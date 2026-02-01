Filme sobre 'catadores' de fósseis de Santana do Cariri vence prêmio na 29ª Mostra de Tiradentes

Coprodução entre o Ceará e o Rio de Janeiro, o longa em desenvolvimento “Pedra de Raio”, dirigido por Pedro Lessa e Lucas Parente, venceu um dos prêmios dedicados a trabalhos em processo na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

A obra premiada é uma ficção sobre os chamados “peixeiros” de Santana do Cariri, no sul do Ceará, que trabalham como catadores de fósseis de peixes, plantas, insetos e dinossauros na região.

A partir de reconstruções ficcionais baseadas em figuras reais, a produção acompanha Evilásio Pereira e Paulo Terto, dois “peixeiros” amigos que descobrem onde encontrar fósseis por meio de sonhos.

O projeto participou do evento mineiro compondo a seleção do Conexão Brasil CineMundi, encontro internacional de coprodução audiovisual. “Pedra de Raio” ganhou os prêmios Cinecolor e O2 Pós, dedicados à finalização do filme.

Histórico de vitórias cearenses

Na edição de 2025 do evento, outro longa cearense já havia ganhado um prêmio no Conexão Brasil CineMundi: “Morte e Vida Madelena”, de Guto Parente, que levou o prêmio Málaga WIP (sigla para “work in progress”).

O longa premiado no ano passado tem previsão de estreia nos cinemas para 26 de março deste ano.

É o quarto ano seguido com vitórias de produções cearenses no evento mineiro. Em 2024, "Estranho Caminho", também dirigido por Guto, recebeu o troféu principal da Mostra Autorias.

Já em 2023, “A Filha do Palhaço” (CE), com Pedro Diógenes, foi eleito o melhor longa-metragem da mostra pelo Júri Popular.

Mais Tiradentes

O anúncio da vitória do longa ocorreu no sábado (31), na cerimônia de encerramento da 29ª Mostra de Tiradentes. Neste ano, o evento contou com oito curtas cearenses selecionados em diferentes mostras, além do projeto de longa.

No total, o evento exibiu 137 filmes em pré-estreias, vindos de 23 estados brasileiros.

Mais de 130 filmes foram exibidos ao longo dos nove dias da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Os prêmios de longas em 2026 foram para “Anistia 79” (RJ), de Anita Leandro (Mostra Olhos Livres e Júri Popular); “Para os Guardados” (MG), de Desali e Rafael Rochas (Mostra Aurora); e “Atravessa minha carne" (GO/DF), de Marcela Borela (Mostra Autorias).

Neste ano, a mostra foi guiada pela temática “Soberania Imaginativa”, que partiu da discussão recente sobre a soberania brasileira para refletir sobre as possibilidades de construção audiovisual no País hoje.

Vencedores da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Melhor Longa da Mostra Olhos Livres e Melhor Longa - Júri Popular: "Anistia 79", de Anita Leandro (RJ)

Melhor Longa da Mostra Aurora: "Para os Guardados", de Desali e Rafel Rocha (MG)

Prêmio Abraccine – Melhor Longa da Mostra Autorias: "Atravessa minha carne", de Marcela Borela (GO/DF)

Melhor Curta da Mostra Foco: "Entrevista com Fantasmas", de LK (RS/SP)

Melhor Curta – Prêmio Canal Brasil: "Grão", de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa (RS)

Melhor Curta – Júri Popular: "Recife tem um coração", de Rodrigo Sena (RN)

Melhor Curta da Mostra Formação: "De Barriga pra cima", de Equipe IMA e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre (ES)

Menção honrosa Mostra Formação: "Diálogo Bulbul", de Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos (SP/RJ/ES/BA)

Prêmio Helena Ignez – Destaque Feminino: "Gabriela Mureb", diretora do filme Crash (Munique/RJ)

Prêmio Cinecolor e O2 Pós - WIP Corte Final: "Pedra de Raio", de Lucas Parente e Pedro Lessa (CE/RJ)

Prêmio CTAV + The End - WIP Corte Final: "Bate e Volta Copacabana", de Juliana Antunes e Camila Matos (MG)

Prêmio Málaga WIP - WIP Corte Final: "Pequenas Tragédias", de Daniel Nolasco (SP)

Prêmio Sesc em Minas - WIP Corte Final: "Paisagem de Inverno", de Marco Antonio Pereira (MG)

*O repórter viajou para Tiradentes a convite do evento