Festival Concreto chega a 10ª edição com promessa de 'corredor cultural' na Praia de Iracema

A partir desta sexta-feira (22) até o próximo dia 30 de novembro, a Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe a 10ª edição do Festival Concreto – Festival Internacional de Arte Urbana.

Artistas do Chile, México, Portugal e de seis estados do Brasil, além do Ceará, vão participar do evento. Nas exposições, obras que dialoguem com bandeiras como diversidade, inclusão e sustentabilidade.

Será lançado também o Livro Concreto 3, que registra as três últimas edições do festival. Em 2024, uma das principais bandeiras do Concreto ficará a cargo de ações educativas, voltadas para o meio ambiente, e também de acessibilidade e integração da arte aos espaços públicos.

Realizado desde 2013, o Concreto já contou com mais de 1 mil artistas, cerca de 250 locais de intervenção e 80 atrações musicais, além de demais eventos. Segundo Narcélio Grud, idealizador do festival, o objetivo da comunicação entre arte urbana e a cidade de Fortaleza vem sendo atingido.

Veja também Verso Coletivo de reggae fortalece cultura de bailes gratuitos em espaços públicos de Fortaleza Verso Liniker, Alceu, João Bosco, Lia de Itamaracá e mais: confira agenda de shows gratuitos no Ceará

“Este marco de dez anos não é apenas uma celebração do impacto visual, mas também do papel do festival como uma ocorrência de inclusão cultural, fortalecimento da identidade coletiva e inspiração para novas gerações”, pontua.

O evento é uma realização conjunta do Ministério da Cultura e do Governo do Ceará por meio da Secretaria de Cultura do Estado. Haverá uma série de intervenções artísticas como arte pública, atrações infantis, concreto vital, oficinas livres, palestras, arte mural, entre outros.

Toda a programação do Festival Concreto pode ser acessada pelo site do evento ou pela página do Instagram (@festivalconcreto).

Serviço: 10ª edição do Festival Concreto - Festival Internacional de Arte Urbana