Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidade do interior do CE receberá terminal de tancagem de combustíveis interligado à Transnordestina

Negociações com investidores estão em curso e avançadas.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Imagem de um silo de grãos pronto e outros dois em construção, na área rural do município de Iguatu.
Legenda: Terminal em Iguatu inicia com operação de três silos com capacidade para estocar 20 mil toneladas de grãos.
Foto: Divulgação/TLI.

O município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, ganhará um terminal de tancagem de combustíveis. As instalações devem ficar dentro do Terminal Logístico de Iguatu (TLI) e são projetadas para receber, armazenar, movimentar e distribuir grandes volumes de combustíveis. 

Segundo o sócio-diretor do TLI, Eugério Queiroz, as negociações para implantação do terminal estão em fase avançada, com as tratativas com os parceiros em curso. 

O empreendimento, que será erguido em uma área anexa ao terminal de grãos, busca aproveitar a integração com a ferrovia Transnordestina para otimizar o escoamento de produtos vindos do Porto do Pecém e da região do Matopiba - região agrícola que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

“A proposta é implantar a estrutura em uma área anexa ao terminal de grãos, que já foi previamente reservada para essa finalidade. A expectativa é que, após a formalização da parceria, as obras possam ser iniciadas ainda este ano”, afirmou o executivo.

Segundo ele, o projeto visa atender diretamente a demanda da região Centro-Sul cearense, fortalecendo a logística regional, já que Iguatu fica a 380 km de Fortaleza.

O impacto econômico da nova estrutura de armazenamento foi destacado pelo governador Elmano de Freitas, em visita às obras da Transnordestina em Acopiara, no mês passado. Ele ressaltou o potencial de redução nos preços finais dos combustíveis ao consumidor.

Uma tancagem sendo feita em Iguatu vai favorecer a distribuição de combustível no Ceará a provavelmente ter maior concorrência. Tendo maior concorrência, vai reduzir preço de gasolina, reduzir preço de álcool, reduzir preço de combustível à população cearense".
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Veja também

teaser image
Negócios

União aguarda estudo para viabilizar trens de passageiros em ferrovias abandonadas no Nordeste

teaser image
Negócios

Justiça Federal autoriza continuidade das obras no Parque Nacional de Jericoacoara

Integração e investimentos

O TLI está estrategicamente localizado em um entroncamento rodoviário e ferroviário. Enquanto o terminal de tancagem segue em negociação, o Terminal de Grãos recebeu investimentos de cerca de R$ 35 milhões. O espaço está com obras avançadas, com previsão de inauguração para maio deste ano. 

"Estamos concluindo a montagem de três silos com capacidade para estocar 20 mil toneladas de grãos e um galpão de farelos para 12 mil toneladas", explicou Queiroz.

Imagem mostra uma área de obra de uma estrutura administrativa térrea, em meio ao campo e na margem de trilhos da ferrovia Transnordestina.
Legenda: Estruturas de galpão de armazenamento, ao fundo, e o prédio administrativo sendo construído, na margem da ferrovia Transnordestina.
Foto: Divulgação/TLI.

Ele lembra que o espaço foi concebido para operar de forma multimodal e possui capacidade para expansão, permitindo operações futuras além de grãos e combustíveis, com minérios e contêineres. 

"Atualmente, o foco da gestão é a prospecção de clientes e parceiros para consolidar Iguatu e o Centro-Sul cearense como um novo hub logístico regional, ampliando a movimentação de cargas e impulsionando o desenvolvimento econômico", reforçou o sócio-diretor.

Para se ligar à estrutura principal da ferroviária, uma linha de trilhos necessária às manobras de carga e descarga, está sendo construída pela Transnordestina Logística (TLSA), com previsão para ser concluída em abril.

Queiroz disse ainda não poder revelar o nome do investidor interessado no terminal de tancagem, mas adiantou que o grupo tem sede no Nordeste.

Projeto da Dislub Equador no Porto do Pecém

Outro terminal de tancagem será construído no Porto do Pecém. A Dislub Equador é a responsável pela construção do Terminal de Combustíveis do Porto do Pecém, com investimento de R$ 610 milhões.

O projeto da Dislub no Pecém terá uma capacidade total de 220 mil m³ para combustíveis líquidos, como gasolina e diesel.

Recentemente, o grupo firmou uma parceria com a PetroRecôncavo para dedicar uma estrutura de 40 mil m³ exclusivamente ao armazenamento de petróleo.

A previsão é que a unidade do Pecém inicie operações em agosto de 2027, gerando cerca de 600 empregos durante suas fases.

Questionada sobre o interesse específico no terminal de Iguatu, a Dislub Equador informou que acompanha as oportunidades de mercado.

"O Grupo Dislub Equador acompanha de forma permanente oportunidades relacionadas à melhoria na eficiência logística, incluindo o transporte ferroviário. Até o momento, não houve decisão tomada especificamente sobre este tema. Seguimos à disposição".

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de um silo de grãos pronto e outros dois em construção, na área rural do município de Iguatu.
Negócios

Cidade do interior do CE receberá terminal de tancagem de combustíveis interligado à Transnordestina

Negociações com investidores estão em curso e avançadas.

Paloma Vargas
Há 1 hora
Egídio Serpa

Com Itaueira, exportação de melão do Ceará aumentará em 2026

Empresa cearense está em Berlim, participando da Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura

Egídio Serpa
Há 2 horas
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima.
Negócios

Com Mega-Sena acumulada em R$ 144 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta quinta-feira (5) e como jogar.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Fazenda Palmira produz abóboras e tâmaras no interior do Ceará.
Victor Ximenes

Fazendas de investimentos avançam no agro do Ceará com cotas de R$ 55 mil

Modelo permite aquisição de frações de fazendas em culturas como tâmara e açaí. Entenda como funciona.

Victor Ximenes
05 de Fevereiro de 2026
Foto de contribuinte acessando sistema de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Negócios

Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil impacta na declaração de 2026?

Faixa de isenção subiu, beneficiando 16 milhões de brasileiros.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Hotelaria: Fortaleza perde de goleada para J. Pessoa e Maceió

Nos últimos cinco anos, fecharam-se aqui hotéis de 4 e 5 estrelas, enquanto nas capitais da PB e AL seguem os investimentos no turismo de alta renda

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Flávio Ibiapina é o novo presidente da Unimed Fortaleza

Ele recebeu 79,75% dos votos dos 3.556 médicos cooperados que compareceram à AGO ontem realizada. Seu mandato é para o período 2026-2030

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
foto mostra médico com estetoscópio na mão para ilustrar matéria sobre programa Mais Médicos Especialistas.
Papo Carreira

Programa Mais Médicos Especialistas abre 86 vagas imediatas no Ceará; veja edital

Os interessados podem se inscrever na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Homem de terno e óculos fala ao microfone durante palestra, em frente a painel com marcas de evento da área médica.
Victor Ximenes

Flávio Ibiapina é eleito novo presidente da Unimed Fortaleza

Ibiapina sucede na presidência Marcos Aragão.

Victor Ximenes
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6945, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6945, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 326 de hoje 04/02; prêmio é de R$ 21,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 326 de hoje 04/02; prêmio é de R$ 21,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2921 de hoje, quarta-feira, 04/02; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2921 de hoje, quarta-feira, 04/02; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2921 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6039, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6039, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3605, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3605, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2884 – Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 11,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2884 – Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2884 nessa quarta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 807 - Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 1,7 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 807 - Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 807 em 04/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Professora em sala de aula.
Papo Carreira

Prefeitura de Maracanaú abre concurso público com 100 vagas para professores

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 5.661,59.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Fortaleza receberá congresso latino-americano de empresas de eventos

A Cocal 2026 reunirá em julho, no Centro de Eventos do Ceará, os líderes de um setor que cresce em alta velocidade na América Latina

Egídio Serpa
04 de Fevereiro de 2026
Santander.
Papo Carreira

Banco oferta mais de 500 vagas de emprego com remuneração de até R$ 7 mil; saiba mais

Vagas ainda dão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e assistência médica e odontológica.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Viatura com policiais em ação em pontos do Distrito Federal.
Papo Carreira

Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes

Edital foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira.

João Lima Neto
04 de Fevereiro de 2026
Sede do Itamaraty.
Papo Carreira

Concurso diplomata: inscrições para cargo com salário de R$ 22 mil abrem nesta quarta (4)

O certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: os três poderes juntam-se contra o Banco Central

Há em Brasília o alinhamento do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para apontar a Autoridade Monetária como culpada pela liquidação do banco de Vorcaro

Egídio Serpa
04 de Fevereiro de 2026
Sede do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos

As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da escolaridade.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 21 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta quarta (4) e como jogar.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Imagem de um grupo de pessoas tomando café, em uma mesa, em ambiente de trabalho.
Delania Santos

Se a cultura não chega à base, ela não existe

Delania Santos
04 de Fevereiro de 2026
Trabalhadores usam capacetes e coletes de segurança na praia enquanto instalam boias de um cabo submarino; ao fundo, o mar e um navio de apoio responsável pela operação.
Negócios

Fortaleza ganhará novo cabo submarino vindo dos EUA e deixará internet mais rápida no Brasil

Projeto Synapse, da V.tal, terá 9.700 km de extensão, conecta São Paulo aos Estados Unidos e reforça o Ceará como hub global de dados.

Letícia do Vale
04 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Água: Cogerh corta 5 m³ de vazão para a produção do Baixo Jaguaribe

Se essa decisão for efetivada, serão prejudicados os perímetros irrigados da região, incluindo a fruticultura e a produção de soja e algodão Chapada do Apodi

Egídio Serpa
04 de Fevereiro de 2026
O presidente da comissão, o Senador Carlos Viana (Podemos-MG). Imagem usada em matéria sobre adiamento de depoimento de Vorcaro sobre o caso do INSS após acordo,
Negócios

CPMI do INSS adia depoimento de Daniel Vorcaro para após o Carnaval

A defesa alegou problema de saúde e a comissão marcou oitiva do dono do Banco Master para 19 de fevereiro.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Arco natural de rocha em praia de areia dourada com mar azul-turquesa e céu claro. A visita é da Pedra Furada, em Jericoacoara, Ceará.
Negócios

Justiça Federal autoriza continuidade das obras no Parque Nacional de Jericoacoara

As intervenções no cartão-postal cearense são contestadas pela falta de estudos ambientais.

Matheus Facundo
03 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2968 desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2968 desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
03 de Fevereiro de 2026