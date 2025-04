A Brigada Militar do Rio Grande do Sul abriu inscrições de concurso público com 30 vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde, sendo 25 vagas para Porto Alegre e cinco para a cidade de Santa Maria. A seleção é direcionada a médicos, cirurgiões-dentistas e veterinários.

São ofertadas 26 vagas para médicos, duas para veterinários e duas para cirurgiões-dentistas, com remuneração para todas as especialidades de R$ 21.513,44.

Do total de vagas, 23 são para ampla concorrência, cinco para pessoas negras, uma para pessoas trans e outra para pessoa indígena.

>> Veja edital

Inscrições para o concurso da Brigada Militar do RS

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até as 17h do dia 7 de maio, pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela seleção.

Para se candidatar, é necessário ter altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres). É preciso, ainda, ter curso superior de graduação na respectiva área de saúde e especialização (residência médica) na especialidade médica almejada, reconhecidos por conselho profissional, até a data da inclusão. Não há requisito de idade máxima para concorrer.

Veja também Papo Carreira Delegado da PCCE: veja salário e benefícios do cargo oferecido em concurso Papo Carreira ArcelorMittal abre inscrições para 75 vagas de Aprendiz, com oportunidade para Pessoas com Deficiência

O concurso será realizado em quatro fases:

exame de capacidade intelectual (composto por prova objetiva e prova de títulos)

exame de saúde

exame de capacitação física

avaliação física

Os candidatos aprovados irão realizar o Curso Básico de Oficiais de Saúde (CBOS), que tem duração de 60 dias. Durante a formação, receberão uma bolsa-auxílio no valor de 50% da remuneração referente ao posto de capitão da Brigada Militar.

Após a conclusão do curso, o aluno-oficial, se aprovado, será nomeado capitão do Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde, cuja remuneração é de R$ 21.513,44. Além do salário, os futuros capitães médicos terão auxílio-refeição, atualmente no valor de R$ 400.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.