O Nordeste vai ao Oscar junto com 'O Agente Secreto'

O Nordeste brasileiro vai ao Oscar. O longa “O Agente Secreto” (2025), dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo baiano Wagner Moura, foi indicado a quatro categorias pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood neste ano: melhor filme, melhor direção de elenco, melhor filme internacional e melhor ator.

A inclusão de “O Agente Secreto” na lista principal da premiação reforça o período de forte reconhecimento internacional ao cinema nacional e dá um orgulho potencial a nós nordestinos, que vimos o cenário audiovisual crescer bastante nos últimos anos. É a segunda vez que o Brasil figura a lista de melhor filme no Oscar e, desta vez, temos presença marcante de figuras nordestinas.

O baiano Wagner Moura foi indicado ao Oscar de melhor ator e se tornou o primeiro brasileiro a concorrer na categoria. No filme, ele interpreta Marcelo, um professor viúvo que se opôs às tentativas de um funcionário do governo de roubar sua pesquisa patenteada durante a ditadura militar no Brasil.

Wagner e Kleber já vinham colecionando importantes prêmios com o longa, como o Globo de Ouro que contribuiu para dar força à campanha para o Oscar. É sobre ver um filme criado e interpretado neste caldeirão cultural forte que tem se configurado a produção dos estados no Nordeste no segundo ano em que o país consegue ver suas produções em uma das maiores premiações de cinema global.

Pernambuco é um importante polo de cinema no país, fortalecido pelo Cinema da Retomada a partir dos anos 1990, no qual se destaca o famoso filme Baile Perfumado.

Como não ressaltar, neste momento de orgulho da nossa terra, a revelação potente de Tânia Maria, a costureira potiguar de 78 anos que foi descoberta em Bacurau e brilhou no elenco de “O Agente Secreto”. Ainda que não tenha levado a indicação de melhor atriz coadjuvante, certamente é um momento para reverenciar a ela e ao seu talento. Além da qualidade do elenco, reconhecida com a indicação de melhor direção de elenco.

O início da carreira de Tânia no cinema ocorreu há oito anos, quando a curiosidade a levou a espiar as gravações do filme Bacurau. Acabou participando do longa e de pelo menos seis filmes depois dele. Em “O Agente Secreto”, Tânia interpreta Sebastiana, uma personagem escrita pelo diretor Kleber Mendonça Filho especialmente para ela.

Até mesmo a lenda da perna cabeluda ganha destaque neste ano. O mito foi transformado em alegoria da violência e do autoritarismo durante a ditadura militar. E está representada no filme por um protótipo em silicone de uma perna em tamanho real.

Com as quatro indicações ao Oscar, “O Agente Secreto” reacende o orgulho pela nordestinidade e coloca na vitrine o fértil crescimento no setor audiovisual que temos visto nos últimos anos. É um filme ambientado no Recife, com diretor pernambucano e elenco de vários estados. Um motivo de alegria e uma dose extra para a torcida no Oscar.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.