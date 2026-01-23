Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula critica quem defende Vorcaro, do banco Master: ‘Falta de vergonha na cara’

Presidente comentou sobre suposto esquema de fraudes financeiras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto do presidente Lula.
Legenda: Discurso de Lula sobre os bancos tem relação com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Durante evento em Maceió nesta sexta-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma declaração que foi associada a Daniel Vorcaro e o suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Mesmo sem citar nominalmente Vorcaro, dono da instituição financeira, Lula afirmou que tem gente que "por falta de vergonha na cara" o defende.

Durante o discurso, o presidente comentou sobre a pobreza do País e fez uma comparação ao que definiu como "desfalque" envolvendo o banco Master.

"Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto um cidadão, como esse do Banco Master, que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. E quem vai pagar? São os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, é o Itaú. Um cidadão que deu um desfalque de quase R$ 40 bilhões nesse país", afirmou.

"Então, companheiros, e tem gente que defende porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país", concluiu.

Veja também

teaser image
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

teaser image
Negócios

PF apura contratação de influenciadores para defender Banco Master e atacar BC

Operação mira Daniel Vorcaro e Banco Master

A Polícia Federal deflagrou, na última semana, a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares, incluindo o pai, a irmã e o cunhado.

Segundo o g1, também estão entre os alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Conforme a investigação, houve captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de parentes.

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e têm como alvos endereços em São Paulo — incluindo a avenida Faria Lima —, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O caso envolve ainda questionamentos à liquidação do Banco Master pelo Banco Central. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a inspeção de documentos relacionados ao processo.

Paralelamente, a PF apura supostos pagamentos milionários a influenciadores digitais em meio a ataques virtuais direcionados ao Banco Central, com o objetivo de desacreditar a atuação da autoridade monetária.

A investigação chegou ao STF no fim do ano passado, por decisão do ministro Dias Toffoli, relator do caso, que determinou sigilo sobre o processo. Entre as primeiras medidas adotadas pelo tribunal esteve a realização de uma acareação ainda no final de 2025.

Assuntos Relacionados
foto do presidente Lula.
PontoPoder

Lula critica quem defende Vorcaro, do banco Master: ‘Falta de vergonha na cara’

Presidente comentou sobre suposto esquema de fraudes financeiras.

Redação
Há 33 minutos
Foto mostra parte da bancada da oposição no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Estratégia da oposição da Alece pode inflar bancada de deputados do PSDB e esvaziar PDT e União

Grupo já calcula representatividade partidária de Ciro Gomes no Legislativo, com pleito eleitoral no radar.

Marcos Moreira
23 de Janeiro de 2026
De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral
Inácio Aguiar

De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral

Ex-governador é o pilar da oposição no Ceará, mas tem entraves complexos na costura até a eleição

Inácio Aguiar
23 de Janeiro de 2026
Paulo Gonet durante sessão no STF. Imagem usada em matéria sobre PGR descartar afastamento do ministro Dias Toffoli em investigação sobre o Banco Master.
PontoPoder

PGR descarta afastamento de Toffoli em investigação sobre o Banco Master

Pedido de deputados foi arquivado após viagem do ministro a Lima gerar questionamentos sobre imparcialidade.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Foto de operação do MP em Várzea Alegre.
PontoPoder

MP investiga irregularidades na compra de kits pedagógicos em Várzea Alegre (CE)

Ação cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (22), no município do Cariri e em Fortaleza.

Bruno Leite, Edison Freitas, Milenna Murta*
22 de Janeiro de 2026
Foto do governador Elmano de Freitas durante entrevista.
PontoPoder

Disputa pelo União Progressista: Elmano diz respeitar divisão interna e defende vontade da maioria

Governador teve encontro com aliados da Federação na última sexta-feira (16), mas arranjo partidário segue sob indefinições.

Marcos Moreira
21 de Janeiro de 2026
Grupo de autoridades e apoiadores reunidos ao ar livre, em área urbana com prédios ao fundo; Elmano de Freitas, governador do Ceará, fala à imprensa cercado por microfones, enquanto outras pessoas o acompanham.
PontoPoder

Elmano diz que contar com Camilo no Ceará será 'muito importante' para 'disputa intensa' em 2026

Governador falou sobre a decisão do ministro de deixar o MEC para se dedicar à campanha eleitoral de 2026.

Luana Barros e Marcos Moreira
21 de Janeiro de 2026
Foto do vereador PP Cell, no plenário da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

PDT Fortaleza se reúne em fevereiro para decidir expulsão do vereador PP Cell

Parlamentar é alvo de medida disciplinar por conta de divergência na adesão ao Governo Evandro.

Bruno Leite
21 de Janeiro de 2026
Dois pés de bebê recém-nascido em cima de almofada.
PontoPoder

Em 80 anos, licença parental tem pouco avanço no Brasil e demandas de pais e mães vão parar no STF

Regra fragmentada mantém pais à margem do cuidado nos primeiros meses.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Janeiro de 2026
Prefeito Naumi Amorim no programa 'Conexão Verdinha' da Verdinha FM. Ele aparece sentado na frente de um microfone.
PontoPoder

Caucaia não terá Carnaval pelo segundo ano consecutivo, anuncia prefeito

Naumi Amorim também pediu desculpas à população pela ausência do evento.

Redação
20 de Janeiro de 2026
'Efeito desembarque': Como a saída de Camilo Santana do MEC impacta a corrida eleitoral no Ceará
Inácio Aguiar

'Efeito desembarque': Como a saída de Camilo Santana do MEC impacta a corrida eleitoral no Ceará

Quatro pontos para entender o movimento declarado pelo ministro da Educação para os próximos meses.

Inácio Aguiar
20 de Janeiro de 2026
Fotos mostram prefeito Marcos Cunha e cidade de Jaguaretama.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará cancela Carnaval 2026 por ‘grave situação de seca’ e morte de secretário

Cidade do Vale do Jaguaribe vive situação de emergência em áreas afetadas pela estiagem.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Foto dos deputados federais André Fernandes e Nikolas Ferreira durante a
PontoPoder

André Fernandes se une a Nikolas Ferreira em caminhada de mais de 200km por liberdade de Bolsonaro

Objetivo dos parlamentares é chegar a Brasília até domingo (25) e pressionar pela derrubada do veto ao PL da dosimetria.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Foto mostra sala de aula com professora ao fundo e estudantes nas carteiras em escola no Ceará.
PontoPoder

Município do Ceará chega ao 24º salário a servidores da Educação em rateio de sobras do Fundeb

Abono salarial vira solução para prefeituras tentarem evitar punição por não investir o mínimo exigido na área.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Federal e da CGU estacionadas lado a lado em frente a um prédio; o carro branco exibe adesivo ‘CGU Governo Federal Poder Executivo’ e o preto identifica a Polícia Federal.
PontoPoder

Operação da PF sobre emendas parlamentares mira cidades no Ceará; deputado nega envolvimento

Robério Monteiro destacou não ser investigado na operação que trata de Acaraú e Itarema, cidades governadas pela esposa e filho do parlamentar.

Luana Barros
19 de Janeiro de 2026
Dois políticos de camisa branca, Camilo e Elmano, caminham de mãos dadas sobre um palco, sorrindo e acenando para o público durante um ato político; ao fundo, apoiadores e um grande painel com os rostos de Elmano e Lula.
PontoPoder

Camilo aguarda aval do Planalto para deixar o MEC: 'Me dedicar à reeleição de Elmano e Lula'

Com a saída da Pasta, o ministro também ficaria disponível para disputar cargos majoritários no pleito eleitoral deste ano.

Igor Cavalcante e Flávia Rabelo, de Brasília
19 de Janeiro de 2026
Foto em preto e branco do ex-prefeito Roberto Girão, um homem de cabelo preto curto. Na imagem, ele está de terno e camisa social branca com gravata.
PontoPoder

Morre ex-prefeito de Paramoti (CE) Roberto Girão

Prefeitura decretou luto de três dias.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Roseana Sarney internada em hospital após diagnóstico de pneumonia.
PontoPoder

Roseana Sarney é internada com pneumonia durante tratamento contra câncer de mama

Deputada federal foi internada na última sexta-feira (16).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Raul Jungmann com terno e gravata, com o dedo indicador levantado, falando em um evento formal, com uma tela e um segundo indivíduo visíveis ao fundo.
PontoPoder

Morre ex-ministro Raul Jungmann, aos 73 anos

O pernambucano tratava um câncer de pâncreas.

Agência Brasil e Redação
19 de Janeiro de 2026
Ciro e Cid lado a lado. Eles apontam os dedos um para o outro no plenário do Senado. Ambos sorriem.
PontoPoder

Ciro x Cid: com família dividida, os Ferreira Gomes ainda têm força política no Ceará para 2026?

Com dois ex-governadores do Ceará, família política está marcada por rupturas recentes depois de mais de três décadas com protagonismo no Estado.

Igor Cavalcante e Luana Barros
19 de Janeiro de 2026