MPCE entrega Ordem do Mérito com homenagens a Teodoro Silva Santos e Paulo Gonet

O Ministério Público do Ceará realiza, nessa quinta-feira (11), a sessão solene de outorga da Ordem do Mérito do Ministério Público, uma das mais altas distinções da instituição. A homenagem distingue pessoas e instituições que prestam relevantes serviços ao fortalecimento do MPCE.

Entre os agraciados com a Comenda de Grã-Cruz, nesta edição, estão dois nomes de relevância nacional: o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Também receberão a Grã-Cruz as procuradoras de Justiça Loraine Jacob Molina e Vera Maria Fernandes Ferraz.

A cerimônia ocorrerá às 8h30, no Hotel Mareiro, na Av. Beira-Mar, em Fortaleza.

Demais homenageados

Na categoria Colar de Alta Distinção, serão homenageados a promotora Daniele Carneiro Fontenele, o promotor Flávio Côrte Pinheiro de Sousa, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará, José Edir Paixão de Sousa, e o conselheiro nacional do Ministério Público Moacyr Rey Filho.

A Comenda de Distinção será entregue às servidoras Alane Gonçalves Pinto e Ana Maria Alberto de Sousa Oliveira.

A solenidade será comandada pelo procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, e pela corregedora-geral do MPCE, Maria Neves Feitosa Campos.