Filme sobre 'catadores' de fósseis de Santana do Cariri vence prêmio na 29ª Mostra de Tiradentes

Longa em desenvolvimento “Pedra de Raio” (CE/RJ), de Pedro Lessa e Lucas Parente, levou um dos prêmios dedicados a trabalhos em processo no evento.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 18:19)
Verso
Cinco pessoas estão posicionadas no palco em frente a um grande telão que exibe informações sobre o filme
Legenda: Coprodução entre Ceará e Rio de Janeiro, projeto "Pedra de Raio" saiu premiado na 29ª Mostra de Tiradentes.
Foto: Leo Lara / Divulgação.

Coprodução entre o Ceará e o Rio de Janeiro, o longa em desenvolvimento “Pedra de Raio”, dirigido por Pedro Lessa e Lucas Parente, venceu um dos prêmios dedicados a trabalhos em processo na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

A obra premiada é uma ficção sobre os chamados “peixeiros” de Santana do Cariri, no sul do Ceará, que trabalham como catadores de fósseis de peixes, plantas, insetos e dinossauros na região.

A partir de reconstruções ficcionais baseadas em figuras reais, a produção acompanha Evilásio Pereira e Paulo Terto, dois “peixeiros” amigos que descobrem onde encontrar fósseis por meio de sonhos.

O projeto participou do evento mineiro compondo a seleção do Conexão Brasil CineMundi, encontro internacional de coprodução audiovisual. “Pedra de Raio” ganhou os prêmios Cinecolor e O2 Pós, dedicados à finalização do filme.

Histórico de vitórias cearenses

Na edição de 2025 do evento, outro longa cearense já havia ganhado um prêmio no Conexão Brasil CineMundi: “Morte e Vida Madelena”, de Guto Parente, que levou o prêmio Málaga WIP (sigla para “work in progress”).

O longa premiado no ano passado tem previsão de estreia nos cinemas para 26 de março deste ano.

É o quarto ano seguido com vitórias de produções cearenses no evento mineiro. Em 2024, "Estranho Caminho", também dirigido por Guto, recebeu o troféu principal da Mostra Autorias.

Já em 2023, “A Filha do Palhaço” (CE), com Pedro Diógenes, foi eleito o melhor longa-metragem da mostra pelo Júri Popular.

Mais Tiradentes

O anúncio da vitória do longa ocorreu no sábado (31), na cerimônia de encerramento da 29ª Mostra de Tiradentes. Neste ano, o evento contou com oito curtas cearenses selecionados em diferentes mostras, além do projeto de longa. 

No total, o evento exibiu 137 filmes em pré-estreias, vindos de 23 estados brasileiros.

Um grupo numeroso de pessoas celebra no palco da 29ª Mostra de Tiradentes sob uma chuva de confetes prateados, com alguns segurando troféus e prêmios simbólicos. Ao fundo, um telão exibe a identidade visual do evento em tons de rosa e azul, completando a atmosfera festiva e vibrante da premiação.
Legenda: Mais de 130 filmes foram exibidos ao longo dos nove dias da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
Foto: Leo Lara / Divulgação.

Os prêmios de longas em 2026 foram para “Anistia 79” (RJ), de Anita Leandro (Mostra Olhos Livres e Júri Popular); “Para os Guardados” (MG), de Desali e Rafael Rochas (Mostra Aurora); e “Atravessa minha carne" (GO/DF), de Marcela Borela (Mostra Autorias).

Neste ano, a mostra foi guiada pela temática “Soberania Imaginativa”, que partiu da discussão recente sobre a soberania brasileira para refletir sobre as possibilidades de construção audiovisual no País hoje.

Vencedores da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Melhor Longa da Mostra Olhos Livres e Melhor Longa - Júri Popular: "Anistia 79", de Anita Leandro (RJ)

Melhor Longa da Mostra Aurora: "Para os Guardados", de Desali e Rafel Rocha (MG)

Prêmio Abraccine – Melhor Longa da Mostra Autorias: "Atravessa minha carne", de Marcela Borela (GO/DF)

Melhor Curta da Mostra Foco: "Entrevista com Fantasmas", de LK (RS/SP)

Melhor Curta – Prêmio Canal Brasil: "Grão", de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa (RS)

Melhor Curta – Júri Popular: "Recife tem um coração", de Rodrigo Sena (RN)

Melhor Curta da Mostra Formação: "De Barriga pra cima", de Equipe IMA e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre (ES)

Menção honrosa Mostra Formação: "Diálogo Bulbul", de Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos (SP/RJ/ES/BA)

Prêmio Helena Ignez – Destaque Feminino: "Gabriela Mureb", diretora do filme Crash (Munique/RJ)

Prêmio Cinecolor e O2 Pós - WIP Corte Final: "Pedra de Raio", de Lucas Parente e Pedro Lessa (CE/RJ)

Prêmio CTAV + The End - WIP Corte Final: "Bate e Volta Copacabana", de Juliana Antunes e Camila Matos (MG)

Prêmio Málaga WIP - WIP Corte Final: "Pequenas Tragédias", de Daniel Nolasco (SP)

Prêmio Sesc em Minas - WIP Corte Final: "Paisagem de Inverno", de Marco Antonio Pereira (MG)

*O repórter viajou para Tiradentes a convite do evento

João Gabriel Tréz
Há 36 minutos
