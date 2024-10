O que o novo prefeito de Fortaleza promete para o setor da Cultura e para a população LGBTQIAP+?

No último domingo (27), Fortaleza elegeu mais um prefeito. Evandro Leitão (PT) levou a melhor com 50,38% dos votos, derrotando o candidato do PL, André Fernandes. Com isso, a partir de 2025, cabe a nós fiscalizarmos e cobrarmos as pautas levantadas durante a campanha eleitoral. Aqui, decidi me restringir a pontuar dois pilares importantes e suas principais ideias: Cultura e População LGBTQIAP+.

Para o setor da Cultura, Evandro promete melhorar os Editais de Fomento e o apoio a projetos e iniciativas culturais descentralizadas. Aborda a valorização dos talentos locais, além de ofertar programações artísticas pelo município em espaços culturais e alternativos nas periferias, com o programa Circula Fortaleza.

Veja também Silvero Pereira Como uma criança do interior do Estado do Ceará se tornou uma diva num domingo na TV? Silvero Pereira Artista, qual o seu lado na política?

A Rede CUCA ganhará outras nove unidades. Para quem não conhece, esses espaços são extremamente importantes para a formação cultural, descentralização de projetos artísticos, tendo um papel fundamental na redução da criminalidade juvenil. De acordo com o plano de governo, os equipamentos culturais da prefeitura também ganharão iniciativas de acessibilidade universal.

No campo da Leitura, o prefeito eleito acrescentou cinco propostas ao plano: Implementação de bibliotecas populares; projetos de circulação literária pela periferia; reforma e modernização de bibliotecas municipais; revitalização do programa Agentes de Leitura e apoio a festas e feiras literárias.

Os patrimônios culturais também ganharão um olhar mais atencioso, segundo o novo prefeito. Sua gestão vai trabalhar pela preservação e valorização de espaços para fortalecer a cultura junina e os movimentos populares, como o Carnaval, essencial para os setores da cultura, economia e turismo, e festas religiosas. A Festa de Iemanjá de Fortaleza, por exemplo, é um dos maiores patrimônios imateriais da cidade.

Já para a população LGBTQIAP+, o plano de governo apresenta uma proposta de “Programa de adequação do SUS”, com a ideia de implementar protocolos e linhas de cuidado que atendam às necessidades específicas de cada grupo. Considero esse um dos mais importantes pontos, já que são inúmeros os casos de violência em ambulatórios públicos, especialmente no atendimento de pessoas trans.

Por último e não menos importante, Evandro assumiu dois compromissos que não estão registrados em seu plano, mas que foram levantados em uma de suas caminhadas pela cidade: Revitalização do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, um equipamento de grande relevância na cidade voltado ao apoio dessa população e o resgate do Conselho Municipal LGBTQIA+, para alinhar políticas públicas para esse grupo.

Estamos prontos para cobrarmos a execução dessas promessas?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor