Filme sobre 'catadores' de fósseis de Santana do Cariri vence prêmio na 29ª Mostra de Tiradentes
Longa em desenvolvimento “Pedra de Raio” (CE/RJ), de Pedro Lessa e Lucas Parente, levou um dos prêmios dedicados a trabalhos em processo no evento.
Coprodução entre o Ceará e o Rio de Janeiro, o longa em desenvolvimento “Pedra de Raio”, dirigido por Pedro Lessa e Lucas Parente, venceu um dos prêmios dedicados a trabalhos em processo na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
A obra premiada é uma ficção sobre os chamados “peixeiros” de Santana do Cariri, no sul do Ceará, que trabalham como catadores de fósseis de peixes, plantas, insetos e dinossauros na região.
A partir de reconstruções ficcionais baseadas em figuras reais, a produção acompanha Evilásio Pereira e Paulo Terto, dois “peixeiros” amigos que descobrem onde encontrar fósseis por meio de sonhos.
O projeto participou do evento mineiro compondo a seleção do Conexão Brasil CineMundi, encontro internacional de coprodução audiovisual. “Pedra de Raio” ganhou os prêmios Cinecolor e O2 Pós, dedicados à finalização do filme.
Veja também
Histórico de vitórias cearenses
Na edição de 2025 do evento, outro longa cearense já havia ganhado um prêmio no Conexão Brasil CineMundi: “Morte e Vida Madelena”, de Guto Parente, que levou o prêmio Málaga WIP (sigla para “work in progress”).
O longa premiado no ano passado tem previsão de estreia nos cinemas para 26 de março deste ano.
É o quarto ano seguido com vitórias de produções cearenses no evento mineiro. Em 2024, "Estranho Caminho", também dirigido por Guto, recebeu o troféu principal da Mostra Autorias.
Já em 2023, “A Filha do Palhaço” (CE), com Pedro Diógenes, foi eleito o melhor longa-metragem da mostra pelo Júri Popular.
Mais Tiradentes
O anúncio da vitória do longa ocorreu no sábado (31), na cerimônia de encerramento da 29ª Mostra de Tiradentes. Neste ano, o evento contou com oito curtas cearenses selecionados em diferentes mostras, além do projeto de longa.
No total, o evento exibiu 137 filmes em pré-estreias, vindos de 23 estados brasileiros.
Os prêmios de longas em 2026 foram para “Anistia 79” (RJ), de Anita Leandro (Mostra Olhos Livres e Júri Popular); “Para os Guardados” (MG), de Desali e Rafael Rochas (Mostra Aurora); e “Atravessa minha carne" (GO/DF), de Marcela Borela (Mostra Autorias).
Neste ano, a mostra foi guiada pela temática “Soberania Imaginativa”, que partiu da discussão recente sobre a soberania brasileira para refletir sobre as possibilidades de construção audiovisual no País hoje.
Vencedores da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes
Melhor Longa da Mostra Olhos Livres e Melhor Longa - Júri Popular: "Anistia 79", de Anita Leandro (RJ)
Melhor Longa da Mostra Aurora: "Para os Guardados", de Desali e Rafel Rocha (MG)
Prêmio Abraccine – Melhor Longa da Mostra Autorias: "Atravessa minha carne", de Marcela Borela (GO/DF)
Melhor Curta da Mostra Foco: "Entrevista com Fantasmas", de LK (RS/SP)
Melhor Curta – Prêmio Canal Brasil: "Grão", de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa (RS)
Melhor Curta – Júri Popular: "Recife tem um coração", de Rodrigo Sena (RN)
Melhor Curta da Mostra Formação: "De Barriga pra cima", de Equipe IMA e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre (ES)
Menção honrosa Mostra Formação: "Diálogo Bulbul", de Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos (SP/RJ/ES/BA)
Prêmio Helena Ignez – Destaque Feminino: "Gabriela Mureb", diretora do filme Crash (Munique/RJ)
Prêmio Cinecolor e O2 Pós - WIP Corte Final: "Pedra de Raio", de Lucas Parente e Pedro Lessa (CE/RJ)
Prêmio CTAV + The End - WIP Corte Final: "Bate e Volta Copacabana", de Juliana Antunes e Camila Matos (MG)
Prêmio Málaga WIP - WIP Corte Final: "Pequenas Tragédias", de Daniel Nolasco (SP)
Prêmio Sesc em Minas - WIP Corte Final: "Paisagem de Inverno", de Marco Antonio Pereira (MG)
*O repórter viajou para Tiradentes a convite do evento