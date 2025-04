O Governo Federal ampliou a faixa de renda familiar para participação no programa "Minha Casa, Minha Vida" (MCMV), que antes era de R$ 8 mil, para até R$ 12 mil. O anúncio foi oficializado nessa quinta-feira (3), durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Minha Casa, Minha Vida

Segundo o Ministério das Cidades, a linha estendida prevê a possibilidade de financiamento de até 420 meses, taxa de juros abaixo das oferecidas no mercado (10,50% a.a), para aquisição de imóveis de até R$ 500 mil, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas pela mudança, que atende à classe média, com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. Para garantir a viabilidade da ampliação da faixa, o Fundo Social do Pré-Sal vai passar a compor o orçamento das Faixas 1 e 2 do programa habitacional

Meta de 2 milhões

Desde a retomada, o "Minha Casa, Minha Vida" foi responsável por mais de 1,2 milhão de unidades habitacionais contratadas, com meta anunciada de 2 milhões até o fim de 2026. A expectativa é de que a Faixa 4 estimule ainda mais o setor imobiliário brasileiro.

