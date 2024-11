O que Fortaleza pode esperar do show de 'Caethânia'

Fortaleza viverá um dia para entrar na história. Sábado, 16 de novembro, na Arena Castelão, a capital cearense testemunhará os filhos de Dona Canô, Caetano Veloso e Maria Bethânia, em um show transcendental, um dos maiores acontecimentos da música popular brasileira.

Assisti esse fenômeno universal no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em setembro deste ano. Não lembro de ter me emocionado tanto com um show. É lindo ver um encontro de arte, de história, de fé e, sobretudo, de família, transformado em música, 40 canções para ser mais exato.

O repertório é dividido em quatro blocos, com grandes sucessos. No primeiro, os irmãos cantam juntos. Em seguida, Caetano e Bethânia se dividem e cantam blocos sozinhos, mas ambos permanecem no palco, um assistindo o outro, admirando e aplaudindo.

Caetano traz a doçura da voz, dos versos, das histórias de composições que atravessaram gerações e que seguem fortes, atuais e apaixonantes. Bethânia vem na força da interpretação, da voz pesada e quente, sensual, capaz de derreter qualquer coração. É impossível não se apaixonar.

Aos que forem prestigiar, adianto que será quase impossível conter as lágrimas já nos primeiros momentos em que os irmãos assumirem o palco e entoarem “Alegria, Alegria”. É como uma epifania coletiva, um ato sagrado que merece ser guardado na alma.

A grandeza dessa turnê também se realiza com a participação do público. Ouvir um coro de mais de 50 mil pessoas cantando é arrepiante, uma celebração à brasilidade, à arte, à resistência, ao canto, à memória e à história de um país inteiro orquestrada divinamente pela dupla.

Vale ressaltar que, em alguns estados, Caetano e Bethânia fizeram homenagens com músicas locais e levando o público ao delírio, como aconteceu em Belém, ao cantarem “Voando pro Pará”, da cantora Joelma. Assim, fica a expectativa: Será que em Fortaleza teremos também uma surpresa dos filhos de Dona Canô?

Não percam Caethânia! Um show único!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor