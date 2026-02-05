Cidade do interior do CE receberá terminal de tancagem de combustíveis interligado à Transnordestina
Negociações com investidores estão em curso e avançadas.
O município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, ganhará um terminal de tancagem de combustíveis. As instalações devem ficar dentro do Terminal Logístico de Iguatu (TLI) e são projetadas para receber, armazenar, movimentar e distribuir grandes volumes de combustíveis.
Segundo o sócio-diretor do TLI, Eugério Queiroz, as negociações para implantação do terminal estão em fase avançada, com as tratativas com os parceiros em curso.
O empreendimento, que será erguido em uma área anexa ao terminal de grãos, busca aproveitar a integração com a ferrovia Transnordestina para otimizar o escoamento de produtos vindos do Porto do Pecém e da região do Matopiba - região agrícola que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
“A proposta é implantar a estrutura em uma área anexa ao terminal de grãos, que já foi previamente reservada para essa finalidade. A expectativa é que, após a formalização da parceria, as obras possam ser iniciadas ainda este ano”, afirmou o executivo.
Segundo ele, o projeto visa atender diretamente a demanda da região Centro-Sul cearense, fortalecendo a logística regional, já que Iguatu fica a 380 km de Fortaleza.
O impacto econômico da nova estrutura de armazenamento foi destacado pelo governador Elmano de Freitas, em visita às obras da Transnordestina em Acopiara, no mês passado. Ele ressaltou o potencial de redução nos preços finais dos combustíveis ao consumidor.
Uma tancagem sendo feita em Iguatu vai favorecer a distribuição de combustível no Ceará a provavelmente ter maior concorrência. Tendo maior concorrência, vai reduzir preço de gasolina, reduzir preço de álcool, reduzir preço de combustível à população cearense".
Integração e investimentos
O TLI está estrategicamente localizado em um entroncamento rodoviário e ferroviário. Enquanto o terminal de tancagem segue em negociação, o Terminal de Grãos recebeu investimentos de cerca de R$ 35 milhões. O espaço está com obras avançadas, com previsão de inauguração para maio deste ano.
"Estamos concluindo a montagem de três silos com capacidade para estocar 20 mil toneladas de grãos e um galpão de farelos para 12 mil toneladas", explicou Queiroz.
Ele lembra que o espaço foi concebido para operar de forma multimodal e possui capacidade para expansão, permitindo operações futuras além de grãos e combustíveis, com minérios e contêineres.
"Atualmente, o foco da gestão é a prospecção de clientes e parceiros para consolidar Iguatu e o Centro-Sul cearense como um novo hub logístico regional, ampliando a movimentação de cargas e impulsionando o desenvolvimento econômico", reforçou o sócio-diretor.
Para se ligar à estrutura principal da ferroviária, uma linha de trilhos necessária às manobras de carga e descarga, está sendo construída pela Transnordestina Logística (TLSA), com previsão para ser concluída em abril.
Queiroz disse ainda não poder revelar o nome do investidor interessado no terminal de tancagem, mas adiantou que o grupo tem sede no Nordeste.
Projeto da Dislub Equador no Porto do Pecém
Outro terminal de tancagem será construído no Porto do Pecém. A Dislub Equador é a responsável pela construção do Terminal de Combustíveis do Porto do Pecém, com investimento de R$ 610 milhões.
O projeto da Dislub no Pecém terá uma capacidade total de 220 mil m³ para combustíveis líquidos, como gasolina e diesel.
Recentemente, o grupo firmou uma parceria com a PetroRecôncavo para dedicar uma estrutura de 40 mil m³ exclusivamente ao armazenamento de petróleo.
A previsão é que a unidade do Pecém inicie operações em agosto de 2027, gerando cerca de 600 empregos durante suas fases.
Questionada sobre o interesse específico no terminal de Iguatu, a Dislub Equador informou que acompanha as oportunidades de mercado.
"O Grupo Dislub Equador acompanha de forma permanente oportunidades relacionadas à melhoria na eficiência logística, incluindo o transporte ferroviário. Até o momento, não houve decisão tomada especificamente sobre este tema. Seguimos à disposição".