MPCE, Maria Neves Feitosa Campos.

