'Bacurau' é reexibido no Cinema do Dragão em celebração pelo aniversário do equipamento

Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2019, o filme "Bacurau" será reexibido no Cinema do Dragão neste sábado (25), compondo a faixa especial de programação do equipamento. A sessão acontece às 20h, de forma presencial e em caráter único.

Levar o longa-metragem novamente para a telona marca o aniversário, desde a sua reinauguração, de oito anos do Cinema – integrante do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A reabertura do espaço aconteceu em 2013, após reforma, adaptação do projeto para contemplação de acessibilidade a portadores de necessidades especiais, compra de novos equipamentos, entre outras mudanças.

Em linhas gerais, "Bacurau" apresenta ao público os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, homônimo à película. Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, eles descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez.

Legenda: Na película, o ator cearense Silvero Pereira interpreta o cangaceiro Lunga Foto: Divulgação

Quando carros se tornam alvo de tiros e cadáveres começam a aparecer, os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Elenco de Bacurau

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o filme de aventura e ficção científica tem no elenco os cearenses Silvero Pereira – colunista do Diário do Nordeste – Rodger Rogério e Uirá dos Reis, carioca radicado no Ceará.

Conta também com Sônia Braga, Karine Teles, Bárbara Cohen e Lia de Itamaracá, além de vários outros nomes.

O longa detém recorde de público no Cinema do Dragão, com mais de 10 mil espectadores acumulados durante todo o tempo em que ficou em cartaz.

Programação virtual e presencial

Compondo a programação virtual do Cinema do Dragão, na última quarta-feira (22) entrou no ar, no YouTube do equipamento, a quarta edição da Sessão Circular. Com o tema "O Mundo Acaba Aqui", o Cinema exibirá, gratuitamente, até 30 de setembro, quatro curtas brasileiros que, apesar de não serem apocalípticos, apresentam mundos em colapso, com narrativas e construções de imagem que conduzem o espectador por uma trama em que a instabilidade é predominante.

Serão exibidos "Abjetas 288" (SE), de Júlia da Costa e Renata Mourão; "Preces Precipitadas De Um Lugar Sagrado que Não Existe Mais" (CE), de Rafael Luan e Mike Dutra; "A Destruição do Planeta Live" (BA), de Marcus Curvelo; e "Estamos Todos na Sarjeta, mas Alguns de nós Olham as Estrelas" (SP), de Sergio Silva e João Marcos de Almeida.

Na programação presencial, o espaço apresenta o documentário brasileiro "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, na sala 2, onde também seguem em cartaz "Los Lobos", de Samuel Kishi Leopo; "Suk Suk - um Amor em Segredo", de Ray Yeung; e "Rodantes", de Leandro Lara.

Legenda: "Bacurau também conta com o ator, compositor e cantor Rodger Rogério no elenco Foto: Divulgação

Aniversário do cinema

Integrando a faixa comemorativa do aniversário de oito anos do Cinema, além de "Bacurau" será exibido "A Bela da Tarde", de Luís Buñuel – este no dia 26, às 20h. O clássico, estrelado pela lendária atriz francesa Catherine Deneuve, conta a história da jovem dona de casa Severine Serizy, que não consegue conciliar suas fantasias masoquistas com a vida cotidiana ao lado do zeloso marido Pierre.

Quando seu amigo Henri menciona um secreto bordel de classe alta, Severine decide visitá-lo e, eventualmente, passa a trabalhar lá durante o dia sob o nome de Bela da Tarde. Porém, quando um de seus clientes se torna possessivo, ela precisa tentar voltar à sua vida normal.

Serviço

Exibição do filme "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles

Quando: Neste sábado (25), às 20h, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, na Praia de Iracema).

Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Programação completa disponível no site do equipamento